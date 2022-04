Qué se sabe sobre la gripe aviar H3N8 que preocupa a los expertos y ha infectado ya a un niño en China

El caso de un niño de 4 años infectado por la cepa H3N8 de la gripe aviar en China ha irrumpido este miércoles en el panorama mediático y ha generado incertidumbre por sus posibles efectos en la salud pública. El paciente comenzó a tener síntomas el pasado 5 de abril en la provincia de Henan, que se encuentra en el centro del país. De todas formas, los expertos han explicado que el riesgo de transmisión de la enfermedad es bajo.

La infección tuvo lugar después de que el paciente entrase en contacto con aves que cría su propia familia. A pesar de que esta cepa es conocida anteriormente por su presencia en animales, se trata del primer caso acreditado en el que afecta a un ser humano. Eso sí, anteriormente se han conocido contagios en algunos otros tipos de mamíferos como los caballos, los perros y las focas.

Según Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca, esta nueva cepa no debería constituir un problema para la salud pública, pero que es importante mantener la vigilancia sobre ella ahora que se ha demostrado que puede contagiar a humanos.

¿Qué es la cepa H3N8?

"Es un subtipo de la gripe aviar, de los influenzavirus. Se trata de un grupo muy grande y diverso donde se encuentra también el virus de la gripe común estacional. Estos virus tienen una capacidad muy alta de redistribuir su material genético: tienen una tasa muy alta de mutación y pueden intercambiar entre ellos ese material, de tal forma que lo pueden recombinar. Es decir, en poco tiempo pueden surgir muchos subtipos diferentes", explica Rivas.

Por eso, se catalogan según las proteínas que contienen: H, de hemaglutinina y N, de neuraminidasa. Hay 18 tipos de H y 11 tipos de N y se pueden recombinar entre ellas de multitud de formas. En los últimos meses se ha oído hablar, por ejemplo, de la H5N1 que ha arrasado con la población animal de varias granjas en España. Además, dentro de estos subgrupos hay variabilidad, no todos son iguales: algunos son más agresivos o contagian más que otros.

¿De dónde procede este virus?

El H3N8 es un virus conocido y su reservorio se encuentra en las aves acuáticas, como los patos silvestres, y muchas veces se lo transmiten a las aves domésticas. Es a través de estas aves domésticas desde donde podemos contagiarnos los humanos. "Sin embargo, en el caso del H3N8 no sabíamos que había transmisión a humanos, pero sí a otros mamíferos como los caballos, los perros y las focas y leones marinos. En el año 2012 este virus mató a casi 200 focas en las costas norteamericanas".

¿Por qué su riesgo para la salud pública es bajo?

Muchos de los mamíferos a los que salta H3N8 actúan como un hospedador sin salida. "Es decir, que cuando llega el H3N8 a estas especies —y como parece que pasa en humanos— no hay una buena transmisión entre ellos y se corta. Esto pasa con otros virus de la gripe aviar que, afortunadamente, aunque la mortalidad es alta, la transmisión no es buena", explica del microbiólogo. De todas formas, el experto desctaca que es crucial mantener una vigilancia.

¿Podemos esperar otros contagios?

Normalmente, estos contagios se producen cuando una persona entra en contacto con aves enfermas o muertas, como es el caso del niño chino, que vive en una granja de aves. Ahí el virus está en gran cantidad y lo puedes respirar. "Si aparecen más casos, lo lógico es que estén vinculados a ese entorno. De momento, no hay motivos para sospechar que pueda transmitirse en la población. Ahora bien, aunque la transmisión en humanos sea, afortunadamente, baja no significa que no sea posible".

¿Qué síntomas pueden esperar quienes se contagien?

Los de una gripe normal, básicamente: fiebre, dolores musculares, afecciones respiratorias... Muchos de estos virus generan una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune, lo que se llama tormenta de citoquinas, y al final es nuestro propio cuerpo el que nos daña.

Las personas vulnerables tienen más riesgo de mortalidad con esta H3N8, pero igual que con cualquier infección microbiana. "De momento, esta cepa no debería ser un problema, pero sí que es bueno conocer esta situación para mantener la vigilancia y el análisis del riesgo que este virus puede tener para la salud pública. Ahora que sabemos que este virus salta a nuestra especie, debemos tenerlo en cuenta", advierte Rivas.

¿Puede evitarse la aparición de nuevas cepas?

"Desde mi punto de vista, el grupo de los influenzavirus cumplen todas las características necesarias para ocasionar una pandemia. No me refiero al H3N8, si no al grupo entero de los influenzavirus".

Es imposible evitar la aparición de estas cepas, el reservorio principal son aves acuáticas silvestres y no se puede controlar a estas poblaciones en todo el mundo. Por ejemplo, Rivas explica que la cepa H5N1 entra muy fácilmente en Europa en época de migración de aves que vienen de muchas regiones del mundo. Son virus globalizados, distribuidos por todo el mundo.

El experto comenta que lo único que podemos hacer es controlar nuestras poblaciones de aves domésticas porque el riesgo de contagio para los humanos surge cuando las silvestres contactan con estas. Esos focos son los que producen el salto del virus a los humanos. Existen algunas vacunas y otras herramientas como la vigilancia, "pero erradicar estos virus imposible de momento y en un futuro lejano. Un ejemplo de ellos es la gripe común, que sigue con nosotros año tras año", dice Rivas.

Sigue los temas que te interesan