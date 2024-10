Esta es la vitamina que evita la caída del pelo según la doctora Díaz Rizzolo: se toma poco en España pero es imprescindible

Un cabello fuerte y con volumen es sinónimo de buena salud capilar. Para mantener un cuero cabelludo sano, es crucial asegurarnos de que obtenemos cuatro nutrientes esenciales: minerales como el hierro, selenio, magnesio o zinc; ácidos grasos omega 3 y 6; proteínas como el colágeno y la queratina; y, por supuesto, las vitaminas.

En España, a menudo nos encontramos con déficits vitamínicos, lo que es preocupante, ya que nuestro cuerpo no puede producir la mayoría de estas vitaminas de forma natural. Por ello, es fundamental identificar las vitaminas clave que intervienen en la salud capilar y cómo podemos asegurarnos de consumirlas a través de una dieta equilibrada.

Las vitaminas son catalizadores de procesos fisiológicos esenciales, y su deficiencia puede causar diversas patologías, entre ellas, la caída del cabello. Este es un tema especialmente relevante en España, el segundo país con mayor prevalencia de alopecia en el mundo.

Según el informe ANIBES de la Fundación Española de Nutrición (FEN), entre el 80% y el 83% de la población mundial no alcanza las recomendaciones de ingesta de vitamina E. Asimismo, el estudio también señala que entre el 60% y el 56% de los españoles no cumplen con los niveles recomendados de vitaminas A y C, respectivamente.

A pesar de nuestra abundante exposición al sol, el 80% de los jóvenes en España presentan deficiencia de vitamina D, una de las más importantes para la salud capilar. Saber que los suplementos para el cabello suelen incluir vitaminas A, C, D, E y del grupo B nos ayuda a comprender qué carencias debemos abordar.

La importancia de la vitamina D

La vitamina D es vital para la absorción y mantenimiento del calcio, pero también tiene un papel crucial en el control de la inflamación, el sistema inmunológico y el crecimiento celular, aspectos esenciales para evitar la caída del cabello.

Aunque nuestra piel produce vitamina D cuando se expone al sol, en España muchos jóvenes presentan carencias, como ha revelado un estudio liderado por la profesora Diana Díaz Rizzolo de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Además de la exposición solar, alimentos como el salmón, cereales y lácteos fortificados son buenas fuentes para obtener esta vitamina.

Biotina: el refuerzo para un cabello más fuerte

También conocida como vitamina B7 o vitamina H, la biotina es fundamental para el crecimiento capilar, ya que actúa como coenzima enzimática, favoreciendo la reproducción celular en tejidos de rápido crecimiento como el cabello.

Una dieta equilibrada, rica en alimentos como huevos, nueces, semillas, pescado azul y vegetales de hoja verde, ayuda a mantener niveles adecuados de biotina, pero la deficiencia en su absorción puede llevar a la caída del cabello.

Vitamina A: la clave para el volumen

La vitamina A es esencial para el mantenimiento de tejidos como la piel y el cabello. Contribuye a la producción de sebo, una sustancia que hidrata el cuero cabelludo, y su deficiencia puede llevar a un cabello seco y sin volumen. Se encuentra en alimentos como hígado, pescado azul, lácteos, zanahorias y otras hortalizas de color naranja y verde oscuro.

Vitamina E: estimulando el crecimiento capilar

La vitamina E es conocida por sus propiedades antioxidantes, protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres. En cuanto al cabello, mejora la oxigenación del cuero cabelludo, promoviendo la circulación sanguínea y estimulando el crecimiento del cabello. Esta vitamina se encuentra en alimentos como aceites vegetales, nueces, semillas y aguacates.

Vitamina C: fundamental para la vitalidad del cabello

La vitamina C es crucial para la producción de colágeno, una proteína estructural que fortalece los folículos capilares y previene la caída del cabello. Además, su acción antioxidante combate los radicales libres que dañan las células capilares. Alimentos como cítricos, kiwis, fresas y pimientos son excelentes fuentes de vitamina C, imprescindible para mantener un cabello fuerte y sano.



En resumen, para mantener una salud capilar óptima es fundamental asegurarnos de que nuestra dieta incluya una variedad de alimentos ricos en vitaminas esenciales. Aunque la suplementación puede ser útil en algunos casos, empezar por mejorar nuestra alimentación es siempre la mejor estrategia para prevenir la caída del cabello y promover un crecimiento saludable.