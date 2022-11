Manu Baqueiro: «Lo más duro de MasterChef Celebrity es tener que despedir a los que se van»

Se acerca el fin de MasterChef Celebrity 7 y todo apunta a que en esta edición vamos a asistir a una final de infarto. Nos espera un último programa en el que los finalistas darán lo mejor de sí mismos para no ser ellos los que tengan que colgar el delantal a las puertas del gran duelo final.

De los quince aspirantes que estrenaron los delantales blancos el pasado 12 de septiembre ya solo quedan cuatro y en COCINILLAS hemos tenido ocasión de hablar con Manu Baqueiro, el actor madrileño de origen gallego que se ha quedado como único chico frente a las tres «leonas», como él mismo ha definido cariñosamente a las aspirantes que le acompañarán en la lucha por el título de MasterChef Celebrity.

Este aspirante de la séptima edición lleva la friolera de 17 años apareciendo cada tarde en la pequeña pantalla. Desde 2005 ha sido parte del elenco fijo de las siete temporadas de Amar en tiempos revueltos (RTVE) y, posteriormente, de Amar es para siempre, la continuación de la primera en Antena 3 que este año emite su undécima temporada. Sumando ambas, es la serie española que ha emitido más episodios y por ella también han pasado otros aspirantes de MasterChef Celebrity como Miguel Ángel Muñoz (ganador de la primera edición), Anabel Alonso, Pepón Nieto, Melani Olivares, Belén López, María Castro o el mismo Fernando Andina que ha sido compañero de Baqueiro en esta edición del talent show culinario que ahora llega a su fin.

Aparte de ponerse cada día en la piel de Marcelino Gómez, el actor también ha participado en algunos cortos, varios largometrajes y un buen número de producciones teatrales.

Relacionado con la gastronomía, el actor es uno de los socios de Decadente, un restaurante situado en el Barrio de Las Letras que para nada hace honor a su nombre.

En las cocinas de MasterChef Celebrity, el actor empezó de la mejor manera posible, siendo el ganador de la primera prueba con un plato en el que debía incluir el ingrediente que más odia, la lechuga. Y a lo largo de los once programas que ya se han emitido, no solo nos ha hecho salivar con sus mejores platos, sino que también es uno de los aspirantes que más nos han hecho reír y sonreír, porque si algo define el paso de Manu Baqueiro por el concurso es el buen rollo que transmite siempre.

Hablamos con él y nos cuenta que su primer objetivo era no ser el primero en colgar el delantal y, a partir de ahí, ir programa a programa, cocinando, mejorando y divirtiéndose. Nos cuenta que está muy contento con el proceso, con todo lo que se disfruta en el programa, con lo que ha mejorado cocinando y con haber llegado a las semifinales.

COCINILLAS: ¿Es cierto que MasterChef Celebrity te cambia la vida? ¿O solo las huellas dactilares con todos los cortes que os hacéis?

Manu Baqueiro: (Risas) Sí que nos hacemos muchos cortes. Con las prisas que vamos, con la tensión de acabar a tiempo las pruebas vas muy rápido y, de repente, te descuidas y agarras algo sin haberte protegido y te quemas, o el cuchillo se te va y te cortas. Gajes de los fogones. Y no sé si te cambia la vida, pero lo que sí te digo es que será una experiencia que nunca olvidaré. Es un programa apasionante que ha conseguido que todos los que entramos, al menos en esta edición, nos hayamos involucrado desde el principio para hacerlo lo mejor posible y superarnos programa a programa. Y cada uno que se ha ido, pues con mucha pena, pero yo creo que todo el que se ha ido lo ha hecho muy satisfecho y con la sensación de haberlo dado todo y de haber intentado aprender todo lo que ha podido. En ese sentido sí te cambia un poco, porque te enfrentas a algo que no es lo tuyo en un programa de máxima audiencia en prime time.

COCINILLAS: Otros aspirantes de ediciones anteriores, a raíz de su paso por el programa, han seguido haciendo cosas relacionadas con la cocina como Tamara Falcó, que siguió estudiando cocina, o Raquel Meroño, que sigue cocinando en su cuenta de Instagram y tú el otro día subiste a tu Instagram una merluza con una salsa de mango que tenía muy buena pinta. ¿Sigues cocinando?

Manu Baqueiro: Es que te despierta el gusanillo y se suele avanzar bastante porque son casi tres meses cocinando a tope y, entonces, quieras que no, si te gusta y se te da bien, está bien abrir caminos nuevos por ahí. Y si es así, bienvenido sea. Y yo ahora me he enganchado, usando las nuevas técnicas como el róner y la cocción al vacío, probando cositas para cocinar con gente. Aunque tengo que confesar que, cuando terminamos el programa, que fue en verano, me pasé como un mes que no quería ni acercarme a los fogones.

COCINILLAS: ¿Cocinabas algo antes de entrar en MasterChef Celebrity?

