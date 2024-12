La cardióloga Perelló desvela los cinco alimentos "top" en España para reducir los triglicéridos en tus análisis

No todos tenemos muy claro que son los triglicéridos, pero el caso es que es una cifra que esperamos que baje en nuestros próximos análisis de sangre. La Clínica Mayo explica que los triglicéridos son un tipo de grasa que está en el torrente sanguíneo son un producto que genera nuestro cuerpo con las calorías que no usamos en el momento y que se almacenan en células grasas. Se liberan más tarde para seguir generando energía.

Tener los triglicéridos altos, o hipertrigliceridemia, puede indicar que con frecuencia estamos comiendo más calorías de las que necesitamos. "Los triglicéridos altos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales (arteriosclerosis), lo que aumenta el riesgo de sufrir accidente cardiovascular, ataque cardíaco y cardiopatías", explica esta clínica.

Si tienes los triglicéridos altos también podría indicar que padeces obesidad o síndrome metabólico y pone al organismo en un riesgo más alto de diabetes tipo 2, de hipotiroidismo o también del anteriormente citado síndrome metabólico. Una de las maneras más naturales de deshacerse de triglicéridos es cambiar nuestro estilo de vida y, en este sentido, los alimentos pueden ser una ayuda muy agradable para lograr nuestro objetivo.

En este sentido, la cardióloga Magdalena Perelló ha elaborado un vídeo para su perfil de Instagram en el que explica cuáles son los cinco alimentos que han demostrado evidencia científica para reducir los triglicéridos. Se trata de cinco alimentos saludables que solemos conocer por sus propiedades beneficiosas para el corazón y que están estrechamente relacionadas con la presencia de grasas insaturadas.

El primer alimento que Perelló ha destacado es el pescado azul. Es decir, "los pescados grasos ricos en omega-3, que ayudan a bajar los triglicéridos de manera natural", explica. Pero, ¿cuáles son estos? Pues el atún, la caballa, el salmón, la sardina o la trucha. Existen algunos más, pero la experta señala que lo más importante es que comamos aquel que más nos guste, de manera que su consumo se mantenga en el tiempo.

Después, por supuesto, no podían faltar los frutos secos y en este caso la experta sí que tiene un claro favorito entre todos ellos. Por sus beneficios para la salud cardiovascular, la cardióloga recomienda que comamos nueces. En otra publicación de su cuenta de Instagram destaca que sus beneficios se esconden en su alto contenido de ácido alfalinoleico, uno de los tipos de omega-3.

Grasas saludables

"Tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y los triglicéridos, tiene propiedades antioxidantes por los polifenoles y también ayuda a aumentar la elasticidad de los vasos sanguíneos", explica la experta, que añade que sus propiedades antiarrítmicas también protegen el corazón.

Perelló también cita el estudio PREDIMED, sobre la dieta mediterránea, que demostró que "el consumo regular de nueces disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares fatales como ictus o infarto", describe. Esta cardióloga también alaba los beneficios para el corazón de las semillas de chía y las semillas de lino, ambas son ricas en omega-3, pero además las de lino tienen fibra, que reduce la absorción de las grasas.

Y, por último, el quinto alimento perfecto para reducir los triglicéridos es el aguacate. Este alimento se ha ganado un hueco en nuestra lista de la compra en los últimos años y, aunque no tiene omega-3, sus grasas son ideales para reducir los triglicéridos. De hecho, Perelló realizó otro vídeo hablando de los beneficios de esta fruta tan particular basándose en estudios de las revistas Circulation y Journal of American Heart Association.

"Tomar un aguacate al día mejora el colesterol y la salud del corazón. Además tiene potasio que ayuda a controlar los niveles de presión arterial y tiene antioxidantes", señalaba en ese vídeo. El aguacate, por tanto, puede hacer disminuir el riesgo de infarto y de enfermedades cardiovasculares.