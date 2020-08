1 de 4

Estamos de acuerdo. La tortilla de patatas es uno de los emblemas de la gastronomía patria. Una maravilla culinaria que ha conquistado los más sofisticados paladares. Una receta cuya elaboración resulta tan sencilla como exquisito su resultado. Sin embargo, no menos cierto es que esta obra culmen de la cocina española podría ser un plato mucho más saludable de lo que es si no cometiéramos algunas tropelías alimentarias cuando la degustamos a través de opciones que no benefician nada nuestra salud.

Y cuando hablamos de tropelías no nos referimos al eterno (y cansino) debate de tortilla con o sin cebolla, ni tampoco al peligro de comerla con el huevo poco hecho. Más bien, se trata del acompañamiento o la forma de preparar esta receta conocida allende los mares, cuyos ingredientes principales, como todo el mundo sabe, son la patata, el huevo y el aceite de oliva virgen extra.