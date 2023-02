El popular medicamento que tomamos de niños que se ha relacionado con la aparición de cáncer

El cáncer de colon es un tipo de tumor asociado a la edad. Según explica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), su edad media de presentación ronda los 70 años. Sin embargo, los médicos alertan de que, cada vez, es más frecuente encontrarlo en menores de 50, un hecho que no saben a qué se puede atribuir.

Los expertos apuestan a que la causa que está detrás de este fenómeno es multifactorial. La dieta y un estilo de vida en el que predominan hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol son una de las apuestas más fuertes, como detallaba en una entrevista para EL ESPAÑOL Ana Fernández Montes, vocal del Grupo de tratamiento de los tumores digestivos (TTD). Sin embargo, la oncóloga también señalaba otro factor: el uso precoz de antibióticos en la infancia y el empleo de estos en la comida.

En España, según cifra el Plan Nacional de Resistencia Contra los Antibióticos (PRAN), dependiente de la Agencia Española del Medicamento (Aemps), los antibióticos más consumidos son la amoxicilina en combinación con clauvulcánico, la amoxicilina y la azitromicida.

No es de extrañar que la amoxicilina ostente tales puestos. Según Sanidad, el 85% de los antibióticos consumidos en nuestro país se destina a tratar infecciones respiratorias, en las que tiene un papel relevante. También es eficaz contra la amigdalitis, otitis, sinusitis e infecciones de orina, de la piel o dentales.

Evitar su uso innecesario

Sin embargo, su empleo indiscriminado, impulsado en gran parte por la automedicación, puede estar ocasionando graves problemas de salud. Ya no es sólo el peligro de las 'superbacterias', algo que evidencia el hecho de que la fórmula más consumida de amoxicilina sea en combinación del ácido clauvulcánico, que se encarga de que el antibiótico vuelva a ser eficaz, sino su asociación con el mencionado cáncer de colon de inicio temprano.

No es la primera vez que los antibióticos saltan a la palestra como un factor asociado al cáncer colorrectal. En septiembre de 2021, se publicaba en la Journal of the National Cancer Institute una investigación que encontraba una asociación positiva entre el uso frecuente de antibióticos y el cáncer de colon, tras analizar 40.545 casos de cáncer colorrectal y utilizando un grupo de más de 202.000 personas de control. Si bien, no se encontró evidencia con el tumor de recto.

Los mismos resultados se replicaron en un estudio presentado también en 2021, en el Congreso Mundial sobre el Cáncer Gastrointestinal de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas in inglés). Éste, además, añadía una variable interesante: la edad, pues su intención era, precisamente, demostrar si la utilización de antibióticos estaba relacionada con el incremento de casos de cáncer de colon de inicio temprano.

"Es probable que la comida basura, las bebidas azucaradas, la obesidad y el alcohol hayan influido en este aumento, pero nuestros datos subrayan la importancia de evitar la toma innecesaria de antibióticos, especialmente en niños y adultos jóvenes", expresaba en el comunicado una de las autoras del estudio, Sarah Perrott, de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido).

Según sus resultados, publicados en la British Journal of Cancer, una de las cabeceras de la prestigiosa Nature, el consumo de antibióticos se asocia con el cáncer de colon en todos los grupos de edad, pero el vínculo es todavía más fuerte en la cohorte de menores de 50. Concretamente, el riesgo aumentaba casi un 50% en esa franja, frente al 9% de los mayores de 50.

La teoría de la disbiosis

Tal y como detallan los autores, la principal hipótesis para explicar este fenómeno está en la disbiosis intestinal inducida por los antibióticos, es decir, en una alteración en la composición de los microorganismos que habitan en el interior de los intestinos.

"Nuestra intención ahora es averiguar si existe un vínculo entre el empleo de antibióticos y los cambios en el microbioma que pueden hacer que el colon sea más susceptible al cáncer, especialmente en las personas más jóvenes", restaba en el mismo comunicado otra de las autoras del trabajo, Leslie Samuel.

La teoría de la disbiosis no es nueva. Una investigación anterior, también publicada en una de las cabeceras de Nature, puso de manifiesto que la microbiota tiene un gran papel en la respuesta inmunitaria y en desencadenar una inflamación crónica en el intestino, uno de los factores de riesgo conocidos del cáncer de colon.

De hecho, la alteración del microbioma también ha sido la hipótesis que ha utilizado una trabajo reciente publicado en la revista Gut para dilucidar la relación entre el uso de antibióticos y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), una patología que engloba a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Sus autores son conscientes de que estos medicamentos son esenciales para el tratamiento de ciertas enfermedades, pero piden prudencia a la hora de recetarlos sin medir las consecuencias que a largo plazo pueden tener. "No sólo se puede ayudar a frenar la resistencia a los antibióticos, también a reducir el riesgo a enfermedades", sentencian.

