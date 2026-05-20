El pueblo español perfecto para una escapada: ha sido reconocido como "Ciudad de la Ciencia y la Innovación"

Esta población se encuentra muy cerca del río Guadalquivir y recorrido por el Guadalbullón.

Las claves

Las claves Generado con IA Mengíbar, en Jaén, ha sido reconocido como "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El municipio se integra en la Red Innpulso, que agrupa a las ciudades españolas más comprometidas con la innovación y el desarrollo tecnológico. Mengíbar destaca por su mezcla de patrimonio histórico, gastronomía tradicional y apuesta por la sostenibilidad, además de su ubicación estratégica cerca de Jaén. El reconocimiento facilita el acceso a proyectos de colaboración, digitalización y fondos europeos, impulsando el desarrollo turístico y económico local.

En el corazón de la provincia de Jaén, alejado de las masificadas rutas turísticas de Andalucía, se encuentra un municipio que acaba de entrar en un selecto club nacional.

Se trata de Mengíbar, una localidad que ha recibido el reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con la distinción de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación", un sello que premia a los municipios que apuestan por políticas públicas, innovadoras y sostenibles.

Aunque muchos viajeros llegan a Jaén atraídos por ciudades monumentales y conocidas como Úbeda o Baeza, el municipio de Mengíbar empieza a posicionarse como una forma de escapada diferente: más tranquila, auténtica y con una interesante combinación de patrimonio histórico, tradición andaluza y visión de futuro sostenible.

El reconocimiento otorgado por el Ministerio no es algo simbólico. De hecho, la distinción permite a Mengíbar integrarse en la conocida Red Innpulso, un foro nacional que reúne a las ciudades españolas más comprometidas con la innovación, la transformación urbana y el desarrollo tecnológico. Actualmente solo 128 municipios forman parte de esta red en toda España.

Ciencia entre los olivos

Sin embargo, lo más llamativo es que Mengíbar ha logrado este reconocimiento en la categoría de municipios de menos de 20.000 habitantes, compartiendo lista con localidades de distintos puntos del país.

Este hecho, a su vez, demostraría que la innovación no es exclusiva de las grandes capitales, sino que incluso pueblos de mediano tamaño pueden reinventarse y no perder su identidad.

Pero, más allá de estos reconocimientos institucionales, uno de los grandes atractivos de la localidad jienense es su ubicación estratégica.

La población se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Jaén, además de encontrarse muy bien conectada con otras zonas de Andalucía, lo cual permite descubrir una provincia que destaca por sus olivares infinitos, su gastronomía tradicional y una enorme riqueza cultural.

Además, este municipio también conserva un interesante legado histórico. Entre sus lugares más representativos destaca la Torre del Castillo, uno de los símbolos locales y una muestra del pasado defensivo de la zona.

Asimismo, la localidad también está vinculada a episodios relevantes de la Guerra de la Independencia, destacando la Batalla de Bailén, uno de los enfrentamientos más importantes contra las tropas napoleónicas.

A esto debemos sumar su carácter acogedor, típico de los pueblos andaluces del interior, donde todavía es posible disfrutar de plazas tranquilas, bares tradicionales y un ritmo de vida tranquilo y desacelerado en comparación al turismo de las grandes capitales.

Por su parte, cabe recordar uno de los puntos fuertes de la zona: la gastronomía.

Como ocurre en buena parte de Jaén, el aceite de oliva virgen extra es el gran protagonista, y tanto en Mengíbar como en sus alrededores es posible degustar platos típicos elaborados con productos locales: desde migas, ochíos o carnes a la brasa hasta recetas tradicionales de cuchara.

Por todo ello, el reconocimiento como "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" probablemente dará lugar a un impulso tanto turístico como económico para el municipio.

El sello facilita el acceso a proyectos de colaboración, iniciativas de digitalización y posibles fondos europeos destinados al desarrollo local.

En un momento en el que muchos viajeros buscan destinos más sostenibles, tranquilos y con identidad propia, Mengíbar reúne todos los ingredientes para ser una elección atractiva: patrimonio, gastronomía, cercanía a espacios naturales y ahora también una clara apuesta por un futuro sostenible.

En estos momentos cabe recordar que las mejores escapadas no siempre deben ser en las ciudades más famosas y sobradamente conocidas, sino más bien en lugares que todavía conservan autenticidad y precisamente destacan por ello.

Mengíbar parece dispuesto a demostrar que un pequeño pueblo andaluz también puede convertirse en un ejemplo nacional de innovación y modernidad sin renunciar a sus raíces.