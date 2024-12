El plato sano en España que la nutricionista Belaustegui pide evitar por la noche: "Es mucha carga digestiva"

Llevar una alimentación sana es una cuestión que muchas veces se convierte en una quimera teniendo en cuenta el estrés y las obligaciones de nuestro día a día. Sin embargo, si conseguimos seguir algunos consejos básicos de los expertos, podremos acertar con nuestras decisiones más importantes.

Y es que no todo el mundo valora en su justa medida la importancia que tiene llevar a cabo una alimentación equilibrada, dando al cuerpo los nutrientes que necesita para mantenerse sano, pero sin abusar tampoco de las cantidades. Sin embargo, uno de los grandes problemas que surgen en torno a las dietas es que hay muchos falsos mitos.

Se produce de manera recurrente que tenemos en la cabeza que un alimento o producto es sano, y después descubrimos que no lo es tanto. Y también sucede al revés, que despreciamos algo porque consideramos que engorda o que es insalubre directamente, para más tarde darnos cuenta de que estábamos muy equivocados.

Estos mitos, normalmente, son derribados por especialistas en dietética y nutrición. Y una de las más prestigiosas de España es Isabel Belaustegui, licenciada en Medicina y Cirugía. Esta experta es una firme defensora de la medicina integrativa y de que la vida moderna altera la biología del organismo.

Por ello conviene aclarar que hay ciertos productos que nosotros elegimos por considerarlos sanos, pero que realmente no nos están aportando a nuestro cuerpo todo lo que necesitamos y todo lo que pretendemos. Uno de los mitos más extendidos y que la experta Belaustegui desmonta es el que gira en torno a las ensaladas. Un plato que todos consideramos sano, pero que esconde un misterio profundo.

¿Es sano tomar ensaladas?

Lo primero que tenemos que aclarar es que, efectivamente, tomar ensaladas es sano. Sin embargo, lo que tenemos que saber es cuál es el momento más idóneo para tomarnos esa ensalada. Y es que muchas personas en España cometen un grave error que, a la larga, tiene consecuencias importantes.

Es una corriente muy extendida en nuestro país la de cenar una ensalada antes de irnos a la cama. Un poco de lechuga, un poco de tomate y lo que cada uno le quiera añadir, desde queso hasta atún pasando por los tradicionales frutos secos o el aguacate. Sin embargo, debemos conocer que no estamos haciendo lo correcto.

No es conveniente cenar únicamente una ensalada ni tomar este tipo de preparados por la noche, ya que así no conseguiremos el resultado con el que soñamos. Las ensaladas por la noche, en contra de lo que pensamos, no son una opción "adecuada y saludable". Así lo afirma la experta Isabel Belaustegui en una entrevista con La Voz de Galicia.

"Es todo lo contrario porque por la noche, debido a nuestra cronobiología, el metabolismo va más lento y los alimentos crudos que tienen este tipo de platos suponen una gran carga a nivel digestivo y metabólico". Por ello, esta especialista recomienda dejar estos platos mejor para el mediodía. Y aconseja qué es lo que debemos cenar para no poner a nuestro cuerpo en un aprieto.

"Un ejemplo de una cena saludable sería una que hacemos entre las siete y ocho de la tarde, con una crema de verduras, o vegetales salteados o cocidos al vapor, junto a una proteína de fácil digestión, como un pescado o un huevo".

Otra de sus recomendaciones es evitar tomar carne roja por las noches. Así que estas Navidades, mejor huir del solomillo. "Son alimentos pesados para nuestro sistema digestivo en este momento". Para todos aquellos que dudan y que no saben qué cenar, Isabel da una serie de pautas que conviene seguir.

"Siempre tenemos que añadir un toque de grasa, en forma de aceite de oliva virgen extra, unas semillas picadas sobre un puré, una pequeña cantidad de aguacate, o una porción de salmón u otro pescado azul, que si es ecológico, mejor. El aporte de grasas, sobre todo, omega 3, ayuda a conciliar un sueño más reparador y profundo".

Por último, esta reputada especialista también desvela qué pasos debemos seguir para hacer nuestro desayuno perfecto. "Podemos meter alimentos más potentes que requieren una digestión más fuerte y, de nuevo, siempre combinando carbohidratos, grasas y proteínas".

"Por ejemplo, para quien quiera una opción más tradicional, se puede tomar una tostada de pan integral hecho con harina de cereal ancestral, como la espelta o el centeno, con aceite de oliva o aguacate sin miedo. Las grasas saludables, bien combinadas, nos van a ayudar a controlar el peso. También debemos ponerle una proteína completa, como un queso fresco, pavo, jamón, sardinas u otros de origen vegetal como frutos secos o hummus. La idea es que sean alimentos reales".