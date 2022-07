Las UCI Covid alcanzan su pico en la séptima ola y las muertes ya superan las de junio

La reducción del número de contagios diarios y de la incidencia confirman que la séptima ola ha comenzado su descenso. Sin embargo, UCI y muertes, cuyo pico suele darse dos semanas después del de infecciones, siguen creciendo y el número de pacientes Covid en cuidados intensivos ya es el más alto desde el inicio de la nuestra estrategia de vigilancia del SARS-CoV-2, conocida como la de la 'gripalización' de la Covid. No solo eso sino que, a falta de casi dos semanas para que termine julio, el número de muertes en el mes ya supera las de junio.

Los datos presentados por el Ministerio de Sanidad este martes confirman una bajada del número de casos diarios de Covid registrados entre mayores de 60, los únicos que se contabilizan oficialmente tras la susodicha gripalización.

Así, desde el pasado viernes se han notificado 41.683 nuevos contagios, 17.543 menos que los comunicados el martes de la pasada semana. La incidencia acumulada acelera su caída: si había descendido 97 puntos desde el pico de 1.255,51 del día 12, ahora lo hace 141 y se establece en 1.018 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

[La vacuna española contra la Covid es efectiva contra las subvariantes BA.4 y BA.5 según Hipra]

Como siempre, las diferencias entre comunidades son más que notables. Andalucía es la comunidad con menor nivel de transmisión y calcula una incidencia de 399,86 casos. De hecho, es la única autonomía que se mantiene en nivel de alerta 1, el más bajo después de la nueva normalidad, según los indicadores de riesgo del SARS-CoV-2 establecidos tras la nueva estrategia de seguimiento.

Por debajo de los mil puntos de incidencia también se encuentran Baleares (755,58), Cataluña (838,67), Comunidad Valenciana (974,27) y Murcia (991). En cambio, La Rioja supera los 2.000 puntos. La ciudad autónoma de Ceuta es la única que le va a la zaga, con 1.924,09 casos de incidencia.

Las diferencias entre comunidades no tienen que ver con la presencia o no del sublinaje BA.5 de la variante ómicron, dominante en España desde mediados del mes de junio. Así, en Andalucía ya supone el 87,5% de los casos secuenciados por PCR. En comunidades con una incidencia superior a 1.000 como Castilla y León, Cataluña o País Vasco, no se alcanza el 80%.

[Bruselas alerta sobre las subvariantes de ómicron, pide la 4ª dosis y la vuelta de las mascarillas en otoño]

A este descenso de los contagios le ha empezado a seguir una leve reducción de los ingresos: 134 pacientes menos desde el viernes para un total de 11.579 personas con Covid hospitalizadas, el 9,64% del total de camas hospitalarias en España.

Más muertes que en junio

El número de pacientes en UCI sigue incrementándose, alcanzando un récord desde la implantación de la 'gripalización'. En aquel momento, el pasado 26 de marzo, había 510 personas en cuidados intensivos; ahora hay 547. La cifra no ha parado de crecer, si bien lo ha hecho de forma por lo general leve, desde principios de junio, y ya supone el 6,3% del total de camas de cuidados críticos ocupadas.

Hay dos comunidades en las que la ocupación UCI ya supera el 10%: Cataluña, con 118 pacientes ingresados, y País Vasco, con 41. Castilla y León y Madrid rozan el 10%, mientras que Andalucía reporta un 1,95% de camas utilizándose.

[Las dudas de los expertos sobre la 4ª dosis a mayores de 60 como pide la EMA: "Habría que esperar"]

El dato más llamativo de esta séptima ola, con todo, es el de las muertes. En lo que llevamos de julio ya se han notificado 1.531, superando las 1.314 comunicadas en todo junio y acercándose a las más de 2.000 de mayo, cuando hubo una 'ola invisible' de casos después del fin de la mascarilla oblgiatoria en interiores.

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, conocido como MoMo, calcula un exceso de mortalidad media (frente a los años prepandemia) de 4.256 personas durante el mes de julio, de las que 706 son atribuibles a la ola de calor.

No es adecuado, sin embargo, atribuir el resto a la Covid y otras posibles enfermedades respiratorias (la gripe este año tuvo su apogeo en marzo y se ha mantenido durante un tiempo). Con todo, llama la atención que esta cifra de exceso de mortalidad –se trata de una estimación, no está basada en notificaciones en tiempo real– ha sido muy superior en los últimos meses al número de muertes reportadas por la Covid.

El último informe de seguimiento de indicadores Covid para la evaluación del riesgo de la pandemia ya incluye ocho comunidades en el nivel 3 de alerta, el segundo más alto. Se trata de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana. Sí que hay provincias en nivel de alerta 4. Son las de Lugo, León, Zamora, Vizcaya, Álava, Ávila, Soria y Guadalajara.

