Cómo la salud digital está redefiniendo el bienestar personal desde tu smartphone

¿Alguna vez te has planteado que el cuidado de tu salud puede estar, literalmente, en la palma de tu mano? Apps de fitness, para contar tus pasos, para hacer un seguimiento exhaustivo de tu peso o de tu dieta… La digitalización ha cambiado radicalmente la forma en que entendemos el cuidado personal y, en este sentido, el smartphone ha pasado a ocupar un lugar predominante. Y, precisamente por eso, DKV ha entendido a la perfección que la mejor forma de cuidar de tu salud es desde tu pantalla de inicio.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus clientes, la aseguradora ha lanzado la plataforma "Quiero cuidarme más", que ofrece un abanico de servicios de telemedicina y salud digital que prometen revolucionar la atención médica. Con solo un smartphone en la mano, los usuarios pueden acceder a médicos, recibir consultas sin esperas y gestionar su bienestar de forma integral.

La telemedicina, sin esperas y sin l í mites

Uno de los grandes avances de la plataforma "Quiero cuidarme más" es la telemedicina sin copagos ni límites. Este servicio permite a los usuarios acceder a médicos de familia, pediatras y especialistas, desde cualquier lugar, y en cualquier momento. El acceso instantáneo a la telemedicina elimina las barreras que solían existir en el cuidado de la salud tradicional, como las largas esperas para conseguir una cita o la necesidad de desplazarse para ver a un médico.

Una respuesta a una demanda al alza. Para muestra, un botón: solo en 2023, la plataforma de telemedicina de DKV se descargó más de 800.000 veces y sus usuarios recibieron más de 100.000 recetas. No cabe duda de que gracias a este enfoque innovador, DKV no solo reduce la carga sobre los centros médicos tradicionales, sino que también brinda a sus clientes una opción más rápida, cómoda y accesible para cuidar de su salud.

Innovaci ón al servicio del bienestar

Pero la salud digital va más allá de las consultas médicas. En la plataforma "Quiero cuidarme más", los usuarios pueden realizar un seguimiento integral de su bienestar a través de indicadores clave como el sueño, la alimentación y la actividad física. Esto no solo les permite tener una visión clara de su estado de salud, sino que también facilita la adopción de hábitos saludables. La plataforma ofrece programas personalizados de ejercicio y nutrición, con recomendaciones adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario.

Según un informe de Global Market Insights, se espera que el mercado global de la salud digital crezca hasta cuatro veces su tamaño actual en 2032, impulsado por la adopción de tecnologías como las aplicaciones móviles y la inteligencia artificial. Esta tendencia pone de manifiesto el impacto transformador de la digitalización en el sector de la salud. Y DKV se posiciona como líder en este cambio, ofreciendo un servicio integral que va más allá de la atención médica tradicional.

Sin barreras geogr á ficas: acceso desde cualquier lugar

Otro de los grandes beneficios de la salud digital es la eliminación de las barreras geográficas. Con la plataforma "Quiero cuidarme más", los usuarios de DKV pueden acceder a consultas médicas desde cualquier lugar, lo que es especialmente útil para aquellos que viven en zonas rurales o alejadas de grandes centros médicos. Cabe recordar que, según Médicos del Mundo, alrededor de 4.500 millones de personas (más de la población mundial) vive en áreas con acceso limitado a servicios de salud básicos. La telemedicina, al permitir la conexión directa con especialistas sin importar la ubicación, está ayudando a cerrar esta brecha de acceso a la atención sanitaria.

Además, DKV ha integrado herramientas de videollamadas en la plataforma, lo que permite realizar consultas médicas en tiempo real y recibir diagnósticos inmediatos. Este enfoque no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también garantiza que los pacientes reciban la atención que necesitan sin demoras innecesarias.

Salud mental y bienestar emocional: una prioridad

Por otra parte, la salud digital también está redefiniendo la forma en que las personas cuidan su salud mental. DKV, consciente de la creciente importancia del bienestar emocional, ha integrado en su plataforma un acceso rápido a consultas de psicología y bienestar emocional. Con un aumento significativo de los problemas de salud mental en los últimos años, especialmente después de la pandemia, la posibilidad de acceder a un profesional de la salud mental desde el móvil se ha convertido en una herramienta esencial.

Además de las consultas médicas y psicológicas, la plataforma "Quiero cuidarme más" ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar chequeos preventivos y monitorizar su salud a lo largo del tiempo. A través de la inteligencia artificial, DKV ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar el estado de salud de sus asegurados, anticipándose a posibles problemas antes de que se conviertan en algo más serio. Esta apuesta por la prevención está en línea con la estrategia de salud pública que muchos países, incluido España, están impulsando para mejorar la calidad de vida de la población.