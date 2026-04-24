La compañía consolida su liderazgo nutricional mediante un modelo de innovación basado en la evidencia científica, transformando cincuenta años de investigación académica en soluciones prácticas y saludables que mejoran la vida cotidiana.

Las claves

Las claves Generado con IA Puleva ha basado su éxito en la innovación científica y la adaptación de sus productos a las necesidades de cada etapa de la vida. La colaboración de 50 años con la Universidad de Granada ha permitido trasladar el conocimiento científico al mercado y democratizar la salud nutricional. El Instituto Puleva de Nutrición impulsa el desarrollo de nuevos productos y proyectos, reconocidos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Gracias a su enfoque innovador, Puleva exporta conceptos como Max o Buenas Noches a mercados internacionales y mantiene su liderazgo en el ranking de marcas más elegidas en España.

La sociedad actual ha transformado su lista de la compra en una declaración de intenciones. Ya no basta con que un alimento nutra; ahora se busca que sea un aliado en la prevención, un motor de bienestar y una fuente de información fiable en un entorno saturado de mensajes contradictorios. En este escenario, las marcas que logran trascender lo hacen porque aportan soluciones reales basadas en la ciencia.

Puleva ha consolidado su ventaja competitiva al entender que la leche no es solo un producto básico, sino una plataforma de innovación basada en la evidencia científica. Como explica Federico Lara, director de I+D+i y Nutrición, y referente científico de la marca, la nutrición debe evolucionar al mismo ritmo que la sociedad, y la única forma responsable de liderar ese cambio es a través de la investigación aplicada y soluciones que encajen en el día a día de las personas.

El liderazgo de Puleva se sustenta en un modelo de longevidad excepcional. En 2024, la marca y la Universidad de Granada celebraron medio siglo de innovación conjunta. Esta relación estable ha permitido que el conocimiento científico no se quede encerrado en el laboratorio, sino que se transfiera de forma efectiva al mercado, convirtiendo una categoría tradicional en una "inteligencia nutricional" con un propósito claro, como señala Lara: “Tiene que traducirse en decisiones fáciles, en hábitos viables”.

Cincuenta años democratizando la salud

Es esta filosofía, precisamente, la que subyace en la evolución de la compañía y ha guiado los lanzamientos de sus productos durante estas cinco décadas. El primer gran éxito de esta trayectoria fue la democratización del calcio, que facilitó soluciones para mejorar y mantener la salud ósea del gran público. Sin embargo, la mayor disrupción mundial llegó en 1998 con la leche con Omega-3, una apuesta pionera en la alimentación funcional al acercar el cuidado cardiovascular al consumo diario.

Hoy, la innovación ha dado un paso más allá de simplemente añadir ingredientes. El enfoque actual se centra en conceptos contextuales, como Peques Buenas Noches. Esta propuesta va más allá de la alimentación infantil; es una solución diseñada para un momento específico —la rutina previa al sueño— que combina nutrientes clave como el triptófano, el DHA y el hierro, integrándose de forma natural en la vida de las familias.

El Instituto Puleva de Nutrición como motor de rigor

La superioridad de la marca se apoya también en el Instituto Puleva de Nutrición (IPN), una entidad que desde 2014 trabaja para desarrollar nuevos conceptos y medir su impacto real. Su labor ha sido reconocida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), lo que refuerza su credibilidad en un momento donde la confianza del consumidor se gana con hechos verificables.

A través de iniciativas como el Movimiento Corazones Contentos o formatos divulgativos como ‘Un Vaso de Ciencia’, el IPN logra que el conocimiento experto llegue al profesional y al ciudadano. Además, la investigación sigue avanzando con proyectos como OMEGAPRED, un estudio que analiza la relación entre el índice de Omega-3 en sangre y la salud de la población mayor, saltando del simple ingrediente al dato clínico medible. “La ciencia no solo debe existir; debe llegar”, sostiene Lara. “Debe ayudar a interpretar, a elegir mejor y a incorporar hábitos viables”.

A ese 'método IPN' se suma un último eje que completa el círculo: la generación de nuevo conocimiento a través de una red estable de talento y colaboración. Becas, premios, proyectos de formación y programas recurrentes año tras año refuerzan un ecosistema que va más allá de un estudio concreto: crean continuidad, conectan universidad y empresa, impulsan nuevas líneas de investigación y facilitan que el conocimiento se comparta y se multiplique.

En la práctica, este trabajo sostenido —junto a universidades, centros de investigación y otros partners— contribuye a formar comunidad científica, atraer perfiles jóvenes y mantener viva una conversación basada en evidencia. Es la parte menos visible de la innovación, pero quizá la más estratégica: la que asegura que, cuando surgen nuevas necesidades, exista ya una red preparada para investigarlas, explicarlas y convertirlas en soluciones útiles.

Fábrica de productos de Puleva.

Un modelo de éxito con proyección internacional

La coherencia de esta estrategia se valida en los hogares. Según el ranking Brand Footprint de Kantar, Puleva se mantiene año tras año en el Top 10 de las marcas más elegidas en España. Pero el impacto de su innovación ya no es solo local; gracias al impulso de Lactalis, soluciones nacidas aquí, como los conceptos Max o Buenas Noches, se han exportado con éxito a mercados de Europa y Latinoamérica.

Familia de productos de Puleva Omega 3.

El recorrido de Puleva apunta con bastante claridad hacia dónde se mueve hoy la nutrición, con soluciones más específicas, diseñadas para hábitos reales y respaldadas por evidencia cada vez más medible. Si durante años el reto fue transformar ciencia en producto —hacer “funcional” un alimento cotidiano—, el paso siguiente ha sido crear conceptos que encajen en estilos de vida concretos. Y lo que viene eleva aún más el listón: investigación capaz de explicar cómo la ingesta se traduce en indicadores objetivos y, a partir de ahí, desarrollar respuestas nítidas para necesidades emergentes.

En esa lógica, la innovación deja de ser un gesto puntual para convertirse en un sistema: detectar, desarrollar, medir y ajustar. “Cuando la ciencia se convierte en hábito, la innovación deja de ser un titular”, resume Federico Lara. “Lo importante es que se convierta en una decisión cotidiana que suma bienestar”. Y esa ecuación —método, evidencia y utilidad— explica por qué Puleva se ha consolidado como marca de vanguardia en innovación nutricional.