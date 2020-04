Por qué es más peligroso para un niño ir al supermercado que salir a dar un paseo

La Asociación Española de Pediatría no ha sido la mayor valedora de los deseos de millones de padres de que dejaran salir a sus hijos del estricto confinamiento. De hecho, hace una semana se posicionó en contra de esta medida y, a favor, eso sí, de que los niños fueran prioritarios cuando empezara el desconfinamiento.

Pero aunque no se ha pronunciado sobre la medida anunciada este martes por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que permite que a partir del próximo lunes los niños puedan salir sólo para acompañar a sus padres a las salidas que éstos ya tenían permitidas -acudir al supermercado, la farmacia o los bancos, por citar algunos ejemplos-, muchos médicos ya están alzando su voz particular contra este nuevo cambio en la estrategia contra el coronavirus.

El virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu era uno de los primeros en hacerlo, con unos argumentos difíciles de revocar. Lo que sugiere este experto es que en sitios cerrados con cierta afluencia de gente -aunque esté controlada-, como un supermercado: existe para los niños una "máxima probabilidad de contactos", a la que se sumaría el aumento de posibilidades de introducir el virus en los hogares -no todos los miembros de la familia pueden salir juntos- y que por último, tendría com consecuencia "aumentar la aglomeración en supermercados, farmacias y bancos".

¿Niños en sitios donde hay cierta concentración de personas?

1-Máxima probabilidad de contactos

2-Probabilidad de introducción en hogares

3-Aumentar la aglomeración en supermercados, farmacias y bancos.

Los niños a pasear en lugares abiertos bajo supervisión responsable. pic.twitter.com/fXjhiSgMSs — R Ortiz de Lejarazu (@DrLejarazu) April 21, 2020

En opinión de este experto los niños tendría que ir a pasear en lugares abiertos bajo supervisión responsable, justo lo que impide la medida anunciada por el Gobierno. También ha hablado en Twitter el médico de familia Vicente Baos que, por cierto, acaba de superar el COVID-19. "Parece más razonable dar un paseo que ir a un centro lleno de gente. Y no digamos si vives fuera de la ciudad con el campo al lado", ha escrito en la red social.

Parece más razonable dar un paseo que ir a un centro lleno de gente. Y no digamos si vives fuera de la ciudad con el campo al lado https://t.co/RkAaAuFmA1 — Vicente Baos #QuédateEnCasa (@vbaosv) April 21, 2020

El pediatra intensivista Alberto García-Salido, también muy activo en las redes, ha preferido echarle humor al asunto tras retuitear, eso sí, un mensaje de otra usuaria, trabajadora en emergencias humanitarias que ha escrito: "Solo alguien con hijos sabe que el peor sitio para llevar a un niño sin que toque nada es el supermercado. Cómo puede ser que meterle en un espacio cerrado con otras personas sea más seguro que llevarle a una zona verde solitaria? Ni un solo padre/madre en ese comité de expertos?"

Ahora con los niños en el supermercado vamos a tener pasillo de verduras, lácteos, conservas y pandemias.

Genial idea, enhorabuena. — Alberto García-Salido (@Nopanaden) April 21, 2020

Lo que está claro es que todos los expertos hablan del distanciamiento social como la medida más eficaz para evitar la propagación del nuevo coronavirus Sars CoV-2 y que llevarlo a cabo en lugares donde de por sí va a haber más gente que en la calle -por donde los adultos no tienen permitido pasear- no parece la mejor de las ideas.

Pero además, también se recomienda no tocar objetos que puedan estar contaminados y no hay lugares con más objetos que los comercios.

Y eso por no hablar de las personas de riesgo, a los que los niños podrían transmitir un coronavirus que, en su caso, provoca síntomas muy leves y que no se suelen asociar al coronavirus, lo que les covierte en los transmisores perfectos, que no debería coincidir con personas de más riesgo, como los mayores. De hecho, el Gobierno ha dicho que los niños no podrán ir a cuidar a sus abuelos, pero está claro que a las farmacias acuden muchas veces personas con el sistema inmune tocado.

Tampoco podrán paliar los niños en esta salida dos de los problemas que más les afectan en este confinamiento: el sedentarismo -difícil y poco recomendable andar rápido en un comercio- y la falta de exposición a la luz solar.