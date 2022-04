Alerta alimentaria: retiran esta popular crema de chocolate en España y piden no consumirla

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del ministerio de Consumo, ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos por la presencia de un alérgeno no declarado en el etiquetado de una crema de chocolate para untar. Es independiente de la alerta por Salmonella en chocolates de la marca Kinder elaborados en Bélgica que afecta a toda Europa, ya que en esta ocasión el riesgo es solo para alérgicos.

En concreto, la alerta es relativa a la presencia de avellanas cuya presencia no está incluida en el etiquetado de la crema para untar. "La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.", precisa AESAN.

Los datos del producto implicado figuran a continuación. Nombre del producto (en etiqueta): Puur chocopasta; Marca comercial: Jumbo; Aspecto del producto: envase de vidrio; Número de lote: 17921B; Fecha de caducidad: 31/08/2022; Peso de unidad: 400 g; Temperatura: ambiente.

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a la avellana.



▶️Presencia de avellana no incluida en el etiquetado en el producto Puur chocopasta (chocolate para untar) de la marca “Jumbo”.



📌https://t.co/iRRRpyEyJD



🚫No consumir si padeces alergia a la avellana pic.twitter.com/kCwxRIX0ww — AESAN (@AESAN_gob_es) April 27, 2022

Según la información de la que dispone AESAN, distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía y Comunidad Valenciana. "Continúan las investigaciones, y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", aclaran.

Según establece el comunicado, "esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las avellanas que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Las personas que no tengan diagnosticada este tipo de alerta alimentaria pueden consumirla sin perjuicio para la salud.

Alergia a frutos secos

Las alergias alimentarias han ido en aumento en los últimos tiempos y son cada vez más las personas que tienen algún tipo de intolerancia a los frutos secos, la leche, los huevos o el marisco. El sistema inmune de la persona alérgica reacciona de forma adversa a un determinado alimento cuando entra en contacto con él o incluso, como en este caso, cuando solo contenga trazas del mismo.

Los síntomas que aparecen en el individuo debido a una alergia son de lo más variopinto y pueden ir desde una simple diarrea hasta, en el peor de los casos, un shock anafiláctico en personas realmente sensibles y a pesar de que se ingieran cantidades muy pequeñas del alimento en cuestión.

"Los cacahuetes y las almendras tienen un elevado riesgo de provocar un shock anafiláctico, aunque si es leve sólo produce náuseas, dolor de cabeza e inflamación de labios y lengua", explica la Aesan, que recomienda leer siempre las etiquetas de los alimentos para saber exactamente cuál es su contenido o tener siempre cerca la medicación para poder contrarrestar rápidamente cualquier problema.

Sigue los temas que te interesan