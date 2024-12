Ordenan la retirada inmediata de este famoso pescado en España por anisakis y piden que nadie lo consuma

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF), la herramienta de coordinación entre las distintas agencias de Seguridad Alimentaria de los países miembros, ha comunicado una alerta por presencia del parásito alimentario anisakis en filetes de bacalao destinados a ser comercializados en España. Al tratarse de un "riesgo potencial" para la salud de los consumidores, se ha procedido a la retirada de este pescado.

La detección de la presencia de las larvas de anisakis en la carne muscular del bacalao se ha producido en Francia, detalla la RASFF, a resultas de la denuncia interpuesta por un consumidor. El producto en concreto es la variedad Gadus morhua (bacalao común) proveniente de Reino Unido. No se ha comunicado ningún caso de infección por el momento que pudiera haberse producido por el consumo del pescado antes de que se produjera la retirada en España.

El informe de RASFF, como sucede en la mayoría de expedientes que maneja, no precisa qué marca(s) alimentaria(s) se han visto afectadas por esta alerta. Organizaciones como Facua han criticado en ocasiones precedentes esta laguna en la información, lo que "imposibilita que los consumidores puedan comprobar si han comprado o consumido alguno de los productos alertados" y "siembra la sospecha" en toda la producción.

El anisakis es el parásito más famoso que anida en la carne del pescado y en algunos cefalópodos como el pulpo, el calamar o la sepia. Aunque no sobrevive en el tracto gastrointestinal de los seres humanos, puede causar distintos problemas de salud y alergias que, en algunos casos, pueden llegar a ser graves. Sin embargo, tal y como explica la propia Aesan, "sólo se puede contraer si se come pescado o cefalópodos parasitados crudos o sometidos a preparaciones que no matan al parásito".

Las preparaciones seguras para garantizar la destrucción de larvas de anisakis -con aparencia de minúsculos gusanos semitransparentes- son las más habituales en cocina, siempre y cuando se cueza, fría, hornee o se prepare el pescado a la plancha con una temperatura de 60ºC al menos durante un minuto. "Si come pescado crudo o sometido a preparaciones que no matan al parásito, deberá congelarlo", advierte la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). "Para poder congelar en casa, su frigorífico debe alcanzar una temperatura de -20ºC o inferior y mantener el producto congelado durante cinco días. Esta temperatura sólo se alcanza en frigoríficos de tres estrellas o más", asegura la agencia. Las semiconservas como las de anchoas (en envase metálico, de vidrio u otras presentaciones)" no requieren congelación, ni los pescados desecados salados de manera tradicional, "como el bacalao o las mojamas".

La infección por anisakis se suele manifestar en forma de dolor abdominal severo, pero también se pueden desarrollar otros síntomas como una reacción alérgica grave, una hemorragia digestiva, una obstrucción intestinal e incluso una peritonitis o infección de la cara interna del abdomen.