Un experto en nutrición español: "La comida más rica e ideal para perder grasa lleva huevo, garbanzo y esta verdura"

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Las claves Generado con IA Un experto en nutrición recomienda una receta sencilla con huevo, garbanzos y pimientos para perder grasa. El plato combina proteínas de calidad, legumbres y verduras, resultando saciante, bajo en calorías y fácil de preparar. El huevo aporta proteínas, vitaminas y minerales esenciales que ayudan a mantener masa muscular y proporcionan saciedad. Esta receta es ideal para quienes entrenan y buscan controlar el apetito y el peso dentro de una dieta equilibrada.

Cuando se busca perder grasa, no siempre es necesario recurrir a platos complicados. Una receta sencilla puede reunir proteínas, legumbres y verduras para conseguir una comida sabrosa, saciante y relativamente baja en calorías.

Así lo plantea Gerard, experto en nutrición, con una preparación pensada especialmente para quienes entrenan y quieren cuidar su alimentación mientras buscan reducir peso o grasa corporal.

La receta comienza con una base de cebolla cortada en trozos pequeños, que se cocina en una sartén con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal hasta quedar prácticamente pochada.

@gerard_vilarrasa Garbanzos con Verduras y Huevo🥘🍳 La Receta Alta en Proteínas que Deberías probar⬇️ Una receta fácil saludable y deliciosa perfecta para días bajos en calorías o épocas de pérdida de grasa. Es alta en proteínas sin harinas ni arroz pasta o patata ideal para una dieta equilibrada y para perder peso con un plato lleno de sabor y nutrientes. Deberías probarla porque es saciante ligera y muy fácil de preparar Ingredientes📝: 1 cebolla mediana Mix de pimientos rojo verde y amarillo 1 bote de garbanzos cocidos 400 g o garbanzos caseros 2 cucharadas de aceite de oliva Pimentón picante Pimentón dulce Pimienta negra Ajo en polvo Sal al gusto 200 ml de tomate natural triturado no frito Un chorrito de leche opcional para cremosidad Romero seco 3 huevos enteros Guarda esta receta prepárala y pruébala cuanto antes. Comparte con tus amigos o familiares y sorpréndelos con este plato saludable equilibrado fácil y delicioso🤤🫶🏼 ♬ som original - 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔🎵

En ese momento se incorpora un mix de pimientos, antes de añadir los garbanzos. El experto propone condimentar la mezcla con comino, pimentón picante, pimienta negra, ajo en polvo, pimentón dulce y algo más de sal.

Después llega el tomate natural, con una condición importante para esta preparación: no debe utilizarse tomate frito. A continuación, se añade romero y un chorrito de leche para conseguir una textura más cremosa.

Proteínas de calidad

El ingrediente que completa este plato son tres huevos enteros. Gerard los incorpora directamente a la sartén, la tapa y deja que se cocinen junto al resto de ingredientes hasta que estén preparados.

El resultado es una combinación que reúne huevo, garbanzos y pimientos en una misma elaboración, con especias y tomate natural para aportar sabor. Además, está planteada como una receta sencilla para compartir.

El huevo destaca especialmente por su contenido en proteínas de alta calidad, similares a las que necesita nuestro organismo. Estas proteínas contribuyen al mantenimiento de los tejidos, especialmente los musculares y óseos.

Por este motivo, el huevo forma parte habitualmente de la alimentación de los deportistas y también puede resultar interesante para las personas mayores, ya que contribuye a conservar la masa muscular.

Además de proteínas, contiene aminoácidos esenciales, ácido oleico monoinsaturado y colina, un nutriente necesario para el desarrollo del organismo. También aporta numerosas vitaminas, minerales como fósforo y potasio, y antioxidantes.

Entre estos últimos se encuentran la luteína y la zeaxantina, dos nutrientes que se depositan en el ojo y contribuyen a protegerlo. El huevo, además, concentra muchos nutrientes en una cantidad relativamente reducida de calorías.

Su capacidad para proporcionar saciedad también explica su presencia en dietas destinadas a perder peso. La Fundación Española del Corazón lo incluye entre los alimentos recomendables dentro de las dietas de adelgazamiento.

La doctora en Alimentación Laura Arranz también destaca que incorporar proteínas al desayuno puede favorecer la sensación de saciedad y ayudar a regular el apetito hasta la siguiente comida, reduciendo el picoteo entre horas.

Por tanto, esta receta de garbanzos, huevo y pimientos combina varios alimentos que pueden encajar en una alimentación variada y equilibrada, especialmente cuando se busca una opción nutritiva y saciante para después del entrenamiento.