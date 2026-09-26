Es oficial: deberás esperar al menos 24 horas para donar sangre después de ir al dentista a hacerte una limpieza de boca

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Las claves Generado con IA Tras una limpieza dental, se debe esperar al menos 24 horas antes de donar sangre. Empastes requieren una espera de 72 horas, y tras una extracción dental hay que esperar una semana para donar. Si se han tomado antibióticos por infección dental, es necesario esperar al menos dos semanas tras terminar el tratamiento. Antes de donar, se realiza un cuestionario de salud y un examen médico para garantizar la seguridad del donante y del receptor.

Ir al dentista antes de donar sangre no siempre obliga a posponer la extracción durante el mismo periodo. El tiempo de espera depende del tratamiento odontológico recibido y de sus características.

Una limpieza dental, por ejemplo, implica una espera mínima de 24 horas antes de realizar una donación. Este plazo corresponde a los tratamientos odontológicos menores efectuados por dentistas o higienistas.

La normativa española establece además periodos diferentes para otros procedimientos. Los empastes requieren esperar 72 horas, mientras que determinadas intervenciones odontológicas reciben la consideración de cirugía menor.

En este último grupo se incluyen las extracciones, las obturaciones radiculares y otros tratamientos análogos. Después de una extracción dental, el donante deberá esperar una semana antes de volver a donar.

La situación cambia cuando la visita al dentista está relacionada con un flemón o una infección. En estos casos, puede haberse utilizado medicación antibiótica para tratar el problema.

Aumentar las donaciones

Cuando se han tomado antibióticos, el periodo de espera aumenta y debe transcurrir un mínimo de dos semanas desde la finalización del tratamiento prescrito antes de donar sangre.

Estas medidas buscan proteger tanto a quien realiza la donación como a la persona que recibirá la sangre. Por ello, las circunstancias médicas recientes forman parte del proceso de selección.

Antes de donar, no es necesario acudir en ayunas ni se debe haber consumido alcohol. Además, el donante debe completar un cuestionario sobre salud, antecedentes y estilo de vida.

La información proporcionada durante este proceso tiene carácter confidencial y permite al personal sanitario determinar si la donación puede realizarse con seguridad o si conviene aplazarla.

La valoración incluye también un breve examen médico. El personal sanitario comprueba el pulso, la tensión arterial, la hemoglobina y el peso antes de comenzar la extracción.

Durante la donación, el proceso comienza limpiando con una solución antiséptica la zona interna del brazo. Después, un enfermero introduce una aguja estéril conectada a una bolsa.

La bolsa recoge aproximadamente 450 centímetros cúbicos de sangre y suele llenarse en unos diez minutos. En total, el procedimiento tiene una duración media cercana a veinte minutos.

Tras la extracción, conviene presionar durante unos minutos la zona de punción para reducir el riesgo de hematomas. Después, tras descansar y tomar un refrigerio, se pueden retomar las actividades.

Sin embargo, durante el resto del día deben evitarse los esfuerzos intensos. También hay que evitar alcohol, tabaco, temperaturas elevadas, conducir vehículos pesados y realizar ejercicio intenso durante las dos horas posteriores.

Además, durante las 24 horas siguientes a la donación se recomienda ingerir abundante líquido. Los resultados de los análisis realizados serán enviados posteriormente al domicilio facilitado por el donante.

En la primera donación, además, se entrega un carnet que acredita al donante y permite registrar las extracciones posteriores. Así, los controles y los datos quedan vinculados a su historial.

Respetar los intervalos establecidos permite donar sangre de manera periódica, mientras el personal sanitario mantiene los controles habituales para comprobar que cada extracción puede realizarse con seguridad.