Cola de caballo: la infusión que promete adelgazar pero sólo elimina líquido

Es posible que la palabra equiseto sea desconocida para la mayoría, pero la situación cambia al usar el término cola de caballo. Se trata del nombre común de una planta sin flores muy utilizada como remedio natural, principalmente en infusión, por sus propiedades nutricionales. El tallo de la planta es muy rico en minerales como silicio y potasio, pero además, también es rica en taninos, flavonoides, sapónidos y alcaloides, entre ellos la nicotina.

La cola de caballo se ha colado en el imaginario popular como una infusión que ayuda a adelgazar. Su principal propiedad es, sin embargo, su efecto diurético, pudiendo aumentar en un 30% la secreción de orina. "Debido a su riqueza en sales de potasio, flavonoides y sapónidos, aumenta el fluido urinario y puede ser indicada para remediar la retención de líquidos general en casos puntuales, nunca sostenidos en el tiempo, pues conseguiríamos un efecto rebote", comenta a EL ESPAÑOL la dietista- nutricionista Julia Jiménez Hens. También se puede utilizar esta infusión en algunos problemas como infecciones urinarias, cistitis, uretritis, inflamaciones de la vejiga o próstata.

Pero hay que saber diferenciar la pérdida de líquidos con la pérdida de peso. La primera elimina agua y la segunda disminuye la grasa corporal. Únicamente se pierde agua y no grasa, de modo que en cuanto se vuelve a beber agua ese peso se repondrá. Esta planta puede ayudar por su efecto diurético a una mínima bajada de peso repentina. "En ningún caso podemos afirmar que ayuda a adelgazar por sí sola", dice la especialista. Nunca se ha demostrado que los diuréticos adelgacen. Además la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que los diuréticos "deben usarse con precaución porque una pérdida excesiva de agua y sales puede tener efectos negativos sobre el corazón y la tensión".

La cola de caballo se puede encontrar en forma de infusión o en pastillas. Podemos localizar ambos formatos en grandes superficies o herbolarios. Las pastillas tienen los principios activos más concentrados y en mayor cantidad que una infusión. Además se absorben de una manera más rápida pero no se puede hablar de si una forma de administración es mejor o peor si no conocemos las características de la persona que desea tomarlo y el efecto concreto que está buscando de la planta, afirma la también autora del blog No sé qué cenar.

Se ha demostrado que existen efectos adversos si se abusa de la cola de caballo. El consumo en grandes cantidades puede resultar tóxico y provocar síntomas como fiebre, irregularidades en el ritmo cardíaco y debilidad muscular. Al tener un diurético, su consumo se asocia a una pérdida de agua y sales minerales, ocasionando una deshidratación. De esta forma, el uso prolongado puede derivar en dolor de cabeza, pérdida de apetito, problemas digestivos y trastornos nerviosos. Por lo que, "no debe superarse la dosis de seis gramos de planta seca al día, y nunca durante más de seis semanas consecutivas", advierte la dietista.

Además, la combinación de la cola de caballo con otros medicamentos o suplementos dietéticos puede tener efectos adversos. "No se debe consumir en caso de estar usando parches de nicotina o en caso de ser sensible a ella, por el contenido de esta planta en nicotina", ejemplifica Jiménez Hans.

La cola de caballo contiene una sustancia química que se llama tiaminasa y descompone la vitamina tiamina, por lo que puede provocar una deficiencia de esta vitamina. La tiamina ayuda a convertir los carbohidratos en energía. Además puede aumentar la eliminación de potasio del cuerpo, "se recomienda suplementar con vitaminas del complejo B en tratamientos con cola de caballo, siempre supervisado por un Dietista-Nutricionista titulado" concluye.

La cola de caballo puede hacer posible que se eliminen líquidos al producir en este cuerpo más orina y por tanto desechemos líquidos. Pero hay que tener clara la diferencia entre perder peso y grasa. Cuando perdemos grasa, el cuerpo pierde volumen. Pero cuando se disminuye de peso, se pierde agua y masa muscular.

