¿Habrá confinamiento en España como en Austria? Los expertos dudan sobre el pico de la sexta ola

La relativa calma con que estábamos viviendo desde España los rebrotes de contagios en toda Europa ha llegado a su fin. Este jueves, nuestro país rebasó de nuevo la barrera de los 100 casos de incidencia acumulada, lo que quiere decir que uno de cada mil españoles se ha contagiado en las últimas dos semanas. Las hospitalizaciones han venido creciendo desde principios de noviembre y eso ya se ha empezado a ver en las UCI.

Alemania y Austria han anunciado un endurecimiento de las medidas para contener la pandemia dado el récord de nuevos casos que están viviendo en estos días. Sobre todo Austria, que después de vacilar en la última semana sobre las acciones a realizar, ha decidido un confinamiento de toda la población y la vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022.

En nuestro país, la cercanía de la Navidad y el más que previsible aumento de las reuniones familiares ha puesto en alarma a las administraciones, que están barajando distintas medidas para complementar la cobertura vacunal actual y evitar, en la medida de lo posible, que ocurra como en la quinta ola, en la que, a pesar de que la proporción de hospitalizados respecto a infecciones fue mucho menor que en anteriores episodios de la pandemia, dejó un saldo de varios miles de muertos.

Cinco epidemiólogos y expertos en salud pública que llevan casi dos años en el frente de la pandemia ofrecen su perspectiva de la incipiente sexta ola del coronavirus a EL ESPAÑOL. Si hay algo que destacan es que el virus nos ha sorprendido a cada momento, guardándose varios ases bajo la manga, lo que predecir lo que va a pasar es casi imposible. De lo que están seguros es de que es mejor prepararse para un escenario duro antes que confiar en que esto ha acabado.

Joan Caylá

Sociedad Española de Epidemiología

Joan Caylá.

1)¿Qué podemos esperar de esta sexta ola, qué forma tendrá?

En buena parte depende de nosotros, de si somos capaces de implementar medidas superconocidas o no. Me temo que repetiremos los fallos anteriores y que esta ola tendrá más importancia de lo que la gente se piensa. Se trata de cuánta covid queremos: en función de lo que hagamos tendremos más o menos. Lo que deberíamos mejorar mucho son las coberturas vacunales, sobre todo en jóvenes; uso sistemático de mascarillas, distancia de seguridad, cumplir cuarentenas, aislamientos, etc.

2)¿Cuándo alcanzaremos el pico de contagios/hospitalizaciones?

Ahora está iniciándose [la sexta ola]. Esto es casi matemático, por tanto, probablemente, por Navidad, quizá un poco antes, lo cual será un poco desastre.

3)¿Será esta sexta ola la última de la Covid?

No, estoy muy seguro de que no. Si miramos el pasado reciente, ha habido cinco ondas epidémicas que se van repitiendo regularmente, que son importantes. La sexta probablemente también lo será. Lo que es probable es que no haya la mortalidad de la quinta onda, que casi nos hemos olvidado de ella, que hemos acabado y se ha acompañado de un exceso de mortalidad de 9.000 personas. Esto no es nada banal. Lo probable es que la mortalidad baje mucho gracias a las mejores coberturas vacunales en comparación del mes de julio, pero cualquier exceso de 100 muertes serían 100 muertes evitables y, por tanto, sería un fracaso. Ya no digo si fueran 1.000 o 2.000.

Salvador Peiró

Área de investigación en Servicios de Salud de Fisabio Salud Pública

Salvador Peiró. Twitter.

1)¿Qué podemos esperar de esta sexta ola, qué forma tendrá?

Creo que será una ola con bastante contagiado y menos casos graves, por comparación con otras olas. Esto tiene como base la elevada tasa de vacunación en mayores de 60 años en España (que se aproxima al 100%), las terceras dosis en esta población (los mayores de 60 años daban la inmensa mayoría de hospitalizaciones, UCI y fallecimientos), y la juventud de nuestras bolsas de no vacunados (que harán casos graves pero menos que si fueran personas mayores). También creo que tendrá -que tiene ya- dos dinámicas de transmisión diferenciadas. Por un lado, los 4 millones de no vacunados que tendrán tasas altas de contagio y tasas de Covid grave propias de su edad; por otra, los 40 millones de vacunados que tendrán tasas de contagio mucho menores y tasas de hospitalización y Covid grave muchísimo menores que los no vacunados de su mismo grupo de edad.

2)¿Cuándo alcanzaremos el pico de contagios/hospitalizaciones?

Ni idea. Depende de los comportamientos de la población y las medidas restrictivas que puedan ponerse (o no) en función de cómo evolucione la transmisión. También de si las terceras dosis, como parece, reducen notablemente la transmisión. Intuyo que de momento (frío y mayor uso de interiores, reuniones pre-navideñas, turismo centroeuropeo, festivales previstos, etc.) seguirá subiendo al menos hasta dos o tres semanas después de Navidad. Esperemos que tan lentamente como ahora y no llegue a las situaciones que ha tenido Reino Unido o las que tiene ahora Centroeuropa, aunque no es improbable que algún evento de supercontagio suponga un salto en la transmisión.

3)¿Será esta sexta ola la última de la Covid?

Ni idea. Creo que vamos entrando en una fase de control funcional de la pandemia y, aunque hayan casos, no espero que volvamos a vernos en situaciones como las de la primera o la tercera oleada. Ya no lo está siendo gracias a las vacunas. Pero repuntes más o menos estacionales podemos tener un tiempo largo. No se si igual que con la gripe (un virus que muta mucho mas que el SARS-CoV-2), pero queda mucho mundo por vacunar (sin contar posibles reservorios animales) y el virus circulará tiempo. La duración de la inmunidad frente a Covid grave la iremos viendo con el tiempo. Pero para contestar esto habrá que esperar.

Jesús Molina Cabrillana

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria

Jesús Molina Cabrillana.

1)¿Qué podemos esperar de esta sexta ola, qué forma tendrá?

Si este virus nos ha enseñado algo es que no podemos predecir, nos sorprende muchísimo: nadie se esperaba la magnitud de la quinta ola. ¿Qué va a determinar la evolución de la pandemia? Dos puntos fundamentales: primero, variantes nuevas que escapen a la inmunidad y tengan mayor transmisibilidad; no sabemos si va a haberlas o no, hasta ahora sí las ha habido. Ahora, una variante con capacidad de eludir la inmunidad es más difícil. La quinta ola fue posible porque había mucha gente sin vacunar, como los adolescentes. Ahora tenemos mucha más inmunidad. El segundo factor es que sigamos poniendo vacunas, al reservorio de personas que está sin vacunar y a las terceras dosis, que han empezado ya y se van a extender, eso va a frenar bastante más la ola. Dependiendo de cómo de rápido vayamos con eso, la sexta ola será más plana, que es lo que espero en principio.

2)¿Cuándo alcanzaremos el pico de contagios/hospitalizaciones?

Hay ciertas previsiones que apuntan al mes de diciembre. A mí me parece que, tal y como ha sido el comportamiento otros años, teniendo en cuenta que en diciembre es cuando más reuniones familiares y sociales hay, lo más lógico sería esperarla para el mes de enero, como este año. Hay otra variable en juego: el año pasado no hubo gripe y no sabemos qué va a pasar este año, no tenemos claro si va a emerger o no. Esto hace que el escenario sea más difícil de prever. A mí me resulta difícil aventurar respuestas concretas, pero a estas alturas tenemos tanta incertidumbre… Estoy seguro de que no va a tener impacto clínico de las previas olas porque tenemos un nivel de inmunidad alto y que salga una variante que escape tanto al nivel inmunitario no es lo más probable.

3)¿Será esta sexta ola la última de la Covid?

No lo tengo nada claro, creo que seguiremos. Hasta que no alcancemos una coexistencia como con la gripe, seguiremos teniendo olas, posiblemente no de tanta envergadura sino más estacionales. En mi opinión seguiremos teniendo olas, porque eso es lo que tienen los virus, esa capacidad de mutar. Sobre todo, hay que mirar la vacunación a nivel mundial, nosotros tenemos la mayor parte de la población susceptible vacunada pero a nivel mundial hay un 40%, y en África la tasa vacunal es irrisoria. Si surgen variantes allá, eso se va a propagar.

Jonay Ojeda

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria

Jonay Ojeda.

1)¿Qué podemos esperar de esta sexta ola, qué forma tendrá?

Es difícil saber si lo que tenemos delante es más que un cambio de tendencia y se trata de una onda epidémica, si va a ser parecida a las cuatro primeras o será más parecida a la quinta, cuando la vacunación había avanzado lo suficiente para protegernos frente a contagios y hospitalizaciones. Tenemos que rescatar a todos los que no han tenido oportunidad de vacunarse, pero sabemos que la vacuna no es la solución: nos ha ayudado a controlar la situación en nuestro país pero las medidas de prevención y las restricciones serán algo que tendremos que evaluar, como están haciendo ahora las comunidades autónomas, e incluso preparar un escenario que necesitará cobertura jurídica después de las valoraciones del Tribunal Constitucional que ponen coto a las herramientas que estaban activas en las primeras oleadas. Sería prudente estar preparados por si hicieran falta esas medidas, y hoy en día sería jurídicamente muy complicado ponerlas en marcha.

2)¿Cuándo alcanzaremos el pico de contagios/hospitalizaciones?

No se puede saber todavía, tenemos que seguir muy pendientes de los datos epidemiológicos, pero esto no impide que nos tengamos que preparar ante una situación peor de la podamos prever. A todos nos gustaría ver que no estamos ante una onda epidémica sino más bien ante un repunte y que debería ser más fácilmente controlable con la vigilancia epidemiológica, el estudio y seguimiento de casos y las medidas más generales que tenemos. Eso no quita que se pueda valorar la generación del pasaporte covid o que se puedan recuperar limitaciones de aforo, movilidad o derechos fundamentales que dieron cobertura los estados de alarma previos. No creo que podamos avanzar más allá porque, además, cada territorio tiene una tendencia diferente, hay algunos con incremento más importante contagios y otros que todavía no se han situado, y serán probablemente diferentes las repercusiones en el sistema sanitario, tanto en hospitalizaciones como en críticos.

3)¿Será esta sexta ola la última de la Covid?

Con las medidas que ahora mismo tenemos de prevención y de control, salvo que cambie radicalmente la estrategia de mitigación y pasemos a una de erradicación, que no lo hemos hecho en España hasta ahora, o que tengamos vacunas que permitan asegurar un mayor control, incluso -hipotéticamente en un futuro- una erradicación, seguiremos teniendo contagios. Seguirá habiendo personas susceptibles y, mientras no se cierren las fronteras, los contagios de otros países seguirán entrando en el nuestro.

Antonio Cabrera de León

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna

Antonio Cabrera de León YouTube

1)¿Qué podemos esperar de esta sexta ola, qué forma tendrá?

Lo que podemos esperar lo estamos viendo ya. Hemos vuelto a los niveles de hospitalización de principios de octubre (2.000 pacientes), cuando ya la quinta ola estaba bajando. Con el 90% de la población diana vacunada, confiábamos en algún grado de inmunidad colectiva. Hubo debate sobre ello en revistas como The Lancet. Pero nos estamos incorporando a la nueva ola europea, manteniendo la esperanza de no llegar a incidencias tan altas como estamos viendo en otros países. Esperamos no alcanzar los 10.000 pacientes ingresados que llegamos a tener a inicios de agosto gracias a la vacunación y a la educación alcanzada en el uso de mascarillas y respeto de distancias; pero vienen tiempos fríos y vida de interior y, aunque sea la ola de los no vacunados, estamos viendo algunos casos en personas vacunadas que o bien no desarrollaron inmunidad (10-15% de los vacunados) o bien se les ha debilitado con el paso de los meses. Me temo que nos acercaremos a los 90.000 fallecidos. El sistema sanitario está soportando un gran sufrimiento. La atención primaria está destrozada tras casi dos años de gestionar una ola tras otra. Las regiones no parecen querer mantener los contratos de miles de sanitarios de refuerzo. Esto acabará aumentando el número de pacientes en las urgencias hospitalarias. Nada bueno.

2)¿Cuándo alcanzaremos el pico de contagios/hospitalizaciones?

No es posible saberlo. Dependiendo de lo abruptas que sean, las olas han tardado 30-45 días en alcanzar su pico. Supongo que a mediados de diciembre estaremos bajando, pero no deja de ser una especulación mía.

3)¿Será esta sexta ola la última de la Covid?

De nuevo, yo no lo sé, pero confío en que lo sea si empezamos a vacunar a los niños, reforzamos dosis para colectivos con pérdida de inmunidad, restringimos acceso al ocio exigiendo certificado de vacunación y seguimos cuidando la mascarilla y distancia. Todavía aspiro a que las familias no tengan que tener nuevamente unas navidades como las anteriores.

