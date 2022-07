Los 5 alimentos veganos menos saludables del súper: que no te engañen con la moda 'veggie'

De forma habitual, los alimentos de origen vegetal se consideran un sinónimo de alimentos saludables, sin embargo, no siempre un producto vegano es más sano. De hecho, existen multitud de productos veganos que entrarían dentro de la categoría de ultraprocesados. Aunque una dieta vegana sería perfectamente compatible con las proporciones indicadas por la Universidad de Harvard (vegetales y frutas, seguido de granos integrales y proteína saludable, ambos en proporción más o menos similar del 25%), ya que las proteínas no han de ser específicamente de origen animal, esta no tiene que ser automáticamente saludable.

"Por ejemplo seguir una dieta vegana podría ser alimentarse solo de bebidas azucaradas de origen vegetal, patatas fritas y galletas sin huevo, algo muy alejado del concepto saludable", señala Amparo Aguado, dietista-nutricionista especializada en la transición a la alimentación vegana. "Uno de los primeros consejos que doy cuando se quiere adoptar una dieta vegana es prestar atención a los ingredientes al igual que se hacía con una dieta omnívora para precisamente no caer en ese cliché de confiar en que cualquier cosa etiquetada como vegana es sana", añade la experta.

El veganismo, al ir tomando fama y popularidad, las empresas han tomado nota, conscientes de que la cantidad de consumidores de este tipo de productos iba en aumento. Además, este tipo de productos también capta la atención de todas aquellas personas que sí consumen productos de origen animal pero deciden incluir productos veganos en su dieta creyendo que son sinónimo de salud.

El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) señala que en la actualidad, no existe una norma legal que establezca una definición específica para el concepto de alimento ultraprocesado. De alguna forma se ha terminado llegando a un consenso para señalar como ultraprocesados a todos aquellos productos alimenticios compuestos o elaborados con sustancias procedentes de otros alimentos como aceites, grasas, harinas, pastas, almidones o azúcares; además de sal, otros conservantes y, a menudo, aditivos, saborizantes y colorantes.

Entre sus ingredientes, aún siendo veganos, pueden contener azúcares añadidos, harinas y aceites refinados o un exceso de sal. Porque el etiquetado de vegano en el supermercado implica que no está elaborado con componentes de origen vegetal, en ningún caso es sinónimo de alimentos saludables.

Siropes, jarabes o azúcar orgánica

El azúcar no es de origen vegetal por lo que tiene una especie de carta blanca para ser añadida de forma artificial en productos ultraprocesados veganos. Los más susceptibles en el super a contar con una cantidad de azúcar por encima de la recomendable son los siropes o los jarabes que se venden como sustitutos a la miel y al azúcar refinada. De igual modo contienen hidratos de fácil asimilación para el organismo y tal como lo señala la OMS, los jarabes y siropes son azúcares libres, se absorben rápidamente y por ello, se recomienda reducir su consumo a un 5% de las calorías diarias de forma ideal.

Como alternativa, los edulcorantes sin calorías o los endulzantes como la Stevia son seguros y en su mayoría veganos, como revelan las conclusiones publicadas del Consenso Iberoamericano sobre los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías, que avalan la seguridad de los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías y sus beneficios a la hora de mejorar la pérdida de peso (siempre que estén acompañados de una dieta específicamente diseñada para ellos) y de controlar enfermedades crónicas como la diabetes.

Galletas

Todas las galletas, aunque sean veganas o ricas en fibra, constituyen bollería industrial, por lo que entre sus ingredientes pueden contener azúcares añadidos, sal y grasas de mala calidad como grasas trans. "Podríamos considerar a las galletas como un ultraprocesado fácilmente sustituible por preparaciones caseras sin aditivos ni azúcares añadidos", destaca Aguado.

Por ejemplo, dentro de esta categoría estarían las galletas de Gullón, con versiones "sin azúcares añadidos" que utilizan endulzantes artificiales como el maltitol, llegando a permanecer por debajo del 0,5% de azúcares, lo que las convierte en una buena opción. Sin embargo, otras galletas como las Diet Fibra Chocolate de la misma marca, son ricas en fibra en un 13%, sin embargo están cargadas de azúcar, por encima del 20%. Ambas galletas son aptas para veganos, pero son muy diferentes desde el punto de vista nutricional.

Bebidas vegetales

Es común tomar bebidas de origen vegetal como sustitutas de la leche, sin embargo, algunas de estas bebidas pueden contener azúcares añadidos o libres que las alejan de la categoría de saludables. La ingesta de alimentos con una gran proporción de azúcares libres se relaciona con distintas enfermedades metabólicas como hipertensión arterial y otros problemas cardiovasculares. La alternativa es escoger bebidas vegetales sin sabor y sin azúcares añadidos.

Platos preparados

En el super existen platos preparados veganos que terminan siendo ultraprocesados con una escasa calidad nutricional. La única diferencia de estos alimentos con los no veganos son sus ingredientes de origen vegetal, pero pueden incluir la misma cantidad de grasa, azúcares y harinas refinadas. Dentro de esta categoría, en la que estarían las pizzas listas para calentar, las hamburguesas o las salchichas veganas, existen alternativas recomendables como las hamburguesas de seitán y otras algo más pobres nutricionalmente hablando como las salchichas de Mercadona, que tan solo contienen un 6% de proteína de guisante y 15 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto.

Barritas de cereales o energéticas

Como ya comentamos en otro artículo en EL ESPAÑOL, "si se echa un vistazo al valor nutricional de las barritas energéticas, más de la mitad de sus componentes son glucosa y otros azúcares. Más que alimentos saludables, son golosinas disfrazadas", explica Concepción Martínez, nutricionista deportiva. La experta señala que con solo echar un vistazo a los añadidos que a veces estas traen, como cubiertas de siropes, chocolate o mermelada, se puede intuir que contienen bastante azúcar. Los mejores sustitutos serían los frutos secos y la fruta, alimentos veganos que al igual que estas barritas son fáciles de transportar.

