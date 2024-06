La alerta de un agricultor sobre el riesgo de tomar cerezas en España sin fijarte en este detalle

Con la llegada del verano comienza la temporada de frutas como la sandía, el melón, las fresas y distintas frutas de hueso que, en lugar de cultivarse en árboles frutales, lo hacen en el huerto. Entre estas últimas nos encontramos a los albaricoques, los melocotones y las cerezas, una de las frutas preferidas por muchas personas.

Sin embargo, los cerezos son sensibles a algunas plagas que, aunque se tratan convenientemente, podrían llegar a afectar al consumidor final. Es por ello por lo que un joven agricultor que se hace llamar Agri Berto (@agri_berto) en Instagram, ha avisado acerca del peligro que se corre si se comen cerezas sin fijarse en un detalle.

Es posible que cuando se vaya a consumir una cereza, dentro de ella esté la larva de la mosca, puesto que esta última hace un pequeño agujero y la introduce, para que se alimente del fruto. Cuando la larva crece, sale al exterior haciendo otro agujero. Es por ello por lo que asegura que es necesario abrir la cereza a la mitad y revisarla antes de comerla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agri Berto (@agri_berto)

Por otro lado, para quienes tengan una plantación doméstica de cerezos u otro árbol frutal, se recomienda poner en práctica un remedio casero que permita poner freno a la presencia de la mosca de la fruta y hacer que no se echen a perder las variedades de cereza más tardías. Para ello se puede recurrir al uso de un insecticida natural muy fácil de preparar.

Para ello, hay que utilizar una botella de plástico a la que hay que hacer dos agujeros pequeños, que sean lo suficientemente grandes para que entre la mosca de la fruta, pero no otros insectos. Luego habrá que pasar una cuerda alrededor de la rosca del tapón para luego colgarla en las ramas de los cerezos.

Una vez que esté lista la botella, será el momento de preparar una mezcla de vinagre y agua a partes iguales e introducirla en la botella, que debes tapar y colgar del cerezo. Así, las moscas se sentirán atraídas por este aroma, accediendo en la botella y ahogándose antes de poder salir.

Los beneficios de las cerezas para la salud

La cereza es una fruta que destaca por su sabor, pero además de un auténtico tesoro nutricional que aporta dosis de vitamina A, C y K, así como de minerales como el potasio, magnesio, hierro y calcio. También posee ácido fólico y fibra, y destaca especialmente por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que lo llevan a ser un alimento casi terapéutico y medicinal.

Esto tiene que ver con el ácido elágico y las antocianinas, que hacen que sea la fruta que tiene la mayor concentración de flavonoides. Además, es baja en grasas, proteínas y colesterol y rica en fibra e hidratos de carbono, con un aporte calórico de 59 calorías por cada 100 gramos de producto. A todo ello hay que sumar la presencia de melatonina, una hormona que se encarga de los ciclos del sueño y que ayuda a regular el ritmo cardíaco.

Todas estas propiedades nutricionales hacen que se pueda disfrutar de una serie de beneficios para la salud, lo que hace que sea muy recomendable su consumo como parte de una dieta sana y equilibrada, destacando especialmente los siguientes:

Ayuda a depurar el organismo: las cerezas son conocidas desde hace siglos como alimentos de gran ayuda para el organismo por su capacidad depurativa intestinal. Gracias a la presencia de las antocianinas, que también son las que les dan ese color rojizo azulado, las cerezas ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, así como a combatir el estreñimiento.

las cerezas son conocidas desde hace siglos como alimentos de gran ayuda para el organismo por su capacidad depurativa intestinal. Gracias a la presencia de las antocianinas, que también son las que les dan ese color rojizo azulado, las cerezas ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, así como a combatir el estreñimiento. Reumatismo, artritis y gota: sus propiedades depurativas y su capacidad antioxidante, sumado al ácido salicílico que contienen, favorecen la reducción de los marcadores de oxidación e inflamación, siendo efectivas para poder ayudar a combatir la artritis, el reumatismo, así como el dolor en músculos y tendones.

sus propiedades depurativas y su capacidad antioxidante, sumado al ácido salicílico que contienen, favorecen la reducción de los marcadores de oxidación e inflamación, siendo efectivas para poder ayudar a combatir la artritis, el reumatismo, así como el dolor en músculos y tendones. Fortalecen la memoria: los expertos en nutrición recalcan que las cerezas son uno de los alimentos que resulta más beneficiosos para hacer frente a la pérdida de memoria, de manera que su consumo regular ayuda a la hora de prevenir las enfermedades que afectan al cerebro.

los expertos en nutrición recalcan que las cerezas son uno de los alimentos que resulta más beneficiosos para hacer frente a la pérdida de memoria, de manera que su consumo regular ayuda a la hora de prevenir las enfermedades que afectan al cerebro. Trastornos hepáticos: una de las grandes cualidades de las cerezas para la salud es que contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, además de evitar su posible acumulación en el hígado, además de ayudar a que no se formen cálculos biliares en la vesícula. De esta forma, son un alimento que ayuda a hacer frente a los trastornos hepáticos.

una de las grandes cualidades de las cerezas para la salud es que contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, además de evitar su posible acumulación en el hígado, además de ayudar a que no se formen cálculos biliares en la vesícula. De esta forma, son un alimento que ayuda a hacer frente a los trastornos hepáticos. Ayuda a adelgazar: las cerezas tienen propiedades saciantes, diuréticas y laxantes que las hacen ser muy recomendables para todos aquellos que buscan controlar su peso y/o adelgazar.

Una vez conocidos sus numerosos beneficios, conviene recordar que, además de comer las cerezas como fruta, que es la forma más habitual de ingerirlas, también se pueden incluir en platos muy variados, que van desde sopas a guarnición de carnes y pescados, pasando por ensaladas, salsas, zumos, etcétera. De esta manera, nos encontramos ante una fruta con una gran cantidad de posibilidades y perfecta para incluir en cualquier dieta sana y equilibrada.

No obstante, hay que tener en cuenta que, como sucede con otros muchos alimentos, no se deben consumir en exceso, ya que en ese caso podría repercutir de forma negativa en la salud. Lo más recomendable es no exceder un máximo de 15 cerezas diarias.