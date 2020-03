Coronavirus: así debes hacer la compra en el 'súper' para reducir el riesgo de contagio

El estado de alarma que se ha establecido en España, y que tiene como objetivo reducir los nuevos contagios por coronavirus, sólo admite ciertas excusas para que salgamos de casa. Ir a trabajar —quienes no puedan hacerlo desde casa—, a pasear al perro o, incluso, a por tabaco son algunos de los escasos escenarios contemplados. Es decir, deben ser trayectos de un lugar a otro; deambular está prohibido.

Un trayecto que vamos a realizar todos durante la cuarentena es el que va desde nuestro hogar hasta el supermercado. Las autoridades han señalado que, lo más probable, es que este encierro se acabe prolongando durante más de dos semanas. Durante este período indeterminado los puntos de venta de alimentos seguirán abiertos y no se espera ningún problema de desabastecimiento.

Pero, ¿podemos seguir comprando como lo hemos hecho hasta ahora o debemos reducir la frecuencia con la que visitamos el supermercado? Los expertos apuntan a que deberíamos ir menos a menudo a la compra, pero sin llegar al extremo de las imágenes que hemos visto recientemente en los supermercados. Lo más sensato es planificar lo que consumiremos a lo largo de la semana y hacer compras más eficientes.

De todas formas, es posible que tengamos varias dudas a la hora de hacer la compra. En este sentido, Gemma del Caño, farmacéutica y experta en seguridad alimentaria, ha dado una serie de consejos en su cuenta de Twitter para encarar esos momentos. Deja los guantes y las mascarillas en casa, no los necesitas.

En el 'súper'

Lo primero que debemos considerar en el momento de ir a hacer la compra es si tenemos síntomas. En caso afirmativo, lo más razonable es que nos quedemos en casa; también deberían hacerlo los dueños y trabajadores de estas tiendas. Los principales síntomas del Covid-19 son la fiebre, las dificultades para respirar y, también, la tos. Es, precisamente, este último síntoma el más problemático al visitar un espacio público, ya que a través de él se expande cualquier virus que tengamos.

Salir a comprar comida sí está autorizado pero debemos saber cómo ir a comprar.



Y no, los consumidores no debemos llevar guantes y mascarilla pero sí la cabeza.



Aquí van unas claves. pic.twitter.com/GhOV7lH5in — Gemma del Caño (@farmagemma) March 15, 2020

Del Caño explica que, si vamos a un supermercado, elijamos las horas en las que suele estar más vacío. Si tenemos que ir a una tienda específica debemos entrar de uno en uno y esperar nuestro turno en la puerta, evitando así las aglomeraciones en sitios reducidos. La experta reitera que no se producirá desabastecimiento y que, por tanto, no debemos coger más que lo necesario para no terminar desperdiciando lo comprado.

No es necesario ponernos guantes para coger envases, pero no debemos tocarnos la cara sin habernos lavado las manos previamente. Ponte guantes, eso sí, para elegir la fruta y la verdura y, si estás en una tienda, pide que quien te atiende se los ponga. Debe cambiarse los guantes si con ellos toca dinero, superficies o, incluso, su propia mano. La experta advierte: "Los guantes dan una falsa sensación de seguridad y al final hacemos lo mismo".

La farmacéutica recomienda que hagamos menús semanales para saber qué comprar. Comer saludable durante estos días es posible: elijamos productos frescos que duran mucho, como las naranjas, los tomates, las zanahorias o el calabacín, y otros que vengan en conserva o congelados.

Dos últimos consejos para el supermercado. El primero es evitar el dinero en efectivo porque, según la experta, el coronavirus aguanta bien en el cobre. Optando por pagar con tarjeta se reduce tu riesgo de infección, pero también el del trabajador que te atiende. El segundo es no utilizar carros de la compra porque no se suelen limpiar entre uso y uso. Esto los convierte en un potencial foco de expansión del virus. Del Caño pide que llevemos nuestras propias bolsas.

En casa

El siguiente paquete de consejos está dirigido al momento de llegar a casa con la compra. Nada más llegar debemos comprobar que las superficies de nuestra cocina están limpias, lavarnos las manos, sacar los productos, recoger las bolsas y, después, volver a lavarnos las manos. Para congelar comida, la experta aconseja que lo hagamos lo más plano que podamos y, si es verdura, escaldarla primero.

La fruta y la verdura debe lavarse con agua a chorro. Si queremos, podemos utilizar desinfectante alimentario —nunca lejía, alerta del Caño—, pero deberemos lavar igualmente la pieza antes y después de aplicar el químico para eliminar sus restos. Después, hay que volver a lavarse las manos y hacer lo propio con las superficies utilizando agua, jabón y un poco de lejía.

Del Caño explica que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por su siglas en inglés) ha asegurado que el coronavirus no se transmite por la comida, "pero sí hay posible contagio por manipular el alimento de forma incorrecta". Esto es así porque se trata de un virus respiratorio y no digestivo. De todas formas, para que nuestra compra y nuestra comida sea más segura, la experta ha querido recordar que debemos cocinar correctamente los alimentos.