Manu Baqueiro: Cocinaba un poco, mis paellitas, mis pescaditos. Pero no limpiaba el pescado ni había desplumado un pichón en la vida ni había deshuesado un pollo. Y en MasterChef Celebrity aprendes todo eso, que son experiencias estupendas porque te sirven para entender la base de todo. Y ahora estoy de nuevo cocinando, disfrutando, sigo aprendiendo con gente del mundillo y practicando para no perder lo que he aprendido. Salvo la parte dulce y de postres, que me gusta mucho menos, en todo lo que sean carnes, pescados, legumbres, caza…si lo puedes hacer tú en casa y que esté rico es fantástico. Además, ahora sin la presión de tener que cocinar en un tiempo determinado me encanta hacerlo con mi gente, tomando un vinito tranquilamente, mientras lo que sea se va cocinando a fuego lento.

COCINILLAS: Después de tu paso por MasterChef Celebrity, ahora cuando vas a comer a un restaurante ¿eres más crítico? ¿analizas o valoras de otra manera lo que te sirven en el plato?

Manu Baqueiro: Siempre he sido de valorar el trabajo de los restaurantes, de disfrutar mucho con la comida, soy muy foodie. Conozco a Dabiz Muñoz desde antes de que él se hiciera famoso porque jugábamos juntos al fútbol de pequeños. A los grandes chefs gallegos los conozco a todos porque somos amigos. Javier Olleros, Yayo Daporta, Pepe Vieira… son gente a los que veo siempre en verano y quedamos para irnos de cañas. Lo que sí, ahora valoro muchísimo más el trabajo. Antes valoraba los sabores y, como mucho, preguntaba alguna cosita. Ahora me fijo más en las distintas elaboraciones que hay en el plato, en los pequeños detalles, cosas como esa gotita de salsa que es mínima, pero que hace que el plato sea especial y te acuerdes de él con el paso del tiempo. Y ahí está el arte, ¿no? Porque yo creo que esta gente son artistas en el sentido de estar siempre pensando platos nuevos, mezclando sabores, dándole sentido para que te lleven a un lugar que te sugieran algo y que encima estén buenísimos. Yo siempre pongo de ejemplo a Javier Olleros de Culler de Pau.

COCINILLAS: Javier Olleros fue nuestro Chef del Año 2020…

Manu Baqueiro: Él y Amaranta son maravillosos y, además, es que tenemos muy buena relación porque somos vecinos en O Grove. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y me parece increíble lo que hace Javi, una cocina muy elegante, muy local. Con productos muy sencillos como una cebolla, una sardina, unos grelos, un queso San Simón saca platos alucinantes. Y ahora también le tenemos de vez en cuando en Madrid, pues está al frente de la cocina del Club Matador.

COCINILLAS: Y cuando acabe MasterChef Celebrity ¿tienes en el horizonte algún otro proyecto relacionado con la cocina?

Manu Baqueiro: Bueno, yo soy socio de un restaurante de Madrid que se llama Decadente. Evidentemente, no estoy metido en temas culinarios, aunque sí pruebo los platos. Mi socio Marco Martínez es el capitán del barco y los demás, pues bueno, estamos ahí arrimando el hombro y dándole vidilla al local. Aparte de eso, estamos a vueltas con una idea con el chef Juan Pozuelo, que es muy amiguete, para hacer algunos directos cocinando juntos. También con Luis Centenera, que tiene una escuela que se llama Contacto Cocina y es con quien me estuve preparando durante el programa. La idea es grabar recetas de platos muy divertidos y en un tono desenfadado. Intentaremos hacerlo de tal manera que, al gran público, a la gente que no cocina mucho, le sea fácil seguir la receta. Y procuraremos evitar las recetas con listas interminables de ingredientes que la gente no suele tener en casa.

COCINILLAS: ¿Sabremos algún día de qué son las croquetas John Wayne?

Manu Baqueiro: Pues mira, no lo sabemos ni nosotros. Realmente lo único que sabemos es que tienen una bechamel maravillosa, pero nunca se ha dicho nada más. Preguntaré a los guionistas, a ver si lo cuentan un día.

COCINILLAS: ¿Cuál ha sido para ti el momento más duro de MasterChef Celebrity?

Manu Baqueiro: En general, yo creo que el momento más duro siempre es despedir a los compañeros. Especialmente para mí, cuando se fueron Xabier Deltell y María Zurita me dio muchísima pena y cuando se fue Fernando Andina ni te cuento, porque Fernando es un amigo que ya tenía de antes. También fueron durísimas las grabaciones en exteriores, porque eran tres horas de cocinado y esto lo grabamos en verano con olas de calor en todo el país. Yo recuerdo con mucha dureza la prueba de Zaragoza que no se me dio nada bien y sufrí bastante. También en la prueba de eliminación que hicimos con los chavales de MasterChef Junior me emocioné mucho porque me vi muy perdido y fuera del programa y el chaval que me ayudaba me dio mucha energía y muchas ganas de luchar. Si no hubiese sido por él, podría haber salido ese día perfectamente.

COCINILLAS: Ya para terminar, si ahora pudieses repescar a uno de los aspirantes que se han ido para que volviese en la final ¿a quién traerías de nuevo al concurso?