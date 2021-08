Ola de calor en España: los 10 trucos clave de la OCU para protegerse contra las temperaturas

La excepcional ola de calor que afectará a España estos días, con temperaturas que superarán los 40 grados en buena parte de la geografía, aconseja adoptar algunas sencillas medidas de prevención. Así lo ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que alerta de que muchas personas pueden sufrir golpes de calor si no toman las debidas precauciones.

No siempre es fácil realizar las actividades de nuestra vida cotidiana cuando se disparan los termómetros, y menos con la mascarilla, que debemos seguir llevando cuando no se puede respetar la distancia de seguridad. Sin embargo, es importante no bajar la guardia y adoptar algunas sencillas medidas de prevención para evitar que el calor extremo pase factura a nuestra salud.

La OCU recuerda 10 consejos básicos que te ayudarán a pasar el verano con calor, pero con salud.

1. Atento a los grupos de riesgo. Los bebés y los niños pequeños, las personas mayores o los enfermos crónicos requieren una especial atención cuando hace calor.

2. La hidratación es fundamental. Bebe agua y líquidos a menudo. No abuses de las bebidas con cafeína, ni de los refrescos azucarados. Evita el alcohol, que favorece la deshidratación.

3. Vigila tus comidas. Aliméntate bien. Evita las grandes comilonas y elige platos ligeros que también contribuyan a mantenerte hidratado. Ensaladas, fruta, sopas frías como el gazpacho, deben ocupar un lugar preminente en tus menús veraniegos.

4. Protégete del sol. Usa crema solar, y repite la aplicación varias veces al día. Con los niños extrema las precauciones, con un factor de protección elevado, evitando que estén al sol desprotegidos durante mucho tiempo. En la playa, la piscina o el parque, no pienses que estás a salvo bajo la sombrilla: ésta deja pasar parte de la radiación ultravioleta. Nuestro último análisis demuestra que en el mercado hay buenos productos.

5. Mejor a la sombra. Procura permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados, evita exponerte a los rigores caniculares cuando no sea necesario. Recuerda que cuando hace mucho calor hay que reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.

6. Vestido frente al calor. Usa ropa ligera, holgada, de tejidos transpirables. Elige calzado cómodo, que deje "respirar" a tus pies y que no te haga daño.

7. No te olvides de la mascarilla : recurrir a la mascarilla es, junto con el respeto a la distancia de seguridad y un lavado frecuente de manos, la mejor manera de contribuir a frenar la expansion de la COVID-19. Por eso, aunque te dé calor, aunque te agobie, usa la mascarilla siempre que sea necesario, y póntela bien.

8. Ojo al coche. Intenta conseguir una buena temperatura interior, pues el calor excesivo provoca somnolencia (y los consiguientes accidentes). Cuidado con niños, mayores o enfermos, y también con las mascotas: el golpe de calor puede ser fatal. Conviene tener también en cuenta, en el caso de coches detenidos, que estos pueden alcanzar grandes temperaturas en solo unos minutos.

9. Botiquín. Mantén tus medicinas en un lugar fresco, para que no les afecte el calor. Aunque muchas aguantan perfectamente temperaturas elevadas, otros fármacos son especialmente sensibles a los grados de más.

10. Si hace falta, ve al médico. Ante la aparición de síntomas que puedan haber sido provocados por las altas temperaturas (sequedad, piel enrojecida, pulso débil y/o acelerado, dolor de cabeza, malestar general, confusión, etc.), no dudes en solicitar asistencia médica.

