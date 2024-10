Adiós a la grasa: un estudio revela el sencillo truco en España que ayuda a adelgazar sin esfuerzo

El café es una de las bebidas por excelencia de la cultura española. Está presente en la vida cotidiana de casi todos, especialmente en el desayuno, pero se puede consumir también en cualquier otro momento del día. Y es que no se trata solo de una bebida, sino también de un componente social que acompaña reuniones, sobremesas y momentos de descanso.

Sin embargo, muchas personas desconocen los efectos para salud de esta bebida tan consumida en España. Numerosos estudios han investigado los beneficios de su consumo moderado. Algunos de ellos son la mejora de la función cognitiva, sus propiedades antioxidantes o la reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Además, el café puede ayudar a perder grasa, principalmente gracias a su contenido de cafeína, que tiene efectos sobre el metabolismo y el proceso de oxidación de grasa. Sin embargo, esta pérdida de grasa se da, especialmente, cuando su ingesta se combina con el ejercicio, tal y como reveló un estudio de la Universidad de Granada, publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition.

"Está muy extendido dentro del ámbito práctico recomendar hacer ejercicio en ayunas por la mañana para incrementar la oxidación de grasas durante el ejercicio. Sin embargo, esta recomendación podría carecer de base científica, ya que se desconoce si este aumento es debido a la realización en sí de ejercicio en horario de mañanas o por el hecho de permanecer en ayunas durante un prolongado periodo temporal", explicó el autor principal de esta investigación, Francisco José Amaro-Gahete.

Para medir los beneficios del café a la hora de hacer ejercicio, el estudio contó con 15 hombres, en una edad promedio de 32 años. Cada participante de la investigación realizó la misma prueba de ejercicio (ciclismo) en cuatro ocasiones diferentes, con intervalos de una semana entre cada sesión.

Café. iStock

Los participantes del estudio recibieron 3 mg de cafeína (el equivalente a un café bien cargado) por kilogramo de peso corporal o un placebo en dos momentos del día: a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde.

Asimismo, se estandarizaron estrictamente las condiciones previas a cada prueba de ejercicio (horas de ayuno, realización de ejercicio físico o consumo de sustancias estimulantes) y se calculó, la oxidación de grasas durante el ejercicio.

El resultado de la investigación

El estudio, publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition en abril de 2022, confirmó que la ingesta de unos 3 mg/kg de cafeína, es decir, un café cargado, media hora antes de realizar ejercicio aeróbico aumenta notablemente la quema de grasa.

"Los resultados de nuestro estudio pusieron de manifiesto que la ingestión aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio, independientemente de la hora del día", recalcó Amaro.

No obstante, la investigación reveló que la cafeína logra una mayor oxidación de grasa cuando el ejercicio se realiza por la tarde. De hecho, estos resultados también muestran que la cafeína aumenta la oxidación de las grasas durante el ejercicio por la mañana, de forma similar a lo observado sin ingesta de cafeína por la tarde.

No obstante, los investigadores informan que aún no está comprobado si dosis más elevadas de cafeína inducen mayores efectos sobre la oxidación de grasas en todo el cuerpo.