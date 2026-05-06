Parece Desembarco del Rey, pero es España: la ciudad Patrimonio de la Humanidad con palacios del siglo XV y ambiente medieval

Las claves

Las claves Generado con IA Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su casco histórico medieval excepcionalmente conservado. La ciudad sirvió como escenario para Desembarco del Rey en el rodaje de Juego de Tronos y La casa del dragón, atrayendo a numerosos fans. El turismo relacionado con la serie ha beneficiado tanto a la hostelería local como a la puesta en valor del patrimonio histórico de Cáceres. Palacios y monumentos como el de los Golfines de Abajo y la Torre de Bujaco reflejan la rica mezcla de influencias romanas, musulmanas y cristianas de la ciudad.

Cáceres es, desde hace años, uno de los puntos turísticos más buscados entre los amantes del universo de George R.R. Martin, y no es para menos: la ciudad se vistió de capital convirtiéndose en Desembarco del Rey durante el rodaje de Juego de Tronos.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su casco histórico ofrece una conservación excepcional que permite al espectador retroceder siglos en el tiempo. La ausencia de elementos modernos visibles y su arquitectura de piedra granítica han convertido a esta joya en un plató natural muy codiciado entre las grandes producciones internacionales de HBO.

El trazado medieval de la ciudad, caracterizado por sus calles empedradas y palacios del siglo XV, apenas ha necesitado retoques digitales para transformarse en la sede del Trono de Hierro. Espacios emblemáticos como el Arco de la Estrella, la Plaza de Santa María y la Cuesta de la Compañía han servido de escenario para momentos clave de la narrativa de Poniente, llegando incluso hasta La casa del dragón.

Cáceres, la Poniente real

Evidentemente, el impacto del rodaje ha generado un fenómeno de turismo sin precedentes en la localidad, moviendo mareas ingentes de turistas que buscan recrear las escenas más destacadas de Juego de Tronos a través de sus propios ojos.

Según datos del sector turístico local, miles de visitantes llegan anualmente a Cáceres con el objetivo específico de recorrer las localizaciones donde se filmaron las series, y eso es algo tremendamente positivo.

No solamente se ha beneficiado a la hostelería de Cáceres, sino que todo ello ha puesto en valor el vasto patrimonio histórico de la ciudad, obligando a las autoridades a equilibrar la protección de los monumentos con la afluencia masiva de aficionados de alrededor del globo.

Pero incluso más allá de su faceta cinematográfica y televisiva, la ciudad destaca por ser uno de los conjuntos urbanos más complejos de la Edad Media y el Renacimiento. Palacios como el de los Golfines de Abajo y la Torre de Bujaco son testigos de una historia rica en influencias romanas, musulmanas y cristianas que trasciende la ficción.

Cáceres es un cóctel de magia donde se combina patrimonio histórico, esencia medieval y puros escenarios de fantasía que han servido para asentar a una ciudad como un referente absoluto. A pesar de que el universo de Poniente esté avanzando hacia otros caminos, este lugar siempre será recordado como la capital del mundo de George R.R. Martin por su majestuosidad.