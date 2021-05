El hábito diario que aporta una inesperada y sorprendente protección contra la Covid-19

Dada la persistencia de los contagios por Sars-CoV-2 y el aumento paulatino de ingresos por Covid-19 en España, cualquier opción de protección contra la enfermedad es bienvenida. Incluso si, a su vez, se mejora la salud en otros ámbitos en principio poco relacionados con la misma.

En este caso, se sabe que la Covid-19 afecta de forma significativa al sistema respiratorio en general y a los pulmones en particular. Pero, según un reciente estudio, mantener una buena salud dental podría reducir el riesgo e, incluso, proteger contra las complicaciones por la enfermedad. Así lo sugeriría un nuevo trabajo publicado en el Journal of Oral Medicine and Dental Research, a cargo de un equipo internacional de investigadores de Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos.

Según los expertos, el nuevo coronavirus podría pasar a los pulmones de las personas contagiadas desde la saliva, directamente desde la boca hacia el torrente sanguíneo. Y, en el caso de las personas con algún tipo de enfermedad dental, el proceso sería más fácil y rápido para el microorganismo.

Más higiene

Serían los vasos sanguíneos de los pulmones, y no las vías respiratorias como tal, los que se verían afectados por la Covid-19 inicialmente: una alta concentración viral en la saliva, junto a una periodontitis o enfermedad inflamatoria de dientes y encias, aumentaría el riesgo de muerte en general.

Por ello, inciden, la salud bucodental sería un pilar básico en la protección frente a la Covid-19, llegando incluso a poder salvar vidas: medidas simples como una buena higiene dental o reducir los factores que contribuyen a la enfermedad de encías, como la formación de sarro y placas, serían suficientes para reducir el riesgo significativamente.

El nuevo modelo se basaría en el hecho de que la boca humana puede proporcionar un caldo de cultivo ideal para que el virus prospere, y cualquier brecha en las defensas de la cavidad oral facilitaría el viaje del virus al torrente sanguíneo: desde los vasos sanguíneos de las encías, el virus pasaría hacia las venas del cuello y el tórax, llegando al corazón, para posteriormente ser bombeado hacia las arterias pulmonares y los pequeños vasos tanto de la base como de la periferia pulmonar, según explican los autores.

Enjuagues contra la Covid

De hecho, en estudios anteriores ya se barajó la posibilidad de que algunos productos de enjuague bucal muy económicos y ampliamente disponibles serían efectivos para inactivar el Sars-CoV-2, pero hasta el momento no había evidencia suficiente al respecto. Ahora, sin embargo, el nuevo trabajo si argumenta que este tipo de productos podrían reducir el riesgo de transmisión del virus desde la boca a los pulmones, al reducir el riesgo de paso al torrente sanguíneo de forma tan directa.

Según Iain Chapple, profesor de periodoncia en la Universidad de Birmingham, y coautor del trabajo, este nuevo modelo podría ayudar a comprender mejor porque algunas personas desarrollan una enfermedad pulmonar grave por Covid-19 y otras no. Además, si sus resultados son reproducibles en futuros estudios, también podría llegar a cambiar la forma mediante la cual se maneja el riesgo de contagio y las complicaciones por Covid-19 con tratamientos baratos y, en algunos casos, gratuitos.

Como bien comenta Chapple, las enfermedades gingivales provocan que las encías tengan "fugas", permitiendo que los microorganismos entren al torrente sanguíneo de forma directa. Algunas medidas simples, como un cepillado dental cuidadoso, o el uso de enjuagues bucales determinados, podrían ayudar a reducir la concentración viral en la saliva y, en última instancia, reducir el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar por Covid-19.

Para finalizar, Chapple y sus colegas piden realizar más estudios que puedan confirmar su modelo. Mientras tanto, recomiendan mejorar la higiene bucal diaria y el control de la formación de placas a nivel dental. Con algunos consejos sencillos, económicos e incluso gratuitos, se puede lograr un bienestar bucal, e incluso reducir el riesgo de complicaciones tras un contagio por Covid-19, según indican.