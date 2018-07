Los congelados vegetales que contienen una bacteria mortal: pánico sanitario en Europa

Varios productos comercializados en supermercados de toda Europa estuvieron expuestos a un contagio por la bacteria Listeria monocytogenes responsable de la listerioris, una enfermedad que provoca fiebre, náuseas, dolores musculares y diarreas, pero que en los casos más severos resulta mortal. Este brote ha afectado a Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Reino Unido, alerta la Autoridad de Seguridad Sanitaria Europea (EFSA), y se le atribuyen 47 casos de contagio desde 2015, nueve de los cuales terminaron en muerte.

El origen del contagio se ha localizado en una planta de producción en Hungría, que ya fue objeto de operaciones de desinfección y limpieza tras anteriores alertas sanitarias. Sin embargo, los análisis de la EFSA determinan que se trata de la misma cepa de L. monocytogenes la que se ha reproducido en las muestras tomadas en 2016, 2017 y 2018, lo que indica que la bacteria ha sobrevivido a los esfuerzos por erradicarla. No ha sido posible determinar el punto de la cadena de producción en el que se produce la contaminación, por lo que la fábrica ha cesado su actividad.

Desde el 29 de junio, además, las autoridades sanitarias húngaras han ordenado la retirada de todos los productos fabricados en la planta entre agosto de 2016 y junio de 2018 de modo a reducir los riesgos de contagio a los consumidores y contener el brote. Otros países están procediendo a eliminar determinados productos de las grandes cadenas de supermercados. En Reino Unido, la retirada afecta a Tesco, Sainsbury's, Waitrose e Iceland, pero también a dos casas alemanas que operan en España: Lidl y Aldi.

Productos retirados en Portugal e Italia

Los productos retirados en los Lidl de Gran Bretaña son el 'Frozen Freshona Vegetable Mix' y el 'Frozen Green Grocer Supersweet Corn'. Un producto 'Freshona', una marca propia de LIDL, sí ha sido retirado por precaución en Portugal, 'Mezcla de verduras con maíz' ('Mistura de legumes com milho') Se trata de un preparado de origen belga que el fabricante, Greenyard, ha preferido sacar de la circulación.

En Italia, es la propia Findus la que ha optado por retirar lotes por precaución de cuatro variedades de minestrone, el popular caldo de verduras italiano. Se trata de Minestrone Tradizione en sus formatos de 1 kg y 400 g, y las variantes Minestrone Leggeramente Sapori Orientali y Minestrone Leggeramente Bontà di semi.

En España, sin embargo, ninguno de estos productos ha llegado a estar a la venta y LIDL no prevé ninguna retirada, según confirma la empresa a EL ESPAÑOL. "Tenemos artículos similares, ensaladilla y menestras, pero nuestros proveedores son españoles" - aseguran. "Y el maíz congelado, por ejemplo, no lo vendemos" - concretan, ni siquiera en mezclas como la verdura retirada en Portugal.

Los productos retirados del otro súper alemán son Aldi Four Seasons Supersweet Sweetcorn, Aldi Frozen Four Seasons Mixed Vegetables y Aldi Four Seasons Frozen Vegetable Steamers, marcas que no se comercializan en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AECOSAN) no ha emitido una alerta en este caso.

Vegetales siempre cocinados

En cualquier caso, los contagios se produjeron por consumir los vegetales descongelados crudos, como puede ser en el caso del maíz dulce, muy popular en las ensaladas. La recomendación sanitaria es la de cocinar siempre estos productos, especialmente cuando van a ser consumidos por poblaciones de riesgo como embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas.

Además, las autoridades llamar a prestar atención a la aparición de nuevos casos. La incubación de la listerioris puede ser de hasta 70 días. Además, dada la larga conservación de los productos congelados y la facilidad de la bacteria para permanecer latente, es de prever que consumidores a los que no haya llegado esta alerta contraigan la enfermedad en un futuro.