El sushi de una estrella Michelín de Kabuki ahora llega a domicilio

Kabuki fue el inicio de la alta cocina japonesa en nuestro país y hoy en día, más de veinte años después de la apertura de su primer restaurante en Presidente Carmona, sigue siendo un referente en el que se inspiran muchos otros restaurantes asiáticos de la capital.

El buen hacer del chef Ricardo Sanz con el producto y las técnicas tradicionales de la cocina japonesa fueron la semilla del boom culinario japonés en España. A lo largo de todos estos años el grupo no ha hecho más que crecer y, actualmente, cuenta con varios restaurantes repartidos por toda la geografía española.

La experiencia Kabuki a domicilio con Just Eat

Sashimi variado

Just Eat, una de las plataformas de comida a domicilio más populares en España, acaba de ampliar su oferta de alta cocina con la propuesta delivery del grupo Kabuki, con el sello del chef con estrella Michelin Ricardo Sanz.

Los usuarios de Just Eat en Madrid, Valencia y Málaga ya pueden disfrutar de la fusión de la gastronomía japonesa y mediterránea, el conocido sushi japo-cañí que es una de las señas de identidad del grupo Kabuki y sus diferentes propuestas. En Madrid y Málaga se puede encargar comida de Kirei by Kabuki, el concepto desarrollado por Ricardo Sanz para servicio a domicilio. Kirei by Kabuki es una opción gastronómica para los más exigentes, con un producto de calidad y seleccionado cuidadosamente.

Además de los nigiris sushi, destaca la oferta de makis y futomakis, con bocados creados específicamente para este restaurante, como el futomaki de langostino tempura o el futomaki de atún picante. También incluye el tartar de pez mantequilla con trufa y la selección de niguiri Kabuki, que Ricardo Sanz ha creado específicamente para Kirei by Kabuki.

En Valencia, Grupo Kabuki cuenta con el restaurante Komori, con dos soles Repsol y a cargo del chef Andrés Pereda, que incluye en su carta imprescindibles como sashimi, futomaki y hosomaki, junto con niguiri tanto clásicos como al más puro estilo Kabuki, como el niguiri Kabuki salmón cartea y el niguiri Kabuki lomo chimichurri.

Otras propuestas de alta cocina en Just Eat

La oferta gastronómica de Grupo Kabuki y Ricardo Sanz se suma a las de otros renombrados chefs ya disponible en Just Eat, entre ellos Martín Berasategui, con En Casa con Martín, Fonda España y Alaire Takeaway; Dani García y La Gran Familia Mediterránea; Rodrigo de la Calle y Barbecho; Begoña Rodrigo y Anarkia; Jorge de Andrés y Con Altura desde Vertical; Lucía Freitas y Misto Lucía Freitas Na Casa, y Magoga con su Cosa Santa.

Just Eat cuenta con la mayor y mejor oferta de comida a domicilio, para que tu casa se convierta en tu restaurante de alta cocina preferido.

¿Qué es exactamente Just Eat?

Just Eat es un operador digital internacional líder en el sector de reparto de comida a domicilio.

Con sede en Ámsterdam, la compañía está centrada en conectar a consumidores y restaurantes a través de sus plataformas, ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de opciones de comida. Just Eat Takeaway.com colabora principalmente con restaurantes con servicio de reparto propio, pero, además, proporciona su propio servicio de reparto a domicilio a los restaurantes que no cuentan con esta opción.

La compañía ha crecido rápidamente hasta convertirse en la plataforma digital líder de reparto de comida a domicilio, con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Canadá, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España y Suiza, así como en Colombia y Brasil a través de alianzas.

En España, la compañía cuenta con una red de más de 18.000 restaurantes, entre los que se encuentran las cadenas más importantes del sector, y más de dos millones y medio de usuarios activos. Según datos de la macroencuesta Statista Global Consumer Survey, la compañía líder del reparto de comida a domicilio español mercado es Just Eat.