El pueblo ideal para recorrer a pie y comer un pulpo exquisito: hórreos junto al mar y uno de los cascos más bonitos

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Las claves Generado con IA Combarro, cerca de Pontevedra, es famoso por su casco histórico, hórreos junto al mar y una arquitectura tradicional muy bien conservada. El pueblo está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1972, destacando como un “museo al aire libre” por sus calles empedradas y plazas con cruceiros. Sus hórreos, alineados junto a la ría, son el elemento más icónico y diferencian a Combarro de otros pueblos gallegos. La gastronomía marinera, especialmente el pulpo y mariscos, es parte esencial de la experiencia de recorrer el pueblo a pie.

Combarro es uno de esos pueblos que no necesitan demasiada explicación: basta caminar unos minutos por su casco histórico para entender por qué se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Galicia.

A solo unos kilómetros de Pontevedra, en plena ría, este pequeño núcleo marinero del municipio de Poio conserva una mezcla muy potente de casas tradicionales, callejas de piedra, cruceiros y hórreos asomados al mar.

Turismo Rías Baixas lo define como un “museo al aire libre” y recuerda que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, gracias a sus calles empedradas, sus hórreos a pie de mar y sus plazas con cruceiros.

La gracia de este lugar está en que no se visita como un decorado aislado, sino como un pueblo para recorrer despacio. Destaca su paseo por plazas, cruces de piedra y calles tradicionales muy ligadas al frente marinero.

El recorrido suele conducir hacia A Rúa, una de sus arterias más características, donde aparecen casas marineras con soportales estrechos y balcones de piedra o madera. Todo parece pensado para avanzar mirando los detalles.

Campesinos y marineros

Pero la imagen que explica su fama está en los hórreos. Estos son el elemento más icónico de Combarro y calcula que se conservan unos 60, aproximadamente la mitad alineados junto a la costa.

Ese dato marca la diferencia. En Galicia hay hórreos en muchos lugares, pero verlos casi pegados a la ría, como si fueran una frontera de piedra entre el pueblo y el agua, convierte la escena en algo muy singular.

Turismo de Galicia también identifica Combarro como conjunto histórico y fija su declaración oficial el 30 de noviembre de 1972. En su ficha patrimonial lo vincula directamente con esa imagen de “orillamar” de hórreos.

Estos no eran adornos, sino construcciones prácticas. Servían para almacenar cereal, elevarlo del suelo y protegerlo de la humedad y los roedores, una función que explica su diseño sobre pilares y su presencia en piedra y madera.

A esa arquitectura popular se suman los cruceiros, otro rasgo esencial del casco. Hórreos, casas marineras y cruceros abundan en este conjunto histórico construido sobre granito y abierto hacia el mar.

El resultado es una postal muy gallega, pero nada plana. Combarro mezcla tradición marinera y campesina, porque sus graneros hablan del campo mientras su ubicación, sus casas y su cocina miran claramente hacia la ría.

Ahí entra también la gastronomía. No hace falta forzar demasiado el vínculo con el pulpo: en las Rías Baixas, la cocina marinera forma parte natural de la escapada, junto al marisco, los pescados y los productos de la ría.

Combarro, además, ha sabido convertir esa identidad en experiencia turística sin perder del todo su escala. Sus calles son estrechas, el paseo es corto y el atractivo no está en correr, sino en dejar que aparezcan hórreos, balcones y pequeñas plazas.