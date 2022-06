Despedirse de las limitaciones por sobrepeso: "He perdido seis tallas"

La experiencia de Juan Carlos es una de las más llamativas que se han presentado en las publicaciones de la revista Peso Perfecto. Por eso os recomendamos también ver su vídeo y conocer de viva voz cómo su proceso de dieta ha incidido en una mejora vital global.

Juan Carlos, ¿cómo llegaste a pesar 128 kilos? ¿Cómo era tu alimentación antes?

Pues había degenerado mucho. Básicamente comía mal, todo lo que me apetecía, a todas horas y cuando me apetecía.

¿Qué limitaciones tenías con tanto sobrepeso, cómo te sentías?

Muchas... Me ahogaba al subir escaleras, no podía caminar y me faltaba el aire, me dolían mucho las rodillas; me cansaba muchísimo.

Juan Carlos, antes de su pérdida de peso.

Y ¿qué ha supuesto para ti perder casi 40 kilos con Naturhouse?

Un alivio extraordinario porque con casi 40 kilos menos ya puedo hacer una vida normal, sin estar cansado, puedo subir escaleras sin asfixiarme, caminar,

de todo...

¿Cómo te ves ahora, con tantos kilos menos en sólo 9 meses?

Yo la verdad, me veo estupendo y me encuentro fenomenal físicamente.

Te ha parecido fácil seguir el método Naturhouse? ¿Lo recomiendas?

Me ha parecido muy fácil y sí, se lo recomiendo a muchísima gente.

Explícanos, ¿ha cambiado mucho tu día a día, tu forma de vestir, tu actividad social?

Hay aspectos en los que he ido a mejor: me puedo comprar la ropa en cualquier tienda, me miro al espejo y me gusto, y me puedo comprar algunas prendas que antes no podía por la talla que utilizaba. He perdido seis tallas, de una 56 a una 44.

¿Estás más activo? ¿haces cosas que antes no hacías?

Ahora monto en bicicleta más a menudo, paseo casi todos los días porque no me canso ni tengo dolores... Me encuentro con muchas más ganas de hacer cosas.

Con esta gran transformación física, ¿has vivido alguna anécdota con amigos o conocidos?

Me ha sucedido con algún amigo que hacía tiempo que no me veía; se me he

acercado y sólo ha saludado a mi mujer. A mí no me ha reconocido de primeras.

¿Crees que vas a mantenerte en este peso?

Sí, con ayuda de mi asesora y sus pautas de mantenimiento. Lo llevo muy bien, incluso en vacaciones perdí algo.

Juan Carlos Arenales (Valdemoro, Madrid) Edad: 50 años Profesión: Conductor de autobuses Peso inicial: 128kg Peso actual: 88,5kg Ha perdido: 39,5kg Ha bajado de la talla 56 a la 44 en 9 meses

