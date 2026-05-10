Los psicólogos españoles coinciden: "Cuando te pones enfermo se refleja muy rápido en la forma de escribir"

Las claves

Las claves Generado con IA La forma de escribir refleja aspectos de la personalidad y puede cambiar por motivos emocionales o de salud. Según expertos, los cambios en la caligrafía pueden indicar alteraciones rápidas en el estado físico o anímico de una persona. Las personas con altas capacidades suelen mostrar una grafía particular, especialmente evidente en niños y adolescentes. La escritura rápida y desordenada en adultos puede señalar un pensamiento ágil y una desconexión entre mente y habilidades motoras.

La forma en la que escribe un individuo puede hacer ver muchas cosas sobre su personalidad, al igual que sus firmas, por ejemplo aquellas que son circulares puede señalar la necesidad de seguridad.

Otro tipo son aquellas que comienzan con una especie de "pedestal", la utilizan todos los que quieren destacar o llamar la atención.

Tal es la cantidad de información que se puede llegar a transmitir, que muchos lo estudian mediante la grafología. Este es el caso de Rafael Cruz Casado, psicólogo de la escritura.

Pluma estilográfica. Istock

El experto destapa algunos de los misterios de este saber desde sus redes sociales. "Si modificas la letra es porque has cambiado la personalidad".

Y es que tal y como Cruz recalca, la forma de la caligrafía siempre seguirá el mismo camino de proyección que el propio cerebro. "La escritura la dirige, la organiza y la proyecta el cerebro".

Por lo tanto, todas las modificaciones registradas en este órgano como el estado físico, de ánimo, o la propia evolución, va a ser visibilizado cuando los conceptos ya estén asentados.

No suele ser tan rápido en todos los aspectos, uno de estos, en los que si se suele reflejar con cierta velocidad es en los aspectos emocionales. "Cuando te enfermas también va a reflejarse rápido en la escritura".

Sin embargo, para "los cambios de trasfondo o de personalidad más complejos va a tardar un poco", asegura el psicólogo haciendo referencia a que suele ser unos meses.

Además de ello, se pueden descubrir otros aspectos del ser humano, como son las altas capacidades. "Tienen una grafía muy particular y en los niños es mucho más evidente".

Esto se debe a que en los más pequeños evoluciona a una velocidad vertiginosa, tanto en dinamismo, como en forma. "Pueden estar hasta 5 años por encima de los demás niños".

En cuanto a los adolescentes, recalca que es más visible que en las niñas, ya que suele ser más rápida.

Mientras que en los adultos se puede detectar gracias a la escritura movida. Se refiere a un tipo de caligrafía rápida y a menudo desordenada.

Con ella se visibiliza un pensamiento ágil y una disincronía motora, en la que la mente va a una mayor velocidad que las capacidades motoras.

De acuerdo con Europa Press y la 'National Pen Company' - Compañía Nacional de la Pluma, la caligrafía puede revelar cerca de 5 mil rasgos diferentes de la forma de ser, por lo que estar atento a ella y sus cambios puede revelarnos muchos secretos de nosotros mismos.