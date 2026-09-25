Lara Ferreiro, psicóloga: "Para Maricarmen, con 87 años, tener techo y sentirse en casa son dos realidades muy diferentes"

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Las claves Generado con IA Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada tras vivir siete décadas en su hogar, sufriendo graves consecuencias emocionales. La psicóloga Lara Ferreiro explica que perder la casa implica un "duelo inmobiliario", afectando la identidad y estabilidad de las personas mayores. El desalojo forzado provoca estrés extremo, sensación de pérdida de control y riesgo de síndrome de estrés por reubicación. A pesar del trauma, Maricarmen mantiene su dignidad y busca reconstruir su sentido de pertenencia con apoyo social y objetos personales.

El caso de Maricarmen, desahuciada a los 87 años de la casa donde residió durante siete décadas, trasciende el simple cambio de domicilio.

La reconocida psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, disecciona las profundas cicatrices invisibles que deja este trauma en la salud mental.

Para esta mujer, su vivienda no era solo un lugar donde dormir, sino el archivo vivo de su memoria autobiográfica y el escenario principal de su historia personal.

Ferreiro advierte sobre un fenómeno devastador y poco visibilizado: el duelo inmobiliario.

No solo se llora la muerte de seres queridos, también se sufre intensamente al perder un espacio que daba sentido a la rutina diaria, a la seguridad y a la propia identidad.

Abandonar involuntariamente el hogar provoca una ruptura brutal en la continuidad vital de las personas mayores, arrebatándoles sus referencias más básicas.

El calvario de esta mujer no comenzó el día del desalojo. La experta subraya que vivir bajo la constante amenaza de perder la casa genera un duelo anticipatorio y un desgaste emocional extremo.

Esta incertidumbre prolongada arrebata algo vital en la vejez, la percepción de control sobre la propia vida.

Sentir que el futuro depende exclusivamente de decisiones jurídicas e institucionales empuja a las víctimas hacia un peligroso estado de indefensión aprendida.

"Tener techo y sentirse en casa son dos realidades diferentes", sentencia Ferreiro al analizar el impacto psicológico de este traslado forzoso.

Un nuevo alojamiento soluciona la necesidad material, pero obliga a la persona a reconstruir desde cero las referencias espaciales, los vínculos vecinales y la verdadera sensación de hogar.

El "caso Maricarmen", según la psicología

Este drástico e indeseado cambio aumenta considerablemente el riesgo de sufrir el temido síndrome de estrés por reubicación.

El drama de Maricarmen escenifica de forma cruda el choque actual entre el derecho a una vivienda digna y la protección de la propiedad privada en España.

Mientras este debate inunda la sociedad, la protagonista ha decidido alzar la voz desde la cama de un hospital.

Ferreiro destaca que esta valiente actitud refleja una necesidad irrenunciable de seguir sintiéndose útil y de recuperar su propia voz tras el proceso.

Hablar públicamente le permite transformar una pérdida devastadora en un propósito de lucha, buscando el reconocimiento emocional que el desalojo le arrebató.

Afortunadamente, el inmenso apoyo social, familiar y vecinal está actuando como un escudo protector frente al aislamiento social.

El reto psicológico ahora consiste en reconstruir la sensación de pertenencia rodeándose de sus antiguos muebles y objetos personales para unir su pasado con el nuevo espacio.

La herida emocional sigue abierta, pero Maricarmen demuestra que, incluso en la máxima vulnerabilidad física, su dignidad y su inquebrantable capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida permanecen intactas.