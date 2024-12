La vacuna de la polio peligra en EEUU: el abogado de Kennedy pide retirar el antídoto que ha salvado millones de vidas

La vacuna contra la polio ha salvado las vidas de más de 20 millones de personas en todo el mundo en los últimos 50 años, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, un abogado que asesora a Robert F. Kennedy Jr., futuro 'ministro de sanidad' de EEUU con Donald Trump, ha pedido su retirada.

En 2022, Aaron Siri, abogado del bufete Siri & Glimstad, envió una petición escrita a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) pidiendo la revocación de la autorización de la vacuna de la polio.

Lo hizo en nombre de la Informed Consent Action Network (Red de Acción por el Consentimiento Informado), un lobby que también ha arremetido contra otras 13 vacunas, pidiendo que se frene su distribución.

La noticia ha sido desvelada por el diario The New York Times. La razón que aduce Siri en el escrito es que no ha habido ensayos clínicos que evalúen adecuadamente la seguridad de la vacuna.

"Los peticionarios piden que la FDA retire o suspenda la aprobación [de la vacuna contra la polio] para bebés y niños pequeños hasta que se lleve a cabo un ensayo doble ciego, debidamente controlado y con la potencia adecuada, de duración suficiente, que evalúe la seguridad del producto", reza el escrito.

Este ensayo debería dividir a los niños en dos grupos. Unos recibirían la vacuna y otros el placebo. Para evitar sesgos, ni los padres de los niños ni los profesionales sanitarios deberían saber qué niño recibe cada cosa.

Pese a que este tipo de ensayos son el estándar de la calidad científica, no sería ético aplicarlo en este caso: el niño que recibiera el placebo estaría expuesto a una enfermedad grave, potencialmente paralizante y que puede provocar la muerte.

El creador de la primera vacuna contra el virus, Jonas Salk, en los años 50, ya señalaba que no era ético negarle a un niño la oportunidad de inmunizarse contra el virus.

Esto no ha frenado a Siri ni al Informed Consent Action Network en su petición. El abogado ha dicho que no quiere quitarle la vacuna a ninguna persona que la desee, si bien la petición que ha enviado a la FDA es de revocación de la autorización, es decir, que sea ilegal usar esa vacuna en EEUU.

Además, Siri y el ICAN han solicitado la paralización de la distribución de otras 13 vacunas, dirigidas a enfermedades como el tétanos, difteria o la hepatitis A, hasta que los fabricantes den detalles sobre la cantidad de aluminio que contienen. Este ingrediente se ha asociado con un ligero incremento de los casos de asma.

Una portavoz de Kennedy Jr. ha declarado a The New York Times que, si bien el abogado es uno de sus asesores, no ha discutido estas peticiones con ninguno de los candidatos a puestos de responsabilidad en el Departamento de Salud y Servicios Sociales, el equivalente yankee al ministerio de Sanidad.

"No hay nadie que haya sido de mayor valor para el movimiento de la libertad médica que él", dijo Kennedy en un pódcast.

Esta no es la primera polémica de la oveja negra de la familia Kennedy. Sobrino del expresidente de EEUU asesinado en 1963 e hijo del fiscal general asesinado en 1968, se desligó del partido demócrata en 2024 para presentarse a las elecciones del país como independiente.

Sin embargo, el pasado agosto abandonó la carrera electoral para mostrar su apoyo a Trump, que le ha recompensado esta confianza apuntándole como máximo responsable de la sanidad del país.

Destacado activista medioambiental, su carrera se ha enfocado en los últimos años hacia la salud. Niega la relación entre el VIH y el sida, ha atacado medidas de salud pública eficaces como la fluoración del agua potable y ha difundido bulos sobre la relación entre las vacunas y el autismo.

Qué ha supuesto la vacuna para la Humanidad

La polio ha protagonizado una de las mayores campañas de salud pública de los últimos cien años. Primero, con la vacuna de Jonas Salk, basada en un virus inactivado, a la que siguió la creada por Albert Sabin, de virus atenuado.

Ambas vacunas generan una inmunidad alta y duradera: superior al 90% con dos dosis y al 95% con tres. Su éxito ha sido tal que la OMS considera que el planeta está en buen camino para erradicar esta enfermedad: más del 90% de la población mundial está considerada libre de poliomielitis. España se considera libre de la enfermedad desde 2002.

De hecho, los casos de virus salvaje son raros en los últimos años: la mayoría de los (pocos) que se dan se atribuyen al virus atenuado, que puede causar una enfermedad más leve. En España, desde 2004 solo se utilizan vacunas de virus inactivado.

Según un análisis publicado en octubre por UNICEF con motivo del Día Mundial contra la Poliomelitis, de los 541 niños afectados por la poliomielitis en todo el mundo en 2023, el 85% vivía en los 31 países clasificados como frágiles, vulnerables y afectados por conflictos.

"Los casos de poliomielitis en estos entornos se han duplicado con creces en los últimos cinco años, mientras que la inmunización sistemática en la infancia ha descendido del 75% al 70%, muy por debajo del 95% necesario para alcanzar la inmunidad comunitaria", dice la organización.

Los datos constituyen una grave advertencia sobre la proliferación de esta enfermedad potencialmente mortal en las zonas donde la vida es más precaria y donde los conflictos, las catástrofes naturales, las crisis humanitarias y otros factores desestabilizadores dificultan la prestación de una atención sanitaria básica.

Sin embargo, la implementación de campañas masivas de vacunación, lideradas por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis, ha reducido los casos globales de poliomielitis en más del 99%. En 1988, se reportaban más de 350.000 casos anuales, mientras que en 2023 se registraron menos de 600 casos.

La erradicación casi total de la poliomielitis es un testimonio del impacto transformador de las vacunas, demostrando cómo la colaboración global y la ciencia pueden salvar vidas y construir un futuro más saludable.