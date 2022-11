Aubrey de Grey, el gurú de la eterna juventud: "Nos quedan 100 años para ver la primera resurrección"

Hay quienes deciden centrarse en una única motivación hasta el final de sus días. En el caso de Aubrey de Grey (Londres, 1963) resulta irónico, ya que está dedicando toda su vida a acabar con la muerte. Aunque no le gusta hablar de inmortalidad. "Que se lo pregunten si no a la persona que ha fallecido en un accidente de tráfico". Así, prefiere decir que su objetivo es acabar con el envejecimiento.

Corría el año 2014 cuando este polémico gerontólogo y doctor en Biología emergió cual influencer: los directores David Alvarado y Jason Sussberg le inmortalizaron a él, junto a su colega Bill Andrews, en un documental que llevaba por nombre Los inmortales —sobra decir la temática—. Sin embargo, el pasado verano De Grey se vio envuelto en la polémica al ser destituido de la fundación que él mismo había creado con el objetivo de alcanzar, algún día, una esperanza de vida de 1.000 años.

Quienes lo dieron por muerto no lo conocen. El gerontólogo se encuentra actualmente dirigiendo una nueva organización sin ánimo de lucro que, como su propio nombre indica, pretende escapar a la velocidad de la longevidad. De Grey ha estado recientemente en España con motivo de la Cumbre Internacional TransVision, en la que han participado "más de 30 expertos futuristas" para debatir acerca de la criopreservación. Esta técnica implica sustituir la sangre de una persona que ha fallecido por otro líquido anticongelante para almacenar posteriormente el cuerpo a 196 grados bajo cero en un tanque de nitrógeno líquido. ¿La finalidad? Que la muerte sea opcional en unos años.

Pese a lo que pueda parecer, el evento no solo reunió a interesados en teorías conspiranoicas. Todo lo contrario. En él se dieron cita importantes médicos como el doctor Pedro Guillén o figuras políticas como el economista Ramón Tamames. De hecho, el acto estuvo presentado por Ángel Niño, concejal en el Ayuntamiento de Madrid. También se encontraba el singular ingeniero José Luis Cordeiro, quien acompaña a De Grey en las residencias del CSIC donde atiende a EL ESPAÑOL.

¿Tiene miedo a la muerte?

No me esperaba que esta iba a ser la primera pregunta. No, no tengo miedo a la muerte. E incluso, diría que tampoco le tengo miedo a enfermar. Y es que la muerte no deja de ser un efecto colateral de estar enfermo durante mucho tiempo. De hecho, la principal razón por la que yo soy gerontólogo es porque no quiero que nadie tenga una enfermedad.

Entre ser enterrado o incinerado, usted asegura que deberíamos elegir la criopreservación. Pero, ¿en qué año se resucitará a la primera persona?

Sucede igual que con cualquier otra ingeniería pionera: no se puede saber con exactitud la respuesta a una pregunta como esa. Pero si queremos conseguir resucitar a las personas, lo principal debería ser preservarlas mejor de lo que lo hacemos ahora. El proceso de criopreservación causa mucho daño al cuerpo, sumado al que se sufre durante la muerte legal. Por eso, tenemos que encontrar la fórmula para causar menos dolor.

Ya hay ciertas ideas al respecto, y mi nueva fundación [SENS Research Foundation] está apoyando algunas de las más prometedoras. Sin embargo, todavía se encuentran en una fase bastante temprana. Por tanto, tendrán que pasar entre cinco o 10 años para poder utilizarlas en personas criopreservadas. Aunque luego habrá que preguntarse qué tiempo pasará hasta que podamos revivirlas. Puede ser dentro de otros 15 o 20 años. Aunque se trata de una cifra demasiado especulativa. Tal vez sean 100 años.

¿Entiende que haya personas que ya no crean en la criopreservación?

Sí, por supuesto. Creo que es normal que a la mayoría de la gente esta ingeniería pionera les suene a ciencia ficción. Pero sucedió igual con los vuelos a motor o con los antibióticos.

Si usted consigue tener una esperanza de vida de 1.000 años, como la que ha prometido, le quedarían 941 años por vivir. ¿Ha pensado en lo que haría durante todo ese tiempo?

No pienso en absoluto en eso porque no sé qué oportunidades voy a tener. Sé que a día de hoy tengo suficiente para hacer. Sin duda, estará determinado por los tipos de problemas que haya y las motivaciones que tenga entonces. Esto dependerá de muchos factores como, por ejemplo, la tecnología. Pero como no tenemos ni idea, creo que es una locura intentar hacer cualquier tipo de predicción sobre el futuro lejano. Lo único que sabemos es que nunca vamos a querer enfermar. Y yo estoy trabajando para que esto sea posible.

De Grey en las residencias del CSIC. José Verdugo

¿Su principal tarea será entonces alcanzar el final del envejecimiento para todo el mundo?

Claro, mi objetivo es salvar tantas vidas como sea posible en el menor tiempo posible.

¿Cree que la gente se aburrirá teniendo una esperanza de vida tan elevada?

No. Hay jóvenes hoy en día que se aburren de vez en cuando. Sin embargo, aquellos que tienen una buena educación, suelen encontrar nuevas motivaciones. Así que deberíamos educar más en este sentido, para que todo el mundo pueda aprovechar la vida al máximo. Pero no creo que con una mayor esperanza de vida la gente termine aburriéndose.

¿Qué técnica de criopreservación utilizará en su caso?

Pues espero no tener que recurrir a la criopreservación. Espero tener éxito en mi propio trabajo para poder mantenerme joven y no acabar siendo declarado legalmente muerto.

¿Será posible resucitar a quienes ya han sido criopreservados o solo los que utilicen las tecnologías actuales?

La criopreservación sigue causando bastante daño añadido al cuerpo, por lo que es posible pero no creo que podamos revivir a las personas que ya hayan sido criopreservadas.

¿Están muertas entonces?

No exactamente. Mi interés se centra en que la gente pueda resucitar mediante el proceso de reanimación. Por su parte, hay quienes prefieren optar por la elevación [uploading, en inglés]. Este último consiste en escanear por completo el cerebro del individuo para conocer sus rasgos de personalidad y sus gustos. Y a partir de ahí, se construye un nuevo cerebro con toda esta información, que terminará en un cuerpo distinto.

En la década de los años 70 y 80, las personas que fueron criopreservadas sufrieron mucho daño durante el proceso. Por tanto, estamos seguros al 100% de que a estos individuos nunca los podremos resucitar a través de la reanimación. Su única alternativa tal vez sea el proceso de elevación.

Usted no solo promete el final de la muerte, sino que también propone acabar con el envejecimiento. ¿Cómo será posible que alguien de 70 años vuelva a tener un cuerpo de 30?

En primer lugar, yo no prometo el final de la muerte. Solo prometo el final del envejecimiento.

Pero, ¿el final del envejecimiento no supone el final de la muerte?

Díselo al taxista que te mató en un accidente de tráfico. La cuestión se encuentra en que no es igual tener 30 que 70 años. Por ejemplo, este último no podrá mantener el mismo ritmo en una pista de baile. Las diferencias de ambos organismos se deben a que el cuerpo está construido de manera distinta a nivel molecular y celular. Además, el cuerpo se daña a sí mismo incluso antes de nacer. Es por este motivo por lo que estamos preparados para tolerar el dolor. Pero tan solo una determinada cantidad del mismo. Una vez superado este límite, será cuando debamos aplicar algunas de las fórmulas que ya hemos descubierto. Como el reemplazo de las células que han muerto y no han sido sustituidas automáticamente.

De Grey durante la entrevista con EL ESPAÑOL. José Verdugo

¿Cuáles son los obstáculos para la muerte del envejecimiento?

En realidad, son obstáculos técnicos, como en cualquier otra ingeniería pionera. Así que no podría decir un par de factores, pues existen muchos obstáculos al respecto, aunque realmente son bastante pequeños. Así que estamos experimentando y tratando de arreglarlo, como en cualquier otra ingeniería pionera.

¿Cree en la inmortalidad?

Nunca utilizo la palabra inmortalidad porque en ese caso estaríamos hablando de muerte, y no de envejecimiento.

Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre acabar con el envejecimiento o con la muerte?

Ya te lo he dicho, pregúntale al taxista.

¿Sería capaz de decirnos qué esperanza de vida tendremos en unos 20 años?

20 años es justo el momento en el que empezaremos a conocer las probabilidades de éxito de las tecnologías actuales. Pero sí que creo que vamos a pasar de una esperanza de vida como la de ahora a otra mucho mayor en un período de tiempo muy corto.

¿No se producirá de manera progresiva?

No. La razón por la que no será así es que estas tecnologías ya están en proceso de desarrollo. A día de hoy son muy caras, pero los gobiernos terminarán invirtiendo tanto dinero que la criopreservación estará disponible para todo el mundo. Esto no significa que no vayamos a tener capacidad de elección. Pero si podemos evitar que la gente enferme cuando se hace mayor, ahorraríamos dinero y se podría pagar el proceso de criopreservación fácilmente.

¿La criopreservación será algún día un proceso gratuito?

No lo sé. Hoy en día enterrar a alguien no es gratuito. Pero si empezamos a entender la criopreservación como un proceso médico, puede que no suponga ningún coste, pues en muchos países la sanidad es gratuita.

En el mundo hay 500 personas criopreservadas. ¿Considera esta cifra un fracaso de la criopreservación?

Sí, totalmente. No creo que se pueda culpar a nadie porque la criopreservación es un concepto muy extraño, por lo que es muy difícil de entender para la gente.

¿Por qué cree que es tan difícil que la gente lo comprenda?

Porque la gente ha sido educada para creer que la muerte es algo instantáneo. Se creen que pasas de estar vivo a estar muerto, y no hay nada 'en medio'. Todos los biólogos saben que esto no es cierto.

¿Cree que la religión tiene parte de culpa en este escepticismo?

Puede que tenga parte de culpa, pero no diría que en gran medida. Por ejemplo, cuando alguien se encuentra en un coma de larga duración, la gente no dice que esa persona está muerta.

¿Para usted sí estaría muerta?

Sería algo muy parecido a la muerte porque no tendría mucha probabilidad de éxito en caso de reanimación.

Ejemplar de su libro 'El fin del envejecimiento'. José Verdugo

¿Por qué le echaron de la SENS Research Foundation?

Sé perfectamente por qué me despidieron: la junta directiva quería llevar la Fundación hacia una dirección más corporativa. Crearon un buen número de historias falsas acerca de mi persona. Aunque los donantes de la Fundación no estuvieron de acuerdo con la junta directiva, sino que me apoyaron a mí. De hecho, llevaron al consejo de administración a los tribunales y le obligaron a llegar a un acuerdo.

¿Cómo vivió aquella situación?

No es una pregunta para mí porque en realidad no tuve ningún problema. Un gran número de seguidores me apoyaron con devoción. El equipo de mi laboratorio fue quienes sí lo pasaron mal porque no tenían mi espíritu luchador. Estos grandes científicos han sido tratados de la peor manera posible. Lo siento mucho por ellos. Y espero que pronto se haga algo para solucionar ese problema.

¿Y cuál es el principal objetivo con su nueva fundación?

Tenemos muchos proyectos, al igual que con la SENS Research Foundation. Algunos de ellos están relacionados con la criopreservación, para reducir el daño causado durante este proceso. Otros trabajos están centrados en el ámbito del rejuvenecimiento. Y además, acabamos de empezar una investigación en la que estamos realizando pruebas para aumentar la esperanza de vida en ratones utilizando una combinación de tratamientos diferentes que se aplican de manera simultánea. La mayoría de la gente no se ha atrevido aún a llevar a cabo este experimento.

Habrá a quienes su figura le recuerde un poco a la de Jesucristo.

Bueno, alguien tiene que intentarlo.

¿Y en qué momento decidió que iba a ser usted?

Diría que durante toda mi vida he dado lo mejor de mí para trabajar en los problemas más importantes para la humanidad. Por entonces no era biólogo, sino informático. Me dedicaba al mundo de la automatización, pues —aunque no tenga la misma importancia que el envejecimiento— el empleo también es una cuestión bastante importante para nuestra sociedad. No haríamos nuestro trabajo de no ser por la remuneración final. Así, con 15 años pensé que tal vez podía dedicar toda mi vida a la programación, ya que se me daba bien.

Aunque de manera accidental descubrí la criopreservación cuando me casé con mi mujer, que era bióloga. Si hubiera sabido antes que no había nadie investigando acerca del final del envejecimiento, habría comenzado antes. El progreso de una tecnología de este tipo depende de personas como yo, que no tenemos miedo a intentar hacer cosas que el resto piensa que es imposible.

¿Está aquí por amor?

No lo diría de esa forma. Mi exmujer era 20 años mayor que yo, por lo que había quienes me decían que la razón por la que estaba haciendo esto era para salvar su vida. Pero no era así, yo quiero salvar la vida de todo el mundo.

