Radiografía de la Europa sin mascarillas: así están los países que decidieron eliminarla en interiores

En estos instantes, uno de cada tres europeos es libre de usar mascarilla o no en espacios cerrados. A lo largo de los dos últimos meses una docena de países han ido levantando sus restricciones, con el simbólico cubrebocas como el último reducto en la mayoría de los casos. España puede sumarse en breve a la lista: la Ponencia de Alertas del Sistema Nacional de Salud ya ha recibido una propuesta y, aunque no hay fecha para que se trate en el Consejo Interterritorial, es seguro que se hablará de ello en la reunión de este miércoles.

Tras un repunte a principios de marzo, el número de casos en Europa ha comenzado a descender de nuevo en las últimas dos semanas. A pesar de ello, algunos de estas naciones, las más adelantadas en la aparente carrera por dejar la pandemia atrás cuanto antes, comienzan a replantearse si quizá no han levantado el pie del freno demasiado pronto.

Es el caso de Irlanda, que está viviendo el mayor número de ingresos en toda la pandemia. Son 1.600 las personas –de una población de cinco millones– que están hospitalizadas con un test positivo (la infección ha sido la causa de hospitalización en aproximadamente la mitad de los casos).

Médicos de urgencias y enfermeras han pedido la vuelta de las mascarillas, que dejaron de ser obligatorias el 27 de febrero, pero el Gobierno no parece dispuesto, de momento, a hacerles caso. A pesar del repunte de casos que vivió justo después de levantar las restricciones (el 95% de ellos, producto de la variante BA.2) y del récord de ingresos, la nueva oleada ha quedado muy lejos de la anterior, que alcanzó su pico a principios de enero, y las infecciones ya están en descenso otra vez.

Algo similar parece estar pasando en su vecino, el Reino Unido. En el mes que llevan de libertad, a la que se le ha sumado el reciente levantamiento de los aislamientos en contagiados, el número de nuevos ingresos se ha disparado y ya ha igualado el pico de hospitalizaciones que tuvo en los primeros días del año.

El último informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido ya ha advertido de que la tasa de nuevos ingresos entre los mayores de 75 años es la más alta de los últimos 12 meses. Algunos hospitales han comenzado a tomar medidas restringiendo visitas pero el ministro de Sanidad, Sajid Javid, ha indicado que no hay razón para preocuparse.

La Europa sin mascarillas tiene un referente en los países escandinavos. Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia han mantenido una política de responsabilidad individual, evitando en gran parte las obligaciones. Salvo Finlandia, que mantiene la mascarilla en el transporte público de las grandes ciudades, el resto levantó restricciones en la primera mitad de febrero.

Precisamente Finlandia ha tenido un pico de casos en marzo, con más de 10.000 diarios y la incidencia manteniéndose en niveles altos, pero eso es algo que no le importó a Dinamarca, donde más del 50% de la población ya ha pasado la Covid. A pesar de que infecciones e ingresos siguieron creciendo tras el levantamiento de restricciones del 1 de febrero, las autoridades lo apostaron todo a la estrategia de normalización de la Covid y aguantaron tres semanas de récords hasta que todos los indicadores comenzaron a desinflarse.

Suecia, uno de los países que más ha apostado por esa normalización a pesar de que se ha llevado bastantes palos por ello, ha levantado este 1 de abril la prohibición de entrada a cualquier país y no ha eliminado el requisito de los certificados de vacunación y los tests negativos para ingresar dentro de sus fronteras.

Otro país de la órbita, Islandia, dijo adiós a las mascarillas en interiores el 25 de febrero, justo cuando alcanzaba el mayor pico de la pandemia (3.000 casos diarios). Recientemente superó el centenar de muertes por Covid, pero las hospitalizaciones llevan bajando desde finales de febrero.

Nueva ola de casos

Francia, Países Bajos y Bélgica relegaron las mascarillas al transporte público entre finales de febrero y principios de marzo. Desde entonces, el país galo ha visto cómo los contagios, primero, y las hospitalizaciones, después, volvían a subir en lo que ya es claramente la oleada de BA.2 (el 84% de las infecciones corresponden a esta variante).

Bélgica está siguiendo el mismo esquema, si bien el aumento de los indicadores es más tímido. Países Bajos también comprobó el repunte, alcanzó un pico de 68.000 casos el 11 de marzo (la mitad de los que contabilizaba justo un mes antes) y volvió a bajar pero no bajando de los 20.000 casos diarios. Igualmente, las hospitalizaciones subieron pero ya están en curva descendente de nuevo.

La Europa sin mascarillas también existe en su flanco centro-oriental. Hungría y Rumanía decidieron poner fin a la obligación del cubrebocas casi al mismo tiempo: 7 y 8 de marzo. Ambos países superaron la ola de ómicron a principios de febrero y desde entonces se mantienen entre los países con menos incidencia del continente, con menos de 250 casos por millón de habitantes.

Es reseñable que ambos, de la lista de países que ha dicho adiós a las mascarillas, son los que menos cobertura vacunal tienen: Rumanía apenas ha superado el 40% de personas con pauta completa, mientras que en Hungría son poco más del 60%.

El levantamiento de restricciones en este último país ha precedido a las elecciones generales, celebradas este domingo con victoria del actual mandatario, Viktor Orbán, lo que podría hacer pensar en el carácter electoralista de la medida. A pesar de su bajo nivel de contagios, es el país con más muertes reportadas en los últimos días de esta lista, solo después de Reino Unido y Francia (países que le superan ampliamente en población).

¿Qué pasará con España?

Con todo, los fallecimientos diarios están muy lejos del medio centenar y, en relación al número de habitantes, los países escandinavos, a excepción de Suecia, se sitúan por encima.

Visto el panorama continentalde las naciones que han dicho adiós a las mascarillas, ¿España entraría en el club? Tiene menos casos diarios por habitante (hasta que se ha dejado de contar los contagios en la población general) que Francia, Islandia, Países Bajos, Irlanda, Finlandia y Dinamarca.

La cobertura vacunal alcanzada es mayor que la de cualquiera de los países de la lista y los ingresos en el hospital están más contenidos que en Irlanda, Reino Unido, Dinamarca o Francia. Pese a que el número de muertes cada día sigue siendo alto (se reporta cerca de un centanar), la tasa es menor que en Suecia y Reino Unido.

No obstante, la mayoría de países del continente continúa con restricciones, entre ellos Alemania e Italia. A la vista de los datos, no hay elementos diferenciales entre los que han decidido mantener la mascarilla y los que la ven ya como un producto del pasado. Se trata más de aplicar una visión, ya sea optimista o precavida, que de encajar mejor o peor en cualquiera de las dos Europas. Solo el tiempo dirá cuál de las dos estrategias fue la más adecuada para estos meses en que la Covid ha dejado de abrir los telediarios pero no de contagiarnos.

