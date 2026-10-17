Se acercan más lluvias a España. Meteored / El Tiempo

Los meteorólogos lo confirman: llega un gran anticiclón con lluvias y tormentas extremas en España en los próximos días

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LO ESENCIAL Las claves Un potente anticiclón en el norte de Europa desplazará masas de aire frío hacia la Península, provocando la desestabilización del tiempo. El fenómeno podría evolucionar hacia una DANA profunda, trayendo lluvias fuertes y tormentas extremas durante el fin de semana. Las zonas más afectadas serán el litoral mediterráneo, Baleares y la cornisa cantábrica, donde se esperan precipitaciones persistentes. El cambio de tiempo incluirá un bajón térmico generalizado y las primeras nevadas en los sistemas montañosos.

Se acerca un nuevo punto de inflexión en el clima de España debido a un cambio drástico en la corriente en chorro polar, que perderá velocidad y trazará grandes ondulaciones, según informan desde El Tiempo.

Tras pasar varios días con un ambiente plenamente primaveral, con máximas que hasta rozan los 35 ºC en diferentes zonas del país, la atmósfera se desestabilizará por completo en la segunda mitad de la semana, devolviendo el clima a ese ambiente lluvioso que vivimos a principios de mes.

El motivo de todo esto se debe a que un potente anticiclón ascenderá hacia latitudes del norte de Europa, bloqueando la circulación habitual e impulsando masas de aire frío hacia la península, por lo que será mejor tomar precauciones y volver a recuperar los paraguas.

Más lluvias para el fin de semana

Los modelos meteorológicos apuntan a que este fenómeno acabará convirtiéndose en una DANA profunda, aunque todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria exacta. No obstante lo que está claro es que se avecinan lluvias fuertes y tormentas al país.

La combinación del aire frío en altura con la entrada de vientos húmedos intensificará la inestabilidad en la fachada mediterránea y el archipiélago balear. El modelo europeo de predicción advierte del riesgo de lluvias locales realmente persistentes en las regiones costeras de España, como Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.

Pero la cornisa cantábrica tampoco se libra, porque el flujo húmedo del norte provocará un escenario de precipitaciones constantes en el norte, dejando así el territorio peninsular envuelto en una masa de agua.

El cambio de tiempo, por supuesto, vendrá acompañado de un bajón térmico y también de las primeras nevadas en los sistemas montañosos. En el resto del interior, los chubascos serán más irregulares y se verán de manera más dispersa y puntual, sin grandes complicaciones según las últimas informaciones.

Por supuesto, lo mejor es siempre realizar un seguimiento constante para estar al día de los cambios de tiempo que puedan producirse a última hora, y es que no siempre es una ciencia exacta y puede haber desplazamientos que hagan que las lluvias se dirijan hacia nuevas zonas.

En cualquier caso, las zonas costeras van a ser por ahora las más afectadas, volviendo así a las lluvias y tormentas que han imperado en el país en las últimas semanas, dejando a un lado estas recientes jornadas de calor que han permitido respirar a las grandes ciudades y núcleos urbanos.