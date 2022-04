El aviso del epidemiólogo Oriol Mitjà sobre la Covid: "En 6 meses nos cogerá una nueva variante"

La situación de la Covid-19 en China, en donde la variante ómicron está causando la peor crisis sanitaria desde el comienzo de la pandemia, sumada al levantamiento de las medidas de protección en Occidente, provocarán un repunte en "seis o siete meses", alerta el epidemiólogo Oriol Mitjà. El especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona, que estuvo a cargo de la respuesta de la Generalitat de Cataluña contra el coronavirus durante los primeros meses, avisa de la aparición de nuevas variantes en un momento en el que la inmunidad otorgada por las vacunas o las infecciones previas se haya desvanecido.

"Se espera una variante nueva que llegará, nos cogerá con la inmunidad muy baja, porque hace tiempo que recibimos la última dosis, y causará una ola grande, ya veremos de qué gravedad. El virus se está replicando más que nunca e invadiendo Asia. Seguramente, China no lo podrá contener", explicaba en una entrevista en El Periódico. Además, en el diario Ara, Mitjà precisaba: "No tengo la bola de cristal, pero puede empezar a partir de los próximos cuatro o seis meses". Según el especialista, "las variantes tardan unos dos meses en llegar y, por lo tanto, la temporalidad sería de 4, 6 u 8 meses".

"No debemos empezar a normalizar. El virus no se ha ido", alertaba el epidemiólogo en una entrevista en el programa de TVE Cafè d'idees. Mitjà criticó en antena la eliminación de las cuarentenas de los contagiados por coronavirus. "Es muy grave eliminar las cuarentenas. Las personas que están infectadas no deberían ir a trabajar. Es el ABC de la Salud Pública", señalaba. "Habría que mantener todos los mecanismos", ha dicho en referencia a las medidas preventivas ante el coronavirus que se han eliminado en las últimas semanas.

Las pruebas no solo sirven para tener datos sobre la incidencia del covid, sino que también son una intervención de control de la infección, porque permiten identificar y aislar los positivos.

El aislamiento es la herramienta más efectiva para reducir la transmisión. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) March 30, 2022

“Siguen pensando en acelerar el consumo, que se vuelvan a llenar los hoteles, que vuelvan a venir los mismos vuelos diarios o más. Es una barbaridad. El crecimiento hacia la nada”, lamenta Mitjà en la entrevista con El Periódico. La 'vieja normalidad', afima, era "tóxica". "No debemos empezar a normalizar. El virus no se ha ido", añade. Precisamente, la Organización Mundial de la Salud ha informado hoy de la aparición de tres nuevas variantes que se conocen con los nombres XD, XF y XE, siendo esta última la más transmisible hasta la fecha.

Según un informe de la OMS, XE es una combinación de la variante original de Ómicron (BA.1) y el sublinaje dominante BA.2 (Ómicron silenciosa), y se considera hasta el momento como la más transmisible en un momento en el que muchos países europeos han eliminado la mascarilla en interiores y otros, como España, estudian hacerlo pronto.

El estudio establece que la variante XE crece un 10% más rápido que la BA.2 u Ómicron silenciosa. En la actualización de las variantes, la OMS apunta que XD y XF son combinaciones de la variante Delta y la variante Ómicron (BA.1) y que son más conocidas como Deltacrón. Por el momento, este organismo no alerta sobre su trasmisibilidad ya que es menor que otras variantes. Tampoco está asociada a mayor gravedad de la Covid.

