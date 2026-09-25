Manuel Manzano, veterinario: "Si tu gato te amasa es porque está contento y te identifica como parte de su grupo social"

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Las claves Generado con IA El amasado en los gatos es un comportamiento asociado a felicidad y comodidad, según el veterinario Manuel Manzano. Este gesto tiene su origen en la etapa de lactancia, cuando los gatitos estimulan la salida de leche presionando el abdomen materno. El amasado también sirve para preparar el lugar de descanso y reforzar vínculos afectivos con los humanos. Los gatos pueden impregnar de olor las superficies mientras amasan, identificando así a sus dueños como parte de su grupo social.

Si tu gato apoya las patas delanteras sobre tus piernas, una manta o superficie blanda y comienza a presionar alternativamente, está haciendo más que buscar comodidad. Según el veterinario Manuel Manzano, ese gesto puede ser una declaración de bienestar.

El amasado es uno de los comportamientos más reconocibles de los gatos. Manzano explica que existen varias razones para entenderlo, aunque destaca una sobre todas: el animal lo hace principalmente porque está tremendamente feliz y cómodo junto a ti.

El origen de este movimiento se remonta a la lactancia. Los gatitos presionan con las patas delanteras el abdomen materno para estimular la salida de leche. Ese patrón permanece después del destete, cuando el felino alcanza la edad adulta.

Manzano relaciona esta permanencia con la neotenia, un fenómeno por el que los animales adultos conservan comportamientos propios de etapas juveniles. Así, aquel movimiento aprendido durante los primeros días acaba convertido en una conducta habitual cuando el gato crece.

Una búsqueda de espacio

Pero el recuerdo de la lactancia no explica por sí solo el amasado. Los gatos también pueden utilizarlo para preparar el lugar donde van a descansar, una conducta especialmente relacionada con superficies blandas, cómodas y seguras antes de echarse.

En las gatas gestantes, además, ese comportamiento puede adquirir una función instintiva relacionada con la preparación del lugar de parto. En ambos casos, el movimiento combina una respuesta corporal aprendida con la búsqueda de un espacio apropiado para descansar.

Existe también una dimensión afectiva. Para Manzano, amasar puede servir al gato para establecer un vínculo con la persona a la que dirige el comportamiento. Cuando ocurre mientras ronronea o busca contacto, suele aparecer dentro de situaciones de calma.

Las patas aportan, además, una pista importante. Los gatos poseen glándulas odoríferas en esa zona y pueden liberar señales químicas. De este modo, el amasado puede contribuir a impregnar de olor superficies y reforzar su reconocimiento dentro del entorno social felino.

Por eso, cuando un gato amasa sobre su dueño, Manzano señala que puede estar identificándolo como integrante de su grupo social. No significa que exista una traducción exacta del gesto, pero encaja con otras conductas utilizadas para mantener vínculos.

La explicación coincide con investigaciones recientes sobre las relaciones entre gatos y humanos. Algunas han analizado cambios hormonales durante las interacciones y han encontrado modificaciones en oxitocina y cortisol, pero esos resultados no permiten atribuir variaciones específicamente al amasado.

Otro estudio observó que el tipo de interacción con el propietario influye en las respuestas hormonales del gato. Las interacciones pasivas se asociaron con más oxitocina y menos cortisol, mientras que los contactos forzados mostraron un patrón diferente.

Que el amasado sea habitual no significa, sin embargo, que cualquier aumento de conducta deba ignorarse. Si aparece de manera compulsiva, cambia bruscamente o se acompaña de otros signos, conviene consultar con un veterinario para descartar estrés o problemas físicos.

Si las uñas hacen daño, Manzano aconseja no regañar ni apartar al animal. Una manta puede proteger las piernas y permitir que mantenga la conducta. Así, el amasado conserva su significado: pequeña muestra de comodidad, afecto, vínculo y confianza.