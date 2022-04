Qué se sabe sobre los extraños casos de hepatitis infantil detectados en España y Reino Unido

La noticia saltaba este miércoles. España ha detectado tres casos aislados de niños con hepatitis aguda severa de origen desconocido. Se trata de tres menores con edades comprendidas entre los dos y los siete años procedentes de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, cuya evolución es favorable aunque uno de ellos ha tenido que ser sometido a un trasplante hepático.

Estos tres casos emergen después de que el Ministerio de Sanidad comunicara el lunes una alerta sanitaria decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) tras registrarse 74 casos de hepatitis en Reino Unido en las últimas semanas.

¿Qué es la hepatitis?

La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado, que altera el normal funcionamiento de este órgano vital. Cuando la inflamación aparece de forma repentina se denomina hepatitis aguda. Lo más habitual es que su origen sea vírico y tenga relación con los cinco virus de la hepatitis más habituales (A, B, C, D y E). Sin embargo, hay otros virus que también pueden provocarla. El consumo excesivo de alcohol, la ingesta accidental de tóxicos o algunos fármacos como el paracetamol pueden estar también relacionados con esta patología.

¿Qué síntomas presenta la hepatitis?

Los síntomas más habituales relacionados con la hepatitis aguda son vómitos, dolor abdominal, náuseas, fiebre o diarrea. Además, en algunos casos se desarrolla ictericia (pigmentación amarilla de la piel y las mucosas), acompañada de orinas de color oscuro (coluria) y deposiciones blancas o amarillentas (acolia).

¿Cuántos casos se han detectado?

En España, hasta la fecha sólo se han detectado tres casos de hepatitis aguda de origen desconocido. En el Reino Unido, desde enero de 2022 se ha tenido conocimiento de 74 casos en niños de entre dos y cinco años, según una nota de prensa emitida el pasado lunes por la Agencia de Seguridad Sanitaria británica. "De los casos confirmados, 49 están en Inglaterra, 13 en Escocia y el resto en Gales e Irlanda de Norte", dice el organismo. Ninguno de estos niños ha fallecido, aunque cinco han requerido un trasplante hepático. Por el momento, no se sabe si los casos de Reino Unido y los de España tienen relación.

¿Cuál es el origen?

Hasta la fecha, también se desconoce cuál ha podido ser el origen o la causa de la hepatitis. "Los virus comunes que pueden causar la hepatitis no se han detectado en ninguno de los casos", apunta el ECDC. "Algunos de los niños hospitalizados en Inglaterra dieron positivo por SARS-CoV-2 y otros por adenovirus. Actualmente no existe una conexión clara entre los casos reportados. No se conoce ninguna asociación con viajes", añaden.

"Una de las posibles causas que se están investigando es que un grupo de virus conocidos como adenovirus pueda ser la causa de las enfermedades. Sin embargo, también se están investigando activamente otras posibles causas, incluido el coronavirus, otras infecciones o causas ambientales", señala por su parte la Agencia de Seguridad de Reino Unido.

¿Tienen relación con las vacunas?

No, no y no. La agencia sanitaria de Reino Unido descarta de forma tajante que el origen de los casos sea la vacuna contra la Covid-19. "No hay ningún vínculo con la vacuna Covid-19. Ninguno de los casos confirmados actualmente en Reino Unido ha sido vacunado", subraya el organismo.

¿Cómo prevenir la hepatitis?

Hasta que se esclarezca cuál es el origen, las autoridades sanitarias aconsejan las habituales medidas preventivas que se establecen para la mayoría de enfermedades transmitidas por virus: lavado frecuente de manos, cubrirse al toser con la parte interior del codo, así como emplear pañuelos desechables. Además, si el menor comienza con síntomas que se agravan en pocos días, conviene consultar con el pediatra.

