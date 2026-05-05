Por qué es tan peligroso el hantavirus: España se enfrenta a una infección con una letalidad de hasta el 40%

Las autoridades sanitarias priorizan identificar el foco de contagio y han implementado medidas preventivas para evitar nuevos casos entre los pasajeros.

El hantavirus suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque algunas variantes, como la de los Andes, permiten contagio entre personas.

El virus, con una letalidad que puede alcanzar hasta el 38%, se detectó tras una escala en Sudáfrica y mantiene a un pasajero en cuidados intensivos.

Un brote de hantavirus en un crucero con destino a España ha causado tres muertes y varios enfermos, según confirmó la OMS.

Un crucero que navegaba por el océano Atlántico con destino a España ha disparado todas las alarmas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmase que hay tres fallecidos y al menos tres personas enfermas entre los pasajeros, con el hantavirus como posible causa.

De estos seis, uno de ellos se encuentra actualmente en cuidados intensivos en un hospital de Sudáfrica. La embarcación hizo escala en este país y fue donde precisamente uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus. Hay otros cinco casos sospechosos.

La embarcación se encuentra actualmente frente a Praia, la capital de Cabo Verde, que ha rechazado desembarcar a los cerca de 150 pasajeros ante el temor a un posible contagio. Y es que se trata de un virus que puede causar graves enfermedades.

De hecho, entre quienes desarrollan los síntomas puede llegar a tener una letalidad del 38%. Este porcentaje se ciñe al síndrome pulmonar por hantavirus, causado por variantes del virus como la de los Andes.

El foco, la prioridad

Las variantes asiáticas y europeas causan una enfermedad diferente cuya letalidad es mucho menor (entre el 1% y el 15%). En estos casos no se ha descrito la transmisión de persona a persona, como sí ha sucedido con la variante de los Andes.

La primera vez ocurrió en 1996 en Argentina, aunque el contagio de persona a persona es tan poco común que en el resto de los brotes documentados no se ha detectado.

Lo más habitual es que esta enfermedad se transmita por contacto con orina o excrementos de roedores infectados. Por el momento no se han dado más detalles sobre el origen del contagio ya que continúan los estudios, incluida la secuenciación del virus.

Esta prueba, como explica a EL ESPAÑOL la portavoz de la SEIMC María del Mar Tomás, dirá de qué variante se trata. La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña reconoce que lo primordial ahora es encontrar lo antes posible el foco de contagio para evitar nuevos contagios.

En Argentina, desde donde partió el crucero a finales de marzo, se registró un aumento significativo de hantavirus en 2025, con hasta 86 casos confirmados y 28 fallecidos; con un 33%, alcanzó una letalidad superior a la de años anteriores.

Lo que se desconoce es dónde se produjeron los contagios, bien en el crucero o antes en tierra. Desde el Ministerio de Sanidad sugieren que las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación.

Tampoco descartan que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado por un contacto estrecho con uno de los fallecidos. Pese a que existen casos que cursan con infecciones asintomáticas, el periodo de incubación va de una a tres semanas.

Los síntomas son similares a los de un proceso gripal, con dolores de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal y diarrea. Al no existir un tratamiento específico, en algunos casos puede desencadenar una dificultad respiratoria que puede agravarse hasta causar la muerte.

Caso reciente en España

Es probable que esta situación se dé en personas con afecciones de salud preexistentes. Como ha señalado la OMS, la primera víctima mortal ha sido un hombre de 70 años. Su esposa, una mujer de 69 años, también contrajo el virus y falleció en el hospital sudafricano al que fue trasladada.

Del tercer fallecido se desconocen más detalles; tan solo se sabe que su cuerpo permanece en el barco, pues aún no se sabe dónde podría recalar. Una de las posibilidades es que lo haga en Canarias.

Tomás considera que no debería suponer ningún riesgo para la población siempre y cuando se tomen las medidas preventivas necesarias, que van desde aislar a aquellas personas que tengan que pasar un periodo de incubación hasta llevar a cabo pruebas en quienes presenten síntomas.

Nuestro país no se había enfrentado a un escenario como este con el hantavirus, pero sí que se había detectado antes en roedores, según un estudio publicado en 2022 por la Universidad de Valladolid y el Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos.

En Cataluña también se notificó un caso en noviembre de 2024. Se trataba de una persona que residía en una zona rural de la comarca de Bergadá. Al paciente se le dio de alta tras superar la infección a los pocos días.

En el mundo se estima que anualmente se diagnostican unos 150.000 casos de forma anual. En Europa su presencia ha caído entre 2019 y 2023, como revelan los últimos datos publicados por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC).

A raíz de lo ocurrido en el crucero MV Hondiuus, desde la agencia de la Comisión Europea han emitido un comunicado en el que llaman a la calma pues el riesgo para la población derivado de este brote aún se considera "muy bajo, dado que se están implementando las medidas adecuadas".