Tu cuñado puede causarte un infarto: los médicos avisan de los paros cardíacos en Navidad por discusiones, la bebida...

Llega la Navidad y con ella las celebraciones, las reuniones familiares y los reencuentros con amigos de toda la vida. No es lo único que puede protagonizar estas fechas. Durante este mes, y especialmente en estos días, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular aumenta notablemente en comparación con el resto del año.

Las probabilidades de sufrir un infarto aumentan un 15% en estas fechas. Además, según un estudio, la mortalidad por fallo cardiaco crece un 8% en diciembre, respecto a las cifras que se registran en noviembre, solo un mes antes. El pico se produce en Navidad, el 26 de diciembre y Año Nuevo.

Aunque Alberto Giraldez, cardiólogo del Hospital Vithas de Sevilla, matiza que, a pesar de que esos resultados tienen dos décadas, el dato sigue estando plenamente vigente. "No hay ningún motivo para pensar que haya cambiado". Su justificación es que los hábitos de la población y los factores de riesgo tampoco han variado en estos años.

Manuel Anguita, jefe de cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y expresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), asegura que esas cifras se ven perfectamente en la consulta. Solo en su hospital atendieron cuatro infartos agudos de miocardio la noche del pasado 22 de diciembre.

Las causas del aumento

Este aumento de los infartos tiene varios factores que pueden explicarlo. El primero es el frío típico de estos días, que puede contraer o estrechar los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo de sangre y aumenta la presión arterial, explica Anguita.

También puede favorecer la aparición de trombos (coágulos sanguíneos), que son la causa principal de los fallos cardíacos, agrega. Otro factor a tener en cuenta son los excesos con la comida y el consumo de alcohol. Las reuniones navideñas se suelen hacer en torno a la mesa y los atracones de una de estas cosas, o de ambas, pueden ser un mal aliado.

El expresidente de la SEC aclara que tanto excederse con las grasas como con las bebidas espirituosas puede tener un efecto protrombótico y proinflamatorio que puede acabar en un infarto.

Giraldez está de acuerdo con él y recuerda que las dietas navideñas suelen ser ricas en grasas y en azúcares, que se sabe que a largo plazo "pueden dar problemas", pero también puede ocurrir a corto plazo si hay un abuso agudo.

La importancia de las emociones

No se puede olvidar el peso del factor emocional. Las reuniones familiares pueden ir acompañadas de mayores niveles de estrés e, incluso, de la típica discordia familiar que acaba en discusión con los cuñados, señala la SEC.

Cada vez está más claro que el estrés mal llevado y las situaciones emocionalmente difíciles son un factor de riesgo que puede ser un desencadenante de problemas agudos, recuerda Anguita.

El jefe de Cardiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba explica que este factor puede acabar rompiendo las placas inestables de las arterias coronarias. Se trata de depósitos de grasa y colesterol vulnerables que, si se rompen, forman coágulos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre al corazón y causan un ataque cardíaco.

Giraldez reconoce que establecer esta relación es complicado, ya que es algo muy complicado de medir. No obstante, sí que está demostrado que el estrés amplía el nivel de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que son las que pueden romper esas placas.

Asimismo, este fenómeno no se debe solo al estrés, también puede ocurrir si nos excedemos con la comida, puntualiza el experto del Hospital Vithas Sevilla.

El sanitario no quiere que caiga en el olvido el riesgo que supone el tabaco. Fumar es algo que está muy asociado a los momentos de ocio, algo que abunda en estas fechas. Como hay más planes, se produce más este hábito.

Además, son fechas en las que algunas personas que lo han dejado, lo retoman, aunque sea brevemente, porque "son días especiales", señala Giráldez.

La población de mayor riesgo

La literatura científica ha demostrado que el aumento del peligro afecta, sobre todo, a personas mayores de 75 años, pacientes diabéticos o a quienes hayan sufrido una cardiopatía previa, apunta el cardiólogo de Vithas. "Para quienes no tienen enfermedad previa, el riesgo es muy bajo". Aun así, el peligro nunca se reduce a 0, recuerda.

En estas fechas es más frecuente que los pacientes con problemas de corazón previo y que necesitan medicación se olviden de tomarla, continúa el facultativo. Esto puede deberse a que, con los desplazamientos típicos, pueden olvidarse las pastillas en casa y estar unos días sin tomárselas.

Estos despistes también pueden pasar en personas que estén acostumbradas a tomar la medicación a horas determinadas del día. Los horarios menos estrictos que procuran las fechas pueden causar problemas para el seguimiento del tratamiento. En ambos casos, Giráldez recuerda que es un riesgo que puede influir en que se produzcan más infartos ahora.

Los dos cardiólogos coinciden en que la mejor forma de evitar sustos estas semanas es evitando los excesos, aunque sea complicado. Es casi imposible mantener una dieta propia del día a día, pero es especialmente importante intentar controlar el consumo de grasas y azúcares.

Anguita recuerda que también puede ser un momento para dejar de fumar y, si no se tiene este hábito, evitar las aglomeraciones donde se pueda inhalar este humo de forma pasiva, como las terrazas de los bares, que estos días suelen estar repletas de gente.

Asimismo, el expresidente de la SEC, recuerda que no debemos dejar de lado el ejercicio, aunque estemos de vacaciones, e invita a la población a intentar tomarse las reuniones "con calma". Estos reencuentros pueden ser la ocasión perfecta para acabar discutiendo en la mesa con familiares y amigos por diversos temas. "Eso es fundamental".