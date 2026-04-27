China desafía las normas: expande en secreto un complejo para hacer armas nucleares de 3.300 metros cuadrados

Las claves

Las claves Generado con IA China ha ampliado en secreto un complejo nuclear de 3.300 metros cuadrados en la provincia de Sichuan, según imágenes por satélite analizadas por CNN. Las nuevas instalaciones incluyen una cúpula reforzada, sistemas avanzados de seguridad y podrían albergar materiales radiactivos como uranio o plutonio. La expansión ha implicado la demolición de aldeas y la mejora de infraestructuras como carreteras y conexiones ferroviarias para facilitar operaciones nucleares. Estados Unidos acusa a China de llevar a cabo su mayor modernización nuclear en décadas, mientras que Pekín sostiene que mantiene una política de disuasión defensiva.

La transformación silenciosa de infraestructuras estratégicas en China vuelve a situar al país en el centro del debate internacional. Una investigación de la CNN revela cómo Pekín estaría ampliando discretamente su capacidad nuclear en plena tensión geopolítica.

Según la información publicada por la CNN, el origen de este proyecto se remonta a 2022, cuando varios vecinos de la provincia de Sichuan denunciaron la expropiación de sus viviendas. La respuesta oficial fue escueta: se trataba de un "secreto de Estado".

Más de tres años después, las imágenes por satélite analizadas por la CNN muestran un cambio radical en la zona. Donde antes había aldeas, ahora se levantan nuevas instalaciones vinculadas a la producción de armamento nuclear.

Uno de los elementos más llamativos es una enorme cúpula reforzada, de unos 3.300 metros cuadrados, construida en menos de cinco años. Su diseño, rodeado de estructuras de seguridad, sugiere que podría albergar materiales altamente radiactivos.

Expertos consultados por la CNN apuntan que estas instalaciones cuentan con sistemas avanzados de ventilación, puertas blindadas y sensores de radiación. Todo ello estaría diseñado para contener sustancias como el uranio o el plutonio.

Preocupación internacional

La base, ubicada en el conocido como Sitio 906, forma parte de una red más amplia de instalaciones nucleares en el condado de Zitong. Este complejo ya era vigilado por la CIA desde la década de 1970.

El análisis de la CNN también destaca la modernización de infraestructuras cercanas, incluyendo carreteras y conexiones ferroviarias. Estas mejoras facilitarían el transporte de materiales y reforzarían la capacidad operativa del conjunto.

Además, otras zonas como el Sitio 931 han crecido a costa de la demolición de pueblos enteros. Incluso centros de investigación clave, como la llamada Ciudad de la Ciencia, han sido ampliados tras derribar cientos de edificios.

Este despliegue coincide con las acusaciones de Estados Unidos, que sostiene que China está llevando a cabo su mayor modernización nuclear en décadas. Pekín, sin embargo, niega estas afirmaciones y defiende su política de disuasión defensiva.

Actualmente, China cuenta con más de 600 cabezas nucleares, aún lejos de Estados Unidos o Rusia. Sin embargo, su rápido crecimiento preocupa a analistas, que temen el inicio de una nueva carrera armamentística global.

La investigación de la CNN subraya también la incertidumbre que rodea a estos avances. Algunos expertos advierten de que Occidente podría estar sobreestimando las capacidades reales de China, lo que aumentaría el riesgo de escalada.

En paralelo, el contexto internacional añade presión. Tensiones como el conflicto en Irán o la cuestión de Taiwán podrían estar impulsando a Pekín a reforzar su arsenal como elemento disuasorio frente a posibles adversarios.