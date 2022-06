El tiempo para el lunes 20 de junio: descenso general de las temperaturas y cielos nubosos

La semana comienza con cielos poco nubosos, en general, aunque con precipitaciones en Galicia y el área cantábrica. Las temperaturas máximas pueden superar los 35 grados en el valle del Ebro, puntos del interior sureste y Mallorca.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que este lunes estará nuboso o cubierto con precipitaciones en Galicia y Cantábrico e intervalos nubosos en otras zonas del noroeste peninsular, con probabilidad de alguna precipitación débil que podría llega hasta el sistema Central.



También estará nuboso o con intervalos nubosos en el entorno del Pirineo occidental, con chubascos y tormentas más probables por la tarde-noche. En el resto de la Península y en Baleares, cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos, así como algo de nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio oriental peninsular, donde puede darse algún chubasco o tormenta por la tarde.





El tiempo del lunes 20 de junio

En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna lluvia débil en las de mayor relieve, y cielos más despejados por el sur. Es posible la presencia de calima en Baleares y Melilla, sin que se descarte en el este de Canarias.



Las temperaturas máximas en descenso en el noroeste de Andalucía, el Cantábrico y el Pirineo occidental, pero se superarán los 35 grados en el valle del Ebro, puntos del interior sureste y Mallorca. Las mínimas bajarán en el oeste de Extremadura y el entorno del valle del Ebro-sistema Ibérico y pocos cambios en el resto.

El viento soplará de componente oeste en Galicia, área cantábrica y litoral andaluz, con algún intervalo de intensidad fuerte en el Estrecho. En la vertiente atlántica viento del suroeste y en Baleares del sureste. Alisios en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: Nuboso o cubierto disminuyendo al final a intervalos nubosos en la mitad este, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes e intensos en el noroeste. Las temperaturas sin cambios o en descenso. Viento flojo del norte y noroeste, que será más intenso en el litoral occidental, girando por la mañana a oeste y suroeste, con intervalos más intensos en el litoral norte.



- ASTURIAS: Intervalos nubosos, siendo la nubosidad más abundante durante las horas centrales del día, con lluvias y chubascos dispersos. Brumas matinales en cotas altas. Las temperaturas sin cambios en la mitad occidental y en descenso en la oriental, siendo de moderado a notable en el caso de las máximas. El viento será flojo variable, excepto a primeras horas en el litoral, donde soplará moderado del oeste al principio.



- CANTABRIA: Nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes e intensos en Liébana. Brumas y nieblas matinales en el interior. Las temperaturas irán en descenso, que será ligero el de las mínimas y más acusado el de las máximas, el cual podrá ser localmente notable en el interior. El viento flojo variable en el interior y del oeste, más intenso, en el litoral, donde amaina a flojo y rola a componente norte al mediodía.



- PAÍS VASCO: Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles y chubascos dispersos, que serán poco probables en el tercio sur. Brumas y bancos de niebla en el interior, más probables al final del día. Las temperaturas en descenso, que será ligero el de las mínimas y más acusado el de las máximas, el cual será localmente notable en el interior. Viento de componente norte, en general flojo.



- CASTILLA Y LEÓN: En el tercio norte nuboso con precipitaciones. En el resto intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros. Los vientos serán del suroeste tendiendo al oeste a últimas horas.



- NAVARRA: Nuboso en el cuadrante noroeste, donde no se descartan lluvias débiles y dispersas, y poco nuboso o despejado en el resto, aumentando por la tarde la nubosidad alta y de evolución diurna, con probables chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo, donde podrán ser ocasionalmente fuertes. Brumas y nieblas matinales en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas en descenso, en general ligero; máximas en descenso en el noroeste, donde podrá ser localmente notable, y sin cambios o en ligero aumento en el resto. El viento del norte y noroeste flojo, girando y arreciando temporalmente en las horas centrales del día a sur y sureste en el centro y sur de la Comunidad.



- LA RIOJA: Intervalos nubosos, sin descartar algunos chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas irán en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos serán variables, con predominio del suroeste en la Ibérica.



- ARAGÓN: Poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en la depresión del Ebro, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en zonas de montaña, que dejará chubascos y tormentas en el Pirineo y al sur del Sistema Ibérico, los cuales podrán ser localmente fuertes y se podrán extender de forma dispersa, de sur a norte, por zonas de la mitad oriental de la comunidad durante la tarde. La temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios. El viento será del sur y sureste flojo tendiendo por la tarde a moderado, ocasionalmente fuerte en zonas del tercio sur y cotas altas del Pirineo



- CATALUÑA: Poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas, sin descartar alguna bruma, en zonas litorales y prelitorales; aumentando por la tarde a intervalos de nubes medias y altas de sur a norte. Nubosidad de evolución diurna en el Pirineo a partir de mediodía, que podrá dejar chubascos y tormentas en el sector occidental, preferentemente en el Valle de Arán. Temperaturas con pocos cambios. El viento será del sur y sureste de flojo a moderado, reforzado en el Ampurdán; ocasionalmente fuerte en cotas altas del Pirineo y con algunas rachas fuertes en el Valle de Arán por la tarde.



- EXTREMADURA: En el tercio norte y en el este habrá intervalos nubosos, sin descartar algunos chubascos dispersos. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y los vientos del suroeste, que serán mas intensos en el este y flojos en el resto.



- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso o despejado aumentando a nuboso en horas centrales por la evolución diurna, y con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas en descenso ligero o sin cambios y el Viento flojo del suroeste, aumentando temporalmente de intensidad en horas centrales.



- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso durante la mañana en el noroeste de la comunidad y sistema Ibérico, así como en el sureste de Albacete y de Cuenca, sin descartar algún chubasco disperso o tormenta ocasional en la Sierra de Alcaraz. Las temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas, que serán más acusados en el nordeste. Viento flojo del sur y suroeste, aumentando temporalmente de intensidad en horas centrales, con algunas rachas muy fuertes en zonas altas del sistema Ibérico, y rolando a oeste y suroeste flojo por la tarde.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas, sin descartar alguna bruma, en el litoral norte; tendiendo por la tarde a intervalos nubosos de sur a norte y a poco nuboso al final. Nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en zonas del interior, preferentemente en la mitad septentrional, donde dejará chubascos y tormentas; que podrán ser localmente fuertes en el interior norte de Valencia, y sin descartar en zonas cercanas de Castellón. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios y el viento será flojo de componentes sur y este, reforzado por la tarde en el litoral.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielos con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan algunos chubascos que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales. Las temperaturas sin cambios o máximas en ascenso y los vientos variables flojos, con brisas.



- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión. Las temperaturas tendrán pocos cambios, o en ascenso las diurnas en el norte de Mallorca. El viento será del sur y sureste con alguna brisa costera en Mallorca.



- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras, que pueden ir acompañadas de algunas tormentas. Las temperaturas sin cambios o en descenso. Los vientos de componente oeste, más intensos en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, y rachas ocasionalmente muy fuertes en cotas altas orientales.



- CANARIAS: Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y de poco nubosos con calima en niveles altos en la mitad sur de las islas orientales. No se descartan lluvias débiles dispersas al norte de las islas de mayor relieve, más probables en medianías de las occidentales a primeras y últimas horas. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero descenso, que será más acusado en medianías y zonas de interior. El viento será del noreste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste por la tarde, y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas; en cumbres, viento en general flojo variable, predominando la componente oeste en las islas centrales

