Covid-19: éstas son las vitaminas y alimentos que reducen el riesgo de contagiarnos

Desde hace más de un año, el uso de determinados micronutrientes, ya fuese en forma de alimentos o suplementos multivitamínicos, se ha relacionado con una reducción del riesgo de contagio frente al SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia de Covid-19 que sigue azotando España. Estas recomendaciones no siempre han tenido clara y potente evidencia científica tras de sí.

Ahora, un nueva trabajo publicado en BMJ Nutrition Prevention & Health aseguraría que algunos de estos suplementos sí se habrían relacionado con menores niveles de contagio por coronavirus. Al menos, en mujeres.

Los autores del actual trabajo recuerdan que, solo en Reino Unido, la comercialización de suplementos multivitamínicos aumentó hasta un 19.5% poco antes del primer confinamiento total de las islas el pasado 23 de marzo de 2020.

En el mismo sentido, ha llegado a producirse un aumento de las ventas de los suplementos de vitamina C de hasta un 110%. y un aumento de las ventas de suplementos multivitamínicos de hasta un 93%.

Por su parte, en los Estados Unidos, las ventas de suplementos de zinc aumentaron hasta un 415% durante la primera semana de marzo del pasado año 2020. El propio expresidente Donald Trump aseguró que lo tomaba para protegerse de la infección.

Si bien es cierto que algunos suplementos pueden ayudar a mejorar la salud en determinados aspectos, la evidencia científica al respecto sigue siendo escueta hoy en día. Más si cabe en cuanto a menor riesgo de contagio por coronavirus se refiere.

Así pues, los investigadores han recurrido a la app de registro de síntomas para ver si realmente los consumidores habituales de suplementos tendrían menos probabilidades de dar positivo en una prueba para detectar SARS-CoV-2. Esta app se lanzó en Reino Unido, EE.UU. y Suecia en marzo de 2020 para capturar información autoinformada sobre la evolución de la pandemia.

Inicialmente dicha app registraba la ubicación, edad y factores de riesgo de los participantes. Pero, a medida que pasaba el tiempo, se solicitó a los usuarios proporcionar actualizaciones diarias sobre información diversa, tal como síntomas, resultados de pruebas de coronavirus y visitas médicas. Así mismo, también se alentó a personas asintomáticas a usarla.

Para el actual estudio, los investigadores analizaron información de 372.720 suscriptores en Reino Unido, los cuales también proporcionaron datos sobre su consumo de suplementos dietéticos durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, junto a sus resultados para pruebas de coronavirus.

Durante estos meses, hasta 175.652 usuarios de la app tomaron suplementos regularmente, mientras que 197.068 no lo hicieron. Además, el 67% de los usuarios eran mujeres, y más de la mitad de los usuarios sufrian sobrepeso (IMC de 27). De entre todos, 23.521 dieron positivo para infección por coronavirus.

Según los resultados del estudio, la toma de probióticos, ácidos grasos omega-3, multivitamínicos y vitamina D se asociaba con un menor riesgo de infección, de entre un 9% menor en el caso de la vitamina D hasta un 14% menor en el caso de los probióticos. Tras considerar otros factores de confusión, como la dieta por ejemplo, las relaciones se mantenían.

Por su parte, dicho efecto protector no se observó en la toma de otros suplementos, como vitamina C, zinc o ajo. Si se ajustaban los efectos por edad, sexo y peso, los efectos protectores se observaban solo en mujeres de cualquier edad y peso, pero no había una relación tan clara en el caso de los hombres.

Los autores del trabajo han hecho también hincapié en posibles limitaciones del estudio: se trata de un trabajo observacional, donde solo se logró establecer relaciones significativas, pero no una causa-efecto como tal.

Así mismo, los datos son autoinformados. Es decir, los mismos usuarios de la app eran los que contestaban preguntas, pudiendo haber olvidos. Además, se trataba de una muestra autoseleccionada (se usó a los usuarios que se descargaron la app, y no una muestra aleatorizada como tal), y no se tuvieron en cuenta dosis ni ingredientes de los suplementos.

También se vieron resultados similares e incluso con mayores reducciones de riesgo en Estados Unidos y Suecia, donde hubo 45.757 y 27.373 usuarios de la app, respectivamente.

Los efectos observados, aunque modestos, sí son significativos según los investigadores. Por ello, señalan, sería necesario llevar a cabo grandes ensayos clínicos con el objetivo de poder dar recomendaciones terapéuticas reales basadas en la evidencia.