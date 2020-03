La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, martes, precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes en el entorno del sistema Ibérico, norte de Valencia y en el sur de Cataluña, y viento intenso en diversas zonas del país.



Una depresión aislada en niveles altos afectará a gran parte de la Península y en Baleares, con precipitaciones y tormentas que en el entorno del sistema Ibérico, norte de Valencia y sur de Cataluña podrían ser localmente fuertes y/o persistentes.



Las lluvias serán de nieve de madrugada en los sistemas Ibérico y Central. En Galicia, León y en el oeste de Asturias, las precipitaciones serán poco probables. En Canarias, habrá lluvias en el norte de islas de más relieve.

El tiempo: pronóstico para el martes 17 de marzo





La cota de nieve se situará entre los 800/1200 metros y subirá hasta más de 2000 metros en la mitad oeste de la Península, y en la mitad este oscilará entre los 1400/2000 metros y ascenderá hasta los 2000/2400 metros.



Las temperaturas descenderán en Canarias y en el oeste de Andalucía, permanecerán con pocos cambios en el resto del área mediterránea y aumentarán en el resto de la Península. El ascenso térmico será notable en amplias zonas del interior. Heladas débiles al principio de la jornada en cotas altas de montañas del norte y este de la Península.



Vientos de componente este en la Península, Baleares, Estrecho, Alborán y del norte en Canarias, con intervalos de fuerte en el sur del área mediterránea, Baleares, litoral gallego y en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: poco nuboso, salvo en el norte de Lugo, La Coruña y en el sureste de Orense con cielos nubosos. No se descarta alguna lluvia débil o chubasco disperso en A Mariña a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, notable en la mitad sur. Heladas débiles en las montañas de Lugo y Orense. Viento del oeste y noreste, salvo en las Rías Baixas que será del norte, y flojo en la mitad interior sur y durante la tarde también en la norte. Se esperan intervalos fuertes en el litoral Atlántico.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto, sin descartar lluvias débiles o chubascos dispersos en el litoral y en el extremo oriental durante la mañana, con tendencia a intervalos nubosos al final de la tarde. Probables brumas y bancos de niebla matinales en Cordillera y Picos. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas, notable en el sur, salvo las mínimas en el litoral donde no se esperan cambios. Heladas débiles en cotas altas. Viento del este y noreste, más intenso en el litoral occidental.



- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto con brumas y bancos de niebla en zonas altas y con lluvias débiles y chubascos dispersos, ocasionalmente con tormentas, con tendencia a intervalos nubosos y a desaparecer las precipitaciones por la tarde. Cota de nieve en torno a los 1200 metros de madrugada hasta ascender rápidamente. Temperaturas en ascenso, que será notable el de las máximas en el sur. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la cordillera. Viento flojo de componente norte, que rolará por la mañana a este y, al final de la jornada, a sur en el interior.



- PAIS VASCO: nuboso o cubierto con brumas y bancos de niebla en zonas altas, y con lluvias débiles y chubascos dispersos, ocasionalmente con tormentas, con tendencia a intervalos nubosos y a desaparecer las precipitaciones por la tarde. Temperaturas en ascenso, que será notable el de las máximas en el sur. Viento flojo de componente norte, que rolará por la mañana a este y, al final del día, a sur y sureste.



- CASTILLA Y LEÓN: cubierto al principio de la jornada con precipitaciones en el tercio este y sur, más intensas en el sureste, y poco probables en el resto. Habrá una disminución de la nubosidad y una desaparición de las precipitaciones en las horas centrales del día. Cota de nieve de 900 a 1200 metros en el suroeste y de 1200 a 1600 en el resto, hasta subir por encima de los 1800 metros. Temperaturas en ascenso, que será notable y extraordinario en algunas zonas, en las máximas. Heladas débiles, sobre todo en zonas de montaña. Vientos del noreste que girarán al este por la tarde, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas a primeras horas.



- NAVARRA: nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del oeste y en el área de Tudela, hasta disminuir a intervalos nubosos durante la tarde. Lluvias débiles y chubascos dispersos, ocasionalmente con tormentas, menos probables y frecuentes en el extremo norte, hasta cesar al final del día. Temperaturas en ascenso, notable el de las máximas. Heladas débiles y dispersas en zonas altas del Pirineo. Viento flojo con predominio del noroeste por la mañana y con tendencia al final de la jornada a sur y sureste.



- LA RIOJA: cubierto con precipitaciones, más intensas en la sierra. Habrá una disminución de la nubosidad a intervalos nubosos y una desaparición de las precipitaciones en las horas centrales del día. La cota de nieve llegará los 1300 metros y subirá por encima de los 2000 metros. Temperaturas en ascenso, notable en las máximas. Heladas débiles en zonas altas de la Ibérica. Vientos del noreste y este en la sierra y variables con tendencia al este y sureste por la tarde.



- ARAGÓN: nuboso o cubierto con precipitaciones, localmente fuertes o persistentes en la Ibérica y en el valle del Ebro, ocasionalmente con tormenta, y más dispersas y ocasionales en el tercio norte. Las lluvias tenderán a remitir en general a lo largo de la tarde. Cota de nieve por encima de los 2000 metros. Temperaturas en ascenso. Viento de componente este flojo a moderado.



- CATALUÑA: nuboso o cubierto con precipitaciones, localmente fuertes o persistentes en el sur de Tarragona, ocasionalmente con tormenta, y más dispersas y ocasionales en el resto. Las lluvias tenderán a remitir en general a partir del mediodía. La cota de nieve oscilará entre los 2000/2400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, que será notable en Lérida. Viento del este y noreste moderado, con intervalos de fuerte en la mitad sur del litoral.



- EXTREMADURA: nuboso con apertura de claros en las horas centrales del día. Probables precipitaciones débiles, sobre todo en la primera mitad del día. La cota de nieve oscilará entre los 1000/1200 metros y subirá por encima de los 1800 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros, y máximas en ascenso, notable en amplias zonas. Heladas débiles en el sistema Central. Vientos del noreste al este, más intensos al mediodía.



- COMUNIDAD DE MADRID: nuboso al principio del día con tendencia a intervalos nubosos. Probables lluvias débiles y chubascos dispersos, que serán más probables por la mañana en la sierra, y que remitirán al final del día. La cota de nieve se situará en torno a los 1400 metros a primeras horas de la jornada y subirá por encima de los 2000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en la mitad norte y máximas en ascenso, que será notable en el extremo suroeste. Heladas débiles en la sierra. Viento de este y noreste flojo, con intervalos más intensos en horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos en el noreste al principio de la jornada, con predominio de los intervalos nubosos en el resto. Lluvias débiles y chubascos ocasionalmente con tormentas, más intensos y frecuentes en el extremo noreste y menos probables en la mitad occidental, que remitirán al final del día. La cota de nieve oscilará a primeras horas del día entre los 1000 metros en la mitad oeste y los 1400/1600 metros en el extremo noreste, y subirá progresivamente en toda la comunidad por encima de los 2000 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios, excepto en el noreste donde ascenderán. Las máximas aumentarán, localmente notable en el oeste. Heladas débiles dispersas. Viento de componente este flojo, con intervalos más intensos desde por la mañana.



- COMUNIDAD VALENCIANA: nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, que serán localmente fuertes o persistentes en la mitad norte, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte y sin cambios en el sur. Máximas en ascenso en general, o descenso local en el sur de Valencia. Viento del este y noreste moderado, con intervalos de noreste fuerte en el litoral.



- MURCIA: cielos nubosos o cubiertos con chubascos, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas, más probables a partir de la tarde. Se espera lluvia de barro a partir del mediodía. La cota de nieve se situará a primeras horas de la jornada en torno a los 1000 metros, y subirá rápidamente hasta situarse por la tarde por encima de los 2000 metros. Temperaturas con pocos cambios. Vientos variables con tendencia a noreste, que arreciarán durante la tarde con intervalos fuertes en el litoral.



- ISLAS BALEARES: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones dispersas acompañadas de barro, que en las Pitiusas de madrugada podrían ser localmente fuertes, y remitirán durante la mañana y con tendencia por la tarde a intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación aislada. Brumas y polvo en suspensión. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del este moderados, con algún intervalo de fuerte.



- ANDALUCÍA: predominio de cielos nubosos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Serán más probables e intensos en el litoral mediterráneo, área del Estrecho y en el Golfo de Cádiz, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes a últimas horas del día. La cota de nieve a primeras horas del día oscilará en torno a los 800/1000 metros, y subirá rápidamente de este a oeste hasta situarse por encima de los 2000 metros durante la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas sin cambios o en descenso en el extremo occidental y en el litoral, y en ascenso en el resto. Vientos variables con tendencia a componente este por la mañana, que arreciarán durante la tarde en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes. Levante en el Estrecho, ocasionalmente fuerte con rachas muy fuertes a últimas horas del día.



- CANARIAS: En Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos o cubiertos. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Probables lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, en general débiles y ocasionales, sin descartarlas en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noreste que será fuerte en las vertientes sureste y noroeste así como en medianías y en zonas altas de las islas de mayor relieve, donde no se descartan rachas que podrán superar los 70 kilómetros por hora a primeras y últimas horas del día.