Doctor Martín, el sabio del cáncer de mama: "Antes se moría el 50% de las mujeres y ahora el 25%"

Miguel Martín tiene fama de no tener pelos en la lengua. Aprovechando su prestigio como uno de los mayores expertos en cáncer de mama de España y el altavoz que facilitaba representar a los oncólogos médicos españoles (fue presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica entre 2015 y 2017), no se ha cortado en denunciar las inequidades que existen entre comunidades y hospitales a la hora de tratar esta enfermedad.

Su empecinamiento consiguió que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara la creación de la Red Oncológica Madrileña, una organización en red de la atención al cáncer.

Aunque esta todavía no se ha puesto en marcha, Martín se muestra esperanzado. Así lo da a entender a esta entrevista para EL ESPAÑOL con motivo de la celebración, el próximo jueves, del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

Sin embargo, y a pesar de que califica la atención al cáncer en España como "excelente", las inequidades siguen existiendo. Principalmente, en el acceso a los ensayos clínicos, pieza fundamental del manejo oncológico actual.

Existe otro peligro, el de unas terapias innovadoras cada vez más caras, por un lado, y una quimioterapia ya amortizada por las farmacéuticas que pueden abandonar su producción por falta de beneficios, por otro.

Por eso, si este oncólogo, jefe de Servicio en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, prefiere medir sus palabras al hablar de aspectos organizativos, no se corta para advertir de que los presupuestos sanitarios actuales no van a poder pagar los nuevos medicamentos. Y es que tienen unos precios "anormalmente" altos.

Hablamos siempre de cáncer de mama pero en realidad no se trata de un único tumor. ¿Cuántos cánceres de mama hay?

Es una familia de tumores. Para ser prácticos, [podemos decir que] hay tres tipos diferentes de cáncer de mama. El cáncer dependiente de receptores de hormonas, que se llama luminal; el cáncer dependiente del oncogén HER2; y el de peor pronóstico, que es el cáncer triple negativo. Son tres subtipos diferenciados de cáncer de mama.

Hay muchas diferencias en cuanto a su atención y tratamiento.

Cada uno tiene su tratamiento específico y un pronóstico diferente. El cáncer de mama luminal, que depende de receptores hormonales, es el más frecuente —aproximadamente dos terceras partes de las enfermas— y se trata con terapia hormonal. A las pacientes de mayor riesgo se les administra quimioterapia y alguna terapia de diana.

Las pacientes HER2 positivas antes eran las de peor pronóstico y quizá ahora son las de mejor, porque hay muchas terapias disponibles contra el oncogén HER2 que hace que tengamos unas muy altas tasas de supervivencia.

El triple negativo ha sido hasta ahora el cáncer de peor pronóstico, aunque ahora, afortunadamente, además de la tradicional quimioterapia tenemos la terapia inmune para tratarlo y ha mejorado bastante el pronóstico.

La quimioterapia, ¿sigue siendo esencial para tratar el cáncer de mama?

Para los tumores triple negativos y HER2 positivo sí, es esencial. Los tumores luminales pueden no recibir quimioterapia si tienen ciertos factores positivos de respuesta a la terapia endocrina, y esto se sabe a través de test poligénicos, como el Oncotype o el Prosigna.

¿A cuántas pacientes suyas sigue recetando quimioterapia?

En los tumores luminales, se puede evitar el 70%. Pero en los tumores HER2 positivos o triple negativos, todas tienen quimioterapia.

En EEUU llevan un tiempo con problemas de desabastecimiento de fármacos contra el cáncer. En España ya hay voces diciendo que esto también nos puede pasar a nosotros. ¿Están teniendo problemas en el Gregorio Marañón?

Hasta ahora no hemos tenido problemas pero puede ocurrir, porque se da la paradoja de que los medicamentos antiguos, que no tienen patente, cuestan muy poco y los laboratorios farmacéuticos no están interesados en producirlos. Si esto ocurre, será un desastre, porque muchos de ellos son muy eficaces, y tenemos que conseguir de alguna forma que algún laboratorio los produzca.

Usted siempre se ha mostrado muy crítico con la visión de los políticos de la atención al cáncer. En muchas entrevistas ha señalado que el diagnóstico y el tratamiento deben realizarse en hospitales altamente especializados pero se diversifica la atención en centros que a lo mejor no tienen los recursos. ¿Se ha avanzado algo en este aspecto?

Creo que la forma de avanzar sería una reorganización. En la Comunidad de Madrid hay un proyecto, que se llama ROM, Red Oncológica Madrileña, que va a intentar poner en conexión hospitales pequeños y grandes para trabajar en conjunto y tener una organización que permita que el paciente reciba el mismo tratamiento y el mismo manejo esté donde esté su hospital de referencia.

Este proyecto, ROM, está ahora mismo un poco parado, por las elecciones, y esperamos que se ponga en marcha en próximas fechas porque es muy importante para organizar la oncología de Madrid.

La oncología de Madrid es muy buena pero hay algunas inequidades. Por ejemplo, hay muchos enfermos de hospitales pequeños que no tienen acceso a ensayos clínicos y esto es algo que hay que reorganizar y arreglar. Es fácil de arreglar con buena voluntad política porque los oncólogos queremos hacerlo. Se trata, simplemente, de que haya voluntad política y nos apoyen en el proyecto.

Es decir: progresa adecuadamente, pero todavía falta para el notable.

Para notable o para el sobresaliente [risas]. La oncología médica, en general, española y madrileña es excelente, todo es mejorable pero creo que tenemos que transmitir un mensaje de positividad. En particular, en cáncer de mama, los resultados de España son muy buenos.

Si salimos de Madrid, ¿tienen todas las españolas un hospital cerca donde puedan atenderlas con garantías?

Estamos entrando en un tema muy delicado y muy polémico. Supuestamente, todas las españolas deberían tener las mismas oportunidades y, en general, esto es así. Pero hay algunas zonas que tienen algunos problemas para llegar a alcanzar el nivel de excelencia de tratamiento que pueda haber en algunas otras comunidades.

Por ejemplo, mucha carga de ensayos clínicos es fundamental en oncología y en algunas comunidades esto no se estimula demasiado. Pero prefiero no decir nombres.

¿Recomendaría, de forma general, a una mujer a la que acaban de diagnosticar un cáncer que busque siempre una segunda opinión aunque sea a un hospital más lejano?

Es complicado, porque es muy posible que esa mujer sea bien tratada esté donde esté. Generalizar a todas las mujeres es complicado. Este tema es delicado, pero segundas opiniones en cáncer son habitualmente bien recibidas en muchos países, y es una opción de las mujeres españolas también.

¿Qué parte de las inequidades, hablando a nivel español, se debe a que los nuevos medicamentos contra el cáncer son mucho más caros?

Indudablemente, esto tiene que ver. Y tiene que ver también el sistema sanitario actual de 17 comunidades, que hace que haya una cierta capacidad de cada una de ellas de tomar decisiones sobre tratamientos nuevos, particularmente los caros, y esto a mí me parece negativo.

Transferir la sanidad puede tener su lado positivo a nivel organizativo, pero echo de menos un mayor consenso nacional, que el Ministerio de Sanidad tenga más protagonismo y sea más capaz de imponer unos mínimos en todas las comunidades.

Hoy en día esto no es así y el Consejo Interterritorial, que es el órgano donde se dirimen en estos problemas, está muy politizado y, a veces, no es capaz de garantizar la equidad.

Hemos hablado antes de los problemas que hay con las quimioterapias por ser medicamentos 'excesivamente' baratos y los que hay porque los nuevos medicamentos son cada vez más caros. ¿Vamos a tener un problema serio por estas circunstancias?

Sí, indudablemente. El costo de los medicamentos oncológicos cada vez es mayor y cada vez hay más pacientes de cáncer; con lo cual, o se aumenta el presupuesto de sanidad, lo cual no está ocurriendo de forma importante, o llegará un momento en que seremos incapaces de financiar los medicamentos más modernos, que son anormalmente caros.

Hay que decirlo porque yo creo que hay demasiados beneficios de la industria farmacéutica con algunos medicamentos, deberían ser más sensibles con la realidad social de algunos países.

¿Cómo ha cambiado la atención al cáncer de mama en los últimos años?

Ha habido un avance increíble. Recuerdo, cuando empecé a tratar el cáncer de mama, que se moría cerca de la mitad de las mujeres. Ahora, la tasa de mortalidad es de un 25-30%, que sigue siendo mucho pero hemos mejorado radicalmente.

Cada año salen drogas nuevas y, al igual que he dicho que la industria farmacéutica a veces pone precios excesivos a los fármacos, hay que reconocer que son imprescindibles para generar nuevos fármacos y son responsables de una buena parte del avance en la supervivencia al cáncer de mama.

Hay un aspecto muy positivo: las mujeres son mucho mejores pacientes que los hombres y ayudan mucho, van a campañas de screening y tiene una visión positiva del tratamiento y de la vida, y esto ayuda mucho a la supervivencia. Las propias mujeres con cáncer de mama son responsables de la mejoría de la supervivencia.

