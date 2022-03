Los síntomas tempranos del cáncer de colon: así comienza el tumor más diagnosticado en España

El cáncer de colon es el que más frecuentemente se detecta en nuestro país. Según los datos de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), el año pasado se dieron 43.581 casos nuevos y, además, preocupa especialmente porque cada vez se detecta más en personas jóvenes. "Desde los años 90 aproximadamente, la tasa de cáncer colorrectal ha aumentado a más del doble en los adultos menores de 50 años", explica el oncólogo Enrique Aranda en este artículo de EL ESPAÑOL.

Uno de los factores determinantes en el aumento de esta enfermedad se encuentra en la mala alimentación: en los últimos años han proliferado estudios que vinculan la aparición de este cáncer con el abuso del consumo de carnes rojas y procesadas, refrescos azucarados y otros alimentos ultraprocesados. De hecho, el nutricionista Julio Basulto explicaba en esta entrevista para EL ESPAÑOL que hasta el 25% de los casos de cáncer colorrectal está relacionado con el consumo de carnes rojas y procesadas.

En total, los cánceres colorrectales representan el 10% de los cánceres que se diagnostican cada año en España: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cáncer de colon fue responsable de 11.131 muertes. De todas formas, este cáncer tiene un buen pronóstico y, tal y como recuerda la FEAD, hasta el 90% de los casos se puede curar si se detecta a tiempo. Por esta razón, las instituciones de salud coinciden en recomendar a toda la población que realicen hábitos de vida saludable y que la población de riesgo participe en los programas de cribado.

Primeros síntomas y cribado

Estos programas son muy importantes porque las fases más tempranas de la enfermedad se caracterizan por la ausencia de síntomas o por la difícil detección de estos: por eso, no debemos esperar a sospechar de algunas dolencias. La población mayor de 50 años, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, quienes han padecido patologías como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa o síndromes hereditarios especiales pueden participar en estos programas de cribado.

Estos programas de cribado consisten en una primera prueba de sangre oculta en las heces y, si el resultado es positivo, se realizaría una colonoscopia para confirmar el diagnóstico. "Se trata de la medida más efectiva para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de colon tanto por coste, como por eficacia y por la calidad de vida que proporciona a los pacientes", explica la FEAD. De todas formas, ¿cuáles son los síntomas que aparecen más comúnmente entre las personas que padecen uno de estos cánceres?

La FEAD explica que los tres más frecuentes son los cambios en el ritmo intestinal, los cambios de peso corporal no intencionados y la aparición de sangre en las heces —aunque no siempre es sencillo de detectar—. Además, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés) matiza que el cambio de los hábitos intestinales debe durar varios días y que la sangre en las heces puede reconocerse por un color oscuro en estas. También añade otros síntomas como "la sensación de querer evacuar, la cual no se alivia al hacerlo", el sangrado rectal, los calambres o dolores abdominales y la debilidad y la fatiga. De todas formas, la ACS recuerda que estos síntomas pueden deberse a otras patologías como una infección o una enfermedad inflamatoria intestinal.

Cómo prevenirlo

El pronóstico para los pacientes de esta enfermedad es cada vez mejor, pero la manera de reducir su prevalencia es cumplir con las recomendaciones de vida saludable para su prevención. Por suerte, estos hábitos no distan de los que se aconsejan para prevenir la gran mayoría de enfermedades no transmisibles: llevar a cabo una dieta saludable —baja en grasa, evitando la carne roja y el alcohol, rica en verduras y frutas, con calcio y vitamina D—, evitar el sobrepeso y el tabaquismo y, por supuesto, realizar ejercicio físico.

Mantener la adherencia a este estilo de vida saludable no es sencillo: la gran mayoría de las enfermedades que más mortalidad generan en España están relacionadas con los malos hábitos, como buena parte de las cardiovasculares y las metabólicas. "España tiene una de las tasas más altas de esperanza de vida del planeta, pero tener calidad de vida es distinto. Vivimos más de 20 años en un cuerpo achacoso", explica el nutricionista Julio Basulto a EL ESPAÑOL. En este sentido, el experto recomienda llevar una dieta saludable, precisamente, para evitar dicha condición.

Aunque el cáncer de colon es el más diagnosticado en España, cuando observamos las tasas por géneros se observa que en las mujeres se detectan más casos de cáncer de mama y en hombres, de próstata. Tampoco es el cáncer con más mortalidad en nuestro país; se encuentra por detrás del cáncer de pulmón, que es el que más mata en España. La supervivencia de este cáncer en España es alta, pero no por ello debemos subestimarlo: padecer esta enfermedad resta calidad de vida y aumenta el riesgo de mortalidad.

