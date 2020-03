Éstas son las recomendaciones de los expertos sobre la ingesta de calorías en la cuarentena

Expertos en Nutrición y en Educación Física recomiendan a los ciudadanos reducir la ingesta calórica en estos días de confinamiento en casa por la crisis del coronavirus, así como tratar de mantener, si se puede, una rutina de ejercicios aeróbicos para ayudar a nuestra salud y a nuestro bienestar.



En declaraciones a Efe, la doctora Dori López, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, reconoce que ha visto con horror imágenes de televisión con "carros de la compra llenos de alimentos ultraprocesados, muy ricos en grasa y azúcares, que nos van a perjudicar", ya que "se ha comprado sin conciencia, ante el miedo a lo que podía pasar".



A su juicio, si "ya de entrada en la población en general la ingesta calórica normalmente va por encima de lo que debería ser, en una situación tan excepcional como la de ahora, en la que nos movemos muchísimo menos, es importantísimo poner el foco ahí y tratar de reducirla".



Tras recordar lo que influyen las emociones a la hora de comer, ha recomendado a los ciudadanos que apuesten por alimentos vegetales, en los que debe basarse el 75% de nuestra dieta, no solamente frutas y hortalizas, sino también legumbres, semillas, o frutos secos.



En ese sentido, ha explicado que la opción mejor es la de comprar alimentos frescos y "hacerlos nosotros no perecederos, cocinándolos y congelándolos", ahora sobre todo que no podemos salir de casa y tenemos más tiempo para hacerlo.



Para Dori López, la alimentación es esencial para el buen estado físico y emocional de las personas, por lo que en momentos difíciles se hace aún más necesario su cuidado.

Y el ejercicio, qué

Alonso González, profesor de Educación Física en el Instituto Santiago Apóstol de Almendralejo, cree, por su parte, que en la actual situación de confinamiento de la sociedad, la ingesta habitual debería reducirse como mínimo un tercio para compensar la falta de movimiento.



Además de esto, insta a los ciudadanos a que se hagan una rutina de ejercicios aeróbicos utilizando aparatos como bicicletas estáticas, cintas para correr o elípticas, si disponen de ellos, o incluso andando por casa, aunque resulte aburrido.



Para este profesor de Educación Física, además de mantenerse activo en casa, con todas las tareas que vayan surgiendo, un buen ejercicio aeróbico para quien no dispone de aparatos y tiene poco espacio consistiría en saltar a la comba en series de entre 30 y 60 segundos, con dos minutos de recuperación.



Tanto Dori López como Alonso González coinciden en que una ingesta mayor de alimentos conjugada con la falta de movimiento puede ser fatal para la salud física y psíquica de las personas, cuando en una situación como la actual no pueden salir de casa.