Lo que esconde la tapa del yogur que llevas chupando toda la vida

El yogur es uno de los alimentos más importantes, necesarios y omnipresentes en las neveras de España: el 80% de los hogares lo consume de forma habitual. Si nos pica un poco la curiosidad y nos paramos a pensar durante un momento en nuestras pequeñas manías a la hora de tomar un yogur —esto va sobre todo para los amantes de este lácteo— seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestros pequeños y curiosos rituales.

Que si tomar el yogur sin removerlo demasiado, que si acompañarlos de un puñado de frutos secos o, por el contrario, tomarlo a palo seco con ese sabor amargo tan característico, que si beberse el líquido, que si chupar la tapa… Y sí, todo es más que aceptable y nada de ello es peligroso ni supone riesgo alguno para la salud.

Sí, podemos bebernos sin problemas el líquido del yogur y también podemos chupar la tapa, si nos gusta y queremos, sin miedo ni remordimiento. En esto, concretamente en esto, todo vale. Y todo estará bien. Pero, vayamos por partes porque concretamente estas dos acciones se suelen comentar mucho en nuestras pequeñas tertulias de amigos o, incluso, en nuestro fuero más interno.

Sí al líquido del yogur

Con respecto al líquido del yogur, es algo ya explicado y dilucidado desde hace ya algunos años: no, no debemos tirar nunca el líquido del yogur. Como exponíamos en este artículo de EL ESPAÑOL, el líquido no sólo no deberíamos tirarlo nunca sino que sería muy conveniente tomárnoslo.

"Está ahí por algo, forma parte del yogur y, además, es rico en dos tipos de proteínas, calcio y fósforo, por lo que sería conveniente que no acabase en el fregadero", explicaba la farmaceútica y especialista en seguridad alimentaria Gema Del Caño. El líquido del yogur —al que los expertos llaman suero—, "forma parte del yogur, que ya tiene beneficios por sí mismo, y esto es quitar una parte", insistía.

Sí, puedes chupar la tapa

Con respecto a esta segunda opción, la respuesta también es más sencilla de lo que parece o podamos pensar. Sin misterios ni historias de ciencia-ficción. "No hay ningún tipo de problema en chupar la tapa del yogur, no tiene ningún perjuicio", afirma tajante a EL ESPAÑOL la nutricionista Andrea Calderón, secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y profesora en la Universidad Europea.

Y el motivo, según explica esta experta en Nutrición, es que "todos los materiales que están en contacto con la comida son materiales que cumplen un reglamento, que están autorizados. Son materiales que hacen que no migre ningún tipo de compuesto tóxico del envase ni del contacto al yogur ni a ningún tipo de alimento. Ni en este ni en ningún otro tipo de envasado. Y más en un envasado como el yogur que va en contacto todo el tiempo con el alimento. Es decir, el yogur está todo el rato en contacto directo con la tapa, a través del suero. Por tanto, seguridad 100%". Por lo que, si queremos y tenemos la manía de chupar la tapa del yogur, no pasa absolutamente nada. No hay nada de malo en ello, insiste la experta.

Los más saludables

En cambio sí es importante tener en cuenta otro tipo de acciones y son aquellas que tienen que ver con la elección de compra, con la elección del yogur que nos llevamos a casa. Porque no todos son buenos ni saludables. Por tanto, esto sí, y solo esto, sería una cosa fundamental a tener en cuenta, y no lo demás.

El yogur es un alimento probiótico que favorece nuestra microbiota intestinal, pero no todos los yogures tienen estos beneficios. Los yogures que debemos elegir siempre y que son los que realmente tienen beneficios y consecuencias positivas para nuestra salud —siempre dentro de una alimentación sana— son en primer lugar, el yogur natural entero y sin azúcar; en segundo lugar el yogur griego natural y sin azúcar; y por último, podemos también elegir los yogures bífidus naturales y sin azúcar (aunque los bífidus no son mejores que los dos anteriores). Olvidémonos de los yogures de sabores, de los 0% grasa y de los desnatados.

Sin embargo, pese a saber que el yogur que realmente reporta beneficios es sobre todo el yogur natural, entero y sin azúcar de toda la vida, no es el más consumido en España. Según datos de Statista de 2019, "el yogur más consumido fue el yogur desnatado, con más de 133 millones de kilogramos, seguido del yogur con bífidus con más de 126".

Pero, ¿por qué es bueno comprar un yogur natural entero y no desnatado? Porque la grasa láctica es una grasa buena que debemos priorizar frente a otras. Además, "al consumirlo entero es más saciante, por lo que nos va a ayudar a controlar más el apetito entre horas", sostiene Calderón.