Estas son las palmeras de chocolate que menos engordan: ricas en fibra y 'grasas buenas'

Las palmeras de chocolate son uno de los bocados más codiciados de las pastelerías en España. Existen de todos los tamaños, desde las más pequeñas que pueden considerarse como una pasta, hasta las de un tamaño realmente monstruoso. De hecho, el año pasado se hizo viral una que aporta más calorías de las que son necesarias para un adulto en toda una jornada, tal y como se recoge en este artículo de EL ESPAÑOL.

Está claro que este producto de bollería —sea del tamaño que sea— no tiene nada de saludable: su masa está elaborada a base de harinas refinadas y la cobertura de chocolate está cargada de azúcares añadidos. Además, la inmensa mayoría de las que encontramos en el mercado son alimentos ultraprocesados: es decir, que también llevan grasas refinadas, almidones y aditivos, que empeoran su calidad nutricional.

Aunque son capaces de aportarnos una gran cantidad de energía, no contienen muchos de los nutrientes importantes para que nuestro organismo se mantenga saludable. La mayor parte de una palmera de chocolate está formada por hidratos de carbono y por grasas. Además, estos hidratos de carbono, al estar refinados, se convierten fácilmente en azúcares simples después de consumirlos y la mayoría de las grasas son saturadas.

La palmera saludable

Por esta razón, las palmeras de chocolate del supermercado se deben evitar o comerlas de manera excepcional y en una pequeña cantidad. Ahora bien, los fans de la palmera de chocolate están de suerte porque, gracias a la repostería saludable, se pueden elaborar estos dulces sin que sean perjudiciales para la salud. Este tipo de recetas se han popularizado en los últimos años a través de las redes sociales.

En concreto, la nutricionista Blanca García-Orea ha publicado en su perfil de Instagram una receta de palmeras de chocolate sin azúcares añadidos entre los ingredientes. En concreto, esta experta utiliza huevos, manzana, avena y canela; además, García-Orea explica que se pueden rellenar de otros alimentos saludables, como las cremas de frutos secos, y recubrirse con chocolate con más de un 85% de cacao en su composición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B L A N C A nutricionista👩🏽‍⚕️ (@blancanutri)

En su post en redes sociales, la nutricionista explica que primero asa dos manzanas en trozos con el microondas y después la mezcla con dos huevos, avena y canela. Extiende esta masa sobre una bandeja de horno a 180º durante 20 minutos. Cuando se ha solidificado, unta el relleno de las palmeras sobre la superficie de esta masa y la enrolla para darle forma de palmera. Por último, las baña en chocolate fundido.

Con moderación

Estas palmeras tienen un valor nutricional superior al de las convencionales que pueden comprarse en los supermercados y en las pastelerías. Esto se debe a que contienen una cantidad superior de fibra —que procede de las manzanas y la avena utilizada en la masa— y proteínas de alta calidad —que se encuentran en el huevo—. Si, además, el relleno de las palmeras está compuesto por una crema de frutos secos, se añaden grasas saludables.

De esta manera, se pueden consumir con más frecuencia palmeras de chocolate y no perjudicar nuestra salud ni aumentar nuestro riesgo de obesidad. Ahora bien, aunque las recetas de pastelería saludable no contienen tantos azúcares ni elementos propios de los alimentos ultraprocesados, no deben consumirse a diario ni tampoco se deben comer en grandes cantidades porque pueden desplazar a otros alimentos.

Siempre es mejor desayunar o merendar piezas de fruta completa o frutos secos sin triturar que estos bollos. "No porque sean más sanos podemos comerlos todos los días o de forma frecuente porque igualmente tendrán más calorías que otro postre u otro desayuno (por ejemplo, una tostada [integral] con tomate)", explica este artículo de EL ESPAÑOL. "La fruta debe seguir siendo el alimento principal, tanto de postre como de tentempié".

Sigue los temas que te interesan