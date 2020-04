Celaá avisa: los niños darán "paseos cortos" pero no "irán al parque" por si está "contaminado"

El Gobierno aún no tiene decidido la franja de edad a la que dejará salir a los niños a la calle, como anunció el presidente del Gobierno el sábado pasado en una comparecencia a la hora del telediario. La edad no, pero sí las circunstancias: "Irán siempre acompañados de un adulto, serán paseos cortos y no podrán ir al parque".

Este es el primer paso en la desescalada de medidas de restricción que da el Ejecutivo ante la crisis del coronavirus desde que el pasado 14 de marzo impusiera el estado de alarma. Pero la decisión se tomará este martes, en el Consejo de Ministros, después de "escuchar a los expertos", tal como ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Este martes está previsto que el Gobierno apruebe la petición al Congreso de una tercera prórroga del estado de alarma, que deberá aprobar el Congreso este miércoles y que prevé prolongar las restricciones a la movilidad y al trabajo hasta las 23.59 del 9 de mayo. La decisión se toma en el día en el que se aprecia un leve repunte en el número de fallecidos por coronavirus: 430 en las últimas 24 horas, hasta los 21.282. Los contagiados ya son 204.178, con un número de nuevos casos de 3.968 en el último día.

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional. E.E.

Lo cierto es que Pedro Sánchez ya puso como "referencia" el límite de los 12 años -acogiéndose a la Ley de Salud Pública- y también admitió que también sometería esta decisión al criterio de los presidentes autonómicos, con quienes mantuvo una videoconferencia el domingo por la mañana. De aquella cita tampoco salió un criterio definido y ahora será el gabinete ministerial el que decida. Con la última palabra en el titular de Sanidad y autoridad delegada competente en la crisis del Covid-9, Salvador Illa.

Celaá, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, no ha querido especificar si el límite "estará en los 12 o en los 14 años", pero sí ha insistido en la referencia a la Ley de Salud Pública y en que los menores podrán "salir a la calle siempre acompañados de un adulto" a partir del lunes 27 de abril, y que esta posibilidad será en todo caso para dar "un paseo corto".

La ministra exportavoz ha detallado que se deberá "tener un cuidado esmerado para evitar los contagios" y que no estará permitido ir a parques. "Estamos hablando de salidas de niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan un cuidado esmerado para que no vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que estén contaminadas. Será un paseo corto", ha subrayado la titular de Educación.

Dudas sin resolver

Lo cierto es que las asociaciones de padres se preguntan por qué no se ha desinfectado esos parques y cuáles son los criterios por los que se va a guiar el Gobierno en la decisión de la frontera de edad. Tampoco en estos días el Ejecutivo ha respondido a las preguntas de la prensa sobre qué ocurrirá con los menores de 18 años que queden fuera del límite.

La ministra de Educación ha defendido que "es una buena noticia que los niños puedan salir" y ha asegurado que los detalles de esa medida se han preparado con el conocimiento de los expertos sanitarios. Además, ha anticipado para futuras medidas de relajamiento del confinamiento que el Ejecutivo tiene "otras cuestiones encima de la mesa" como la de que los mayores puedan salir, pero se abordarán en otro momento, no este martes.

Celaá ha querido enviar un "mensaje de ánimo a las familias", que están siendo "la red de defensa y sostenimiento de los estudiantes" en condiciones de "verdadero heroísmo